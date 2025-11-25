México

El músculo que debes entrenar diario para fortalecer las rodillas, prevenir lesiones en la articulación y reducir el dolor

Realizar ejercicios enfocados en esta zona reduce en gran medida el impacto sobre esta importante articulación

Guardar
Las rodillas es una zona
Las rodillas es una zona que es propensa a sufrir lesiones.

Sin duda es bien sabido que las rodillas, y la articulación que se encuentra en esa zona, es una de las que sufre mayor desgaste con el paso del tiempo y también que es muy propensa a sufrir lesiones.

Sin embargo, con el entrenamiento correcto es posible prevenir estas complicaciones, ya que una parte fundamental es fortalecer los músculos que rodean a la articulación.

Y aunque mucha gente no lo sabe, el músculo que debes entrenar diariamente para fortalecer las rodillas, prevenir lesiones en la articulación y reducir el dolor es el cuádriceps.

Los cuádriceps son un grupo de músculos ubicados en la parte frontal del muslo. Están formados por cuatro músculos principales: el recto femoral, el vasto lateral, el vasto medial y el vasto intermedio.

Su función principal es extender la rodilla, es decir, permitir el movimiento necesario para acciones como caminar, correr, saltar y levantarse de una silla.

Los cuádriceps juegan un papel
Los cuádriceps juegan un papel clave en la estabilización de la articulación de la rodilla, ayudando a protegerla durante el movimiento y a prevenir lesiones.(escuelaculturismonatural.com)

Debido a su ubicación, en la parte frontal del muslo, ayuda a estabilizar la rodilla, protege los ligamentos y minimiza el impacto en la articulación durante actividades físicas.

Son uno de los principales músculos implicados en actividades deportivas y en la movilidad diaria y por ello es vital su fortalecimiento mediante el ejercicio.

Es por ello que aquí te damos una rutina sencilla que puedes incluir en tu entrenamiento para fortalecer este músculo.

Realizar ejercicios enfocados en esta
Realizar ejercicios enfocados en esta zona ayuda a reducir el riesgo de lesiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rutina básica para fortalecer los cuádriceps y prevenir lesiones en las rodillas

Calentamiento (5-10 minutos)

  • Caminata ligera, bicicleta estática o saltos suaves para activar la circulación.

Ejercicios principales

  1. Sentadillas básicas
    1. Pies separados a la altura de los hombros.
    2. Flexiona las rodillas y baja la cadera, como si te sentaras en una silla.
    3. Mantén la espalda recta y las rodillas alineadas con los pies.
    4. Realiza 3 series de 12 repeticiones.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Elevación de pierna recta
    1. Acuéstate boca arriba, una pierna doblada y la otra estirada.
    2. Eleva la pierna estirada hasta el nivel de la rodilla contraria.
    3. Baja lentamente.
    4. Haz 3 series de 10 repeticiones por pierna.
(Proet Ejercicio Terapéutico)
(Proet Ejercicio Terapéutico)
  1. Extensión de pierna sentado
    1. Siéntate en una silla, pies apoyados en el piso.
    2. Extiende una pierna hasta dejarla paralela al suelo. Mantén unos segundos y baja.
    3. Haz 3 series de 12 repeticiones por pierna.
(YT: SEReumatologia)
(YT: SEReumatologia)
  1. Desplantes (lunges)
    1. Da un paso largo hacia adelante y flexiona ambas rodillas hasta formar ángulos de 90 grados.
    2. La rodilla delantera no debe sobrepasar los dedos del pie.
    3. Vuelve a la posición inicial y alterna la pierna.
    4. Haz 3 series de 10 repeticiones por pierna.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Puente de glúteos con apoyo en talones
    1. Acuéstate boca arriba, rodillas dobladas y pies apoyados.
    2. Eleva la cadera hasta alinear rodillas, caderas y hombros.
    3. Haz fuerza con los talones y activa los muslos.
    4. Mantén unos segundos y baja.
    5. Haz 3 series de 12 repeticiones.
(captura de video)
(captura de video)

Estiramiento final

  • Dedica 5 minutos a estirar suave cuádriceps, isquiotibiales y pantorrillas.

Consejos

  • Mantén la técnica adecuada en cada ejercicio para evitar lesiones.
  • Si tienes dolor articular, consulta a un especialista antes de iniciar cualquier rutina.
  • Aumenta la intensidad de forma gradual.

Esta rutina ayuda a fortalecer los cuádriceps, brinda mayor estabilidad a las rodillas y reduce el riesgo de lesiones articulares.

Temas Relacionados

ejercicioentrenamientorodillalesionesarticulaciónmusculomexico-noticias

Más Noticias

Sectur celebra llegada de viajeras a México: “Turismo seguro y equitativo”

La secretaria Josefina Rodríguez Zamora subraya la importancia de políticas públicas con perspectiva de género

Sectur celebra llegada de viajeras

Por altos precios y menús en inglés, PROFECO suspende hotel de Roberto Palazuelos en Tulúm

El operativo destapó precios elevados y prácticas irregulares en hoteles y restaurantes, poniendo en jaque la reputación de uno de los destinos favoritos del Caribe mexicano

Por altos precios y menús

Top de las mejores películas de Google en México

Con estas historias, Google busca seguir gustando a los usuarios

Top de las mejores películas

“Pronto les comunicaré noticias reales sobre mi futuro”: el mensaje que envío JJ Macías a la afición tras su lesión

El delantero quedó fuera del Clausura 2026 después de una dura lesión de rodilla sufrida en la última jornada frente a Cruz Azul

“Pronto les comunicaré noticias reales

Se extiende la caída del dólar en México y cierra una jornada negativa este 25 de noviembre

La moneda nacional se mantiene estable frente al billete verde durante los primeros días de la última semana del mes a la espera de la próxima decisión política de la FED

Se extiende la caída del
MÁS NOTICIAS

NARCO

Enfrentamiento entre marinos y civiles

Enfrentamiento entre marinos y civiles armados deja tres detenidos en Sinaloa

El Plan Michoacán ha dejado estos resultados del 10 al 24 de noviembre

Detienen a integrante de “Los Mayas” vinculada al despojo de inmuebles para huachicol de agua en Edomex

Del “Tio Lako” a “El Mencho”: los narcocorridos que narran el poder criminal del “R1″ en el CJNG de Michoacán

Cae “El Rayo”, presunto líder del CJNG en Quintana Roo

ENTRETENIMIENTO

Por altos precios y menús

Por altos precios y menús en inglés, PROFECO suspende hotel de Roberto Palazuelos en Tulúm

Top de las mejores películas de Google en México

La actriz detrás de Fátima Bosch en La fea más bella comparte su reacción tras el triunfo en Miss Universo 2025

Anuncian serie de Don Ramón en HBO MAX, como parte del universo de Chespirito

El ranking de lo más visto en Disney+ México para disfrutar acompañado

DEPORTES

“Pronto les comunicaré noticias reales

“Pronto les comunicaré noticias reales sobre mi futuro”: el mensaje que envío JJ Macías a la afición tras su lesión

Atlas se queda sin timonel, la directiva inicia búsqueda de relevo

Monterrey vs América: la IA anticipa el marcador de la ida de cuartos de final

Canelo Álvarez sale del top 10 de los mejores libra por libra de la actualidad tras siete años

Faitelson protagoniza discusión con Lilly Téllez en X: “¿Y estos son los que quieren gobernarnos?”