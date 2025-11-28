México

“El Güero”, hijo del Chapo Guzmán, se declarará culpable en Chicago, Illinois

Próximo 1 de diciembre se presentará en la Corte

Joaquín Guzmán López se ha
Joaquín Guzmán López se ha declarado inocente. (Anayeli Tapia/Infobae)

La declaración de culpabilidad de Joaquín Guzmán López, conocido como "El Güero" e hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, se realizará el lunes 1 de diciembre por al menos un cargo vinculado al tráfico de drogas.

La tarde de este viernes 28 de noviembre de 2025, se ha dado a conocer la información a través de una minuta de la Corte de Distrito para el Norte de Illinois, en Chicago.

El documento destaca que la audiencia se llevará a cabo el lunes 1 de diciembre, en punto de las 13:30 horas, en esta comparecencia se espera que se realice un cambio de declaratoria para Guzmán López, quien actualmente enfrenta 5 cargos por narcotráfico, crimen organizado y posesión de armas de fuego.

Joaquín Guzmán López estaría cooperando con EEUU para proteger a Los Chapitos

En septiembre, el especialista David Saucedo, en entrevista para YouTube de La Saga, describe una dinámica interna de coordinación para evitar afectaciones directas a la estructura del grupo criminal, al tiempo que Guzmán López busca beneficios penitenciarios en Estados Unidos.

Las primeras fotografías de Joaquín
Las primeras fotografías de Joaquín Guzmán López y 'El Mayo' (SSPC)

Cada vez que una solicitud de información relacionada con rutas, jefes de plaza, o posibles nexos políticos o militares con el Cártel de Sinaloa llega a Guzmán López, este avisa a Los Chapitos con el propósito de que los integrantes aliados no se vean perjudicados por la cooperación, según explicó David Saucedo.

“Lo que hace Joaquín Guzmán es dar datos sobre jefes de plaza, rutas comerciales, autoridades políticas, policiales y militares vinculadas con el cártel, pero antes de hacerlo les avisa a sus hermanos”, sostuvo el especialista.

De acuerdo con David Saucedo, las conversaciones entre Guzmán López y el Departamento de Justicia de Estados Unidos alteran la dinámica criminal en México, ya que provocan que los líderes diseñen estrategias anticipadas para evitar repercusiones inmediatas. El especialista señala que estas negociaciones no se enfocan únicamente en ventajas para el acusado.

“El Güero” habría entregado a “El Mayo” Zambada

El 25 de julio de 2024, “El Mayo” Zambada se trasladó a Culiacán, principal bastión de la fracción del Cártel de Sinaloa que encabezan los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, donde sostuvo un encuentro con Joaquín Guzmán López, según el periodista Alan Feuer.

Distintos medios de comunicación y
Distintos medios de comunicación y periodistas señalan que Zambada García fue llevado a EEUU mediante engaños. (Infobae México)

Tres fuentes cercanas al caso contaron al The New York Times que “El Mayo” Zambada aceptó reunirse con Joaquín Guzmán López, su ahijado, ante una solicitud de este para intervenir en un conflicto entre dos políticos locales.

“En cambio, fue víctima de una emboscada, lo metieron a la fuerza en un avión y lo llevaron a través de la frontera hasta un pequeño aeropuerto regional cerca de El Paso, donde lo esperaban agentes del FBI y de Investigaciones de Seguridad Nacional (sic)”, reportó Feuer.

