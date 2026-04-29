Edomex lanza convocatoria de “Becas para el Bienestar, Mexiquenses en el Extranjero” con apoyos de hasta 350 mil pesos

Listo programa Becas para el Bienestar, Mexiquenses en el Extranjero (UNAM/Facebook)

El gobierno del Estado de México anunció la apertura de la convocatoria “Becas para el Bienestar, Mexiquenses en el Extranjero”, una iniciativa que tiene como objetivo fortalecer la formación académica de estudiantes de nivel superior mediante estancias internacionales.

De acuerdo con autoridades estatales, este programa está dirigido a alumnas y alumnos inscritos en instituciones públicas de educación superior en la entidad, incluyendo Tecnológicos de Estudios Superiores, Universidades Politécnicas, Tecnológicas y Estatales, así como la Universidad Intercultural del Estado de México y Escuelas Normales, entre otras.

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El titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), Miguel Ángel Hernández Espejel, destacó que esta beca busca brindar oportunidades reales para que las y los estudiantes mexiquenses accedan a experiencias académicas en el extranjero, elevando así su nivel de preparación y competitividad en el mercado laboral global.

Apoyo de hasta 350 mil pesos

Con la beca se busca pagar estadía y alimentación, entre otros del alumno (Procuraduría Federal del Consumidor/Facebook)

Uno de los aspectos más relevantes de la convocatoria es el monto del apoyo económico, el cual puede alcanzar hasta los 350 mil pesos por beneficiario. Este recurso está diseñado para cubrir diversos gastos relacionados con la estancia académica internacional, como matrícula, transporte, manutención y seguros, dependiendo de cada caso.

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Las autoridades precisaron que el cálculo del monto de cada beca no es fijo, sino que se determina en función de diversos factores.

Entre ellos se encuentran la institución educativa de origen del estudiante, el país y la ciudad de destino, así como el tipo de cambio de la divisa correspondiente. Esto permite que el apoyo sea más equitativo y acorde a las necesidades reales de cada beneficiario.

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El programa forma parte de la estrategia educativa del gobierno estatal, que busca ampliar las oportunidades de desarrollo profesional para los jóvenes, promoviendo la movilidad académica internacional como una herramienta clave para la innovación, el intercambio cultural y el fortalecimiento del conocimiento.

Resultados de los asignados

Las y los aspirantes deberán consultar el listado oficial mediante su folio en el sistema

En cuanto al proceso de selección, se informó que los resultados de la asignación de becas serán publicados del 11 al 15 de junio de 2026. Las y los aspirantes deberán consultar el listado oficial mediante su folio en el sistema, ya que no se enviarán notificaciones por correo electrónico. Este mecanismo busca garantizar transparencia y orden en la asignación de los apoyos.

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Asimismo, las autoridades exhortaron a las y los interesados a revisar cuidadosamente los requisitos y lineamientos establecidos en la convocatoria, así como cumplir en tiempo y forma con el registro y entrega de documentación solicitada.

Para conocer más detalles sobre la convocatoria, requisitos y proceso de inscripción, las y los interesados pueden consultar los portales oficiales de la SECTI y del programa de becas.

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