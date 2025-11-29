México

La estrategia de El Güero ante la justicia de Estados Unidos: los puntos clave de su esperada comparecencia

La declaratoria de Guzmán López ante la justicia norteamericana podría cambiar el rumbo de su sentencia

Guardar
Se trata del hijo de
Se trata del hijo de Joaquín Guzmán Loera quien rendirá su declaración ante la justicia estadounidense. (Infobae México | Jovani Pérez)

Joaquín Guzmán López, conocido como El Güero e hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, comparecerá este lunes 1 de diciembre ante la Corte de Distrito del Norte de Illinois, en Chicago, donde se espera que se declare culpable de al menos uno de los cargos federales que enfrenta por delitos relacionados con tráfico de drogas y crimen organizado. La audiencia, programada a las 13:30 horas, será específicamente para un “cambio de declaratoria”, de acuerdo con una minuta judicial difundida por el tribunal.

Guzmán López enfrenta cinco cargos federales, entre los que se incluyen conspiración para traficar cocaína, heroína, metanfetamina y mariguana; participación en una empresa criminal continua; lavado de dinero; y posesión de armas de fuego. Su defensa, encabezada por el abogado Jeffrey Lichtman, sostiene desde hace meses negociaciones con la fiscalía estadounidense para alcanzar un acuerdo de culpabilidad.

La declaración de culpabilidad no es un movimiento aislado dentro de la estructura familiar. Este proceso guarda similitudes con el acuerdo alcanzado por su hermano Ovidio Guzmán el pasado 11 de julio ante la misma jueza, Sharon Johnson Coleman, día en el que se confirmó que Ovidio colaborará con las autoridades estadounidenses para buscar una sentencia menor.

Los Chapitos es una facción
Los Chapitos es una facción del Cártel de Sinaloa liderada por los hijos del Chapo Guzmán (Foto: Jovani Pérez | Infobae México)

En el caso de Joaquín, aceptar responsabilidad por al menos uno de los cargos podría reducir una sentencia que, de ser encontrado culpable en juicio, podría ir desde un mínimo de 20 años hasta cadena perpetua. El Departamento de Justicia de Estados Unidos sostiene que este tipo de acuerdos permiten al gobierno avanzar en investigaciones más amplias y al acusado obtener beneficios penitenciarios importantes.

En este sentido, se prevé un eventual acuerdo de cooperación podría tener implicaciones dentro del Cártel de Sinaloa. Reportes públicos indican que Joaquín Guzmán López podría proporcionar información relevante sobre rutas, operadores y vínculos políticos, aunque también se ha sugerido que mantiene comunicación con sus hermanos —conocidos como Los Chapitos— para que los datos compartidos no afecten directamente a la facción familiar. Estas dinámicas, buscan minimizar las repercusiones internas en la organización.

Además, parte del expediente contra Guzmán López incluye una acusación inusual: su presunta participación en la entrega de Ismael “El Mayo” Zambada a autoridades estadounidenses en julio de 2024. Según versiones difundidas en medios internacionales, ambos habrían sido detenidos en un aeropuerto cercano a El Paso, Texas, tras ser trasladados desde Culiacán. Esta situación derivó en acusaciones de traición a la patria en México, aunque el proceso sigue en curso.

Tras descartarse la pena de
Tras descartarse la pena de muerte, Joaquín Guzmán López podría cambiar su futuro si llega a un acuerdo con EEUU. (Anayeli Tapia/Infobae)

De acuerdo con documentos judiciales, Guzmán López operó junto con sus hermanos Ovidio, Jesús Alfredo e Iván Archivaldo entre 2008 y 2021, coordinando el tráfico de diversas drogas desde países de Centro y Sudamérica hacia México, para su posterior ingreso a Estados Unidos. El gobierno estadounidense estima que El Güero obtenía ingresos superiores a los 10 millones de dólares anuales por estas actividades.

La audiencia del lunes marcará un punto clave en el caso. Si el juez acepta el cambio de declaratoria, la fiscalía avanzará hacia la fase de recomendación de sentencia y definirá los términos del acuerdo, que podría incluir cooperación activa en otros casos federales. Con ello, Guzmán López seguiría una ruta similar a la de otros exintegrantes del Cártel de Sinaloa que han optado por colaborar con el gobierno estadounidense a cambio de beneficios legales y penitenciarios.

Temas Relacionados

Joaquín Guzmán LópezCartel de SinaloaLos ChapitosEl Gueromexico-noticias

Más Noticias

Cómo preparar un atole de crema irlandesa con un toque especial de temporada

Esta bebida se caracteriza por su emblemático sabor que combina tradición e innovación en la cocina

Cómo preparar un atole de

Qué significado tiene la corona de Adviento, según la tradición navideña

Este elemento asociado a la Navidad va más allá de ser una simple decoración

Qué significado tiene la corona

Microsismos alertan a la alcaldía Álvaro Obregón, al momento no se reportan daños

El alcalde de la demarcación emitió un mensaje en redes para informar lo sucedido

Microsismos alertan a la alcaldía

Cómo cuidar la flor de nochebuena en casa: la guía definitiva para mantener esta planta saludable

La planta más emblemática de la Navidad esconde exigencias que pocos conocen, pero que vale la pena seguir para mantener su característica apariencia

Cómo cuidar la flor de

Oaxaca registra sismo de magnitud 4.0

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Oaxaca registra sismo de magnitud
MÁS NOTICIAS

NARCO

Hallan 4 cuerpos en predio

Hallan 4 cuerpos en predio familiar del diputado Bautista Tafolla tras abandonarlo por el crimen organizado en Michoacán

Procesan al secretario general de la FITTAM, identificado como objetivo prioritario por huachicol de agua en Edomex

Procesan a dos hombres que transportaban más de 70 mil pastillas de fentanilo en un autobús de pasajeros en Chihuahua

“El Güero”, hijo del Chapo Guzmán, se declarará culpable en Chicago, Illinois

Fraude en el sector salud de CDMX: así operaba la red que “vendía” plazas laborales a sus víctimas

ENTRETENIMIENTO

Este es el ganador que

Este es el ganador que predice la IA para el duelo entre Juárez y Toluca en la vuelta de cuartos de final de la Liga MX

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo revelan si piensan convertirse en papás nuevamente tras petición de su hija

Sandra Itzel enfrentaría una nueva denuncia además de la emprendida por la esposa de Adrian Di Monte

Las 10 películas que arrasan en Prime Video México este fin de semana

31 Minutos presenta espectáculo navideño en el Edomex: fechas, sede y precios de los boletos

DEPORTES

“La Selección Mexicana está trabajando

“La Selección Mexicana está trabajando bien”: Ivar Sisniega respalda la gestión de Javier Aguirre

La IA predice al ganador de la vuelta entre Cruz Azul y Chivas

Luto en la Liga MX: fallece Emilio Canales, hijo de exjugador histórico del Club León

Katia Itzel García hace historia y se convierte en la primera mujer en pitar una liguilla

¿Dónde comprar el nuevo jersey exclusivo de Cruz Azul para la Copa Intercontinental, que contará con piezas limitadas?