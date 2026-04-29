Jaripeo, cabañas y un acceso único: así era El Mirador, el escondite de ‘El Jardinero’ en Nayarit

Audias Flores Silva, alias "El Jardinero", es mostrado esposado y escoltado por marinos armados, integrando la escena de su detención con una vista aérea del Rancho El Mirador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un anillo de camionetas, un camino marcado por el paso constante de motores y una plaza de jaripeo en medio de la sierra: fue ahí, el lunes 27 de abril de 2026, exactamente 65 días después de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, donde terminó la huida de Audias Flores Silva, alias El Jardinero.

Cuando los helicópteros de la Marina sobrevolaron El Mirador, el rancho que durante años le sirvió de fortaleza en Nayarit, el capo intentó desaparecer bajo una tubería de desagüe. No hubo disparos. Solo la imagen de un hombre que, tras 19 meses de cerco, se quedó sin rutas para escapar.

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El despliegue de cientos de efectivos concluyó con la captura de uno de los posibles sucesores de El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Un complejo con cabañas, jaripeo y control territorial

El video muestra un evento de jaripeo celebrado en Rancho El Mirador, ubicado en la sierra de Nayarit. Se observa una arena con jinetes a caballo y asistentes en gradas, así como un estacionamiento con múltiples vehículos. En el fondo, destaca una edificación de color amarillo y montañas. Este rancho funcionaba como un espacio aislado con infraestructura para control de accesos, movilidad y resguardo, donde autoridades localizaron a Audias Flores Silva, El Jardinero.

La finca de descanso se ubica en el municipio de La Yesca, en una zona alejada de cualquier núcleo urbano y conectada solo por caminos de terracería. El acceso es único, sinuoso y sin ramificaciones inmediatas, lo que permitió al capo de las cuatro letras controlar las entradas y salidas.

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El nivel de aislamiento del rancho es tal que ni siquiera Google Street View ofrece imágenes cerca de la propiedad; solo existen tomas aéreas y satelitales pese a tener una carretera cerca.

La comunidad más cercana, El Trapiche, queda a 15 kilómetros. Según la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, Ixtlán del Río era considerada la principal base de operaciones de El Jardinero en Nayarit.

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El Mirador no es un rancho ordinario. Desde la vista aérea, el predio se organiza en torno a un núcleo habitacional con al menos tres edificaciones con techos de teja o lámina pintada, alineadas alrededor de un patio amplio. Ese espacio serviría como área de maniobra para vehículos, punto de reunión y zona de carga o descarga.

En Google no está disponible alguna street preview cerca del lugar. (Google maps/Captura de pantalla)

Imágenes dejan ver que una nave rectangular de gran tamaño se encuentra separada del núcleo principal y puede funcionar como bodega o caballeriza.

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A un costado se observan cercos rectos, similares a corrales ganaderos. Destaca también una estructura redonda, como una pequeña plaza de jaripeo, la misma de la que hay varios videos en redes sociales de eventos organizados en dicho lugar.

El rancho tiene un arco en la entrada, un edificio principal de gran tamaño y otras instalaciones. Las zonas abiertas son lo suficientemente grandes para el aterrizaje de helicópteros y el movimiento de una flotilla de 20 a 30 camionetas de acuerdo con reportes oficiales.

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El entorno del rancho se completa con vegetación, parcelas dispersas y zonas de monte bajo. No existen cercos visibles de gran escala, pero la misma geografía —cerros, brechas y desniveles— funciona como barrera natural para aislar el predio y dificultar la llegada de extraños.

19 meses de seguimiento, 100 horas de ensayo y un cerco sin margen de error

Video que muestra un operativo de las Fuerzas Especiales de la Marina un terreno árido, con vistas aéreas de una carretera y dos helicópteros. Las imágenes incluyen tomas cercanas de la aprehensión de una persona en la vegetación. Este metraje corresponde a la detención de Audias Flores Silva, alias "El Jardinero", en Nayarit. (X/@OHarfuch)

La detención de El Jardinero fue el resultado de un operativo minuciosamente planeado y ejecutado tras 19 meses de vigilancia y análisis de inteligencia por parte del Gabinete de Seguridad federal, en coordinación con agencias estadounidenses.

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El seguimiento comenzó en octubre de 2024 y se basó en inteligencia de campo, gabinete y cooperación internacional. El equipo de seguridad practicó 100 horas de ensayo en rutas, accesos y posibles escenarios de evasión, analizando la geografía y los patrones de movimiento del objetivo, según reveló el mismo titular de Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

La fase final de la operación inició tras confirmar la identidad y ubicación de Flores Silva, quien viajaba en una camioneta suburbana desde Santa María del Oro, Nayarit, a unos 90 kilómetros del punto de captura.

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Durante 48 horas, personal de inteligencia naval siguió sus movimientos por vía aérea hasta tener la certeza de cuándo actuar. Cuando los marinos rodearon el vehículo en el terreno escarpado, Flores Silva intentó escapar ocultándose en una tubería bajo la carretera, pero fue encapsulado por los agentes.

Detención de “El Jardinero” coordinada con EE.UU., pero ejecutada por México. (Defensa)

La operación duró dos horas en total, sin disparos y sin bajas. El traslado del detenido a la Ciudad de México se realizó por vía aérea en menos de media hora.

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Al llegar a la capital, fue escoltado por personal armado de la Secretaría de Marina y la Agencia de Investigación Criminal. Las imágenes de su desembarco, esposado y con el rostro oculto, lo muestran abordando un helicóptero bajo estricta custodia en un aeródromo donde también se desplegaron vehículos aéreos y de tierra.

El poder de ‘El Jardinero’

Audias Flores Silva nació el 19 de noviembre de 1980 en Huetamo, Michoacán. Operaba en Nayarit, Jalisco, Zacatecas, Guerrero y Michoacán, y era conocido también por los alias El Comandante, El Brado 2, El Audi y El Mata Jefes. Había estado preso en Estados Unidos y fue liberado en 2016. Estados Unidos ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares por información que permitiera su captura.

Flores Silva cuenta con antecedentes judiciales: en 2015, fue señalado por orquestar una emboscada contra policías en Soyatlán, Jalisco. En noviembre de 2023, un operativo en Zapoapan, Jalisco, intentó capturarlo tras un ataque contra agentes en Teocaltiche, sin éxito.

Audias Flores siendo trasladado por elementos de la Secretaría de Marina. Crédito: FGR

Más allá de su rol como presunto sucesor de El Mencho, El Jardinero dirigía una red nacional de extorsión a transportistas en las principales carreteras del país.

Su control logístico abarcaba rutas clave en Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Michoacán, Guerrero, Tlaxcala y Puebla, y afectaba la logística de mercancías y combustibles.

Además, coordinaba operaciones de trasiego de cocaína, heroína, metanfetaminas y otras drogas hacia Estados Unidos, y estaba involucrado en actividades de comercialización ilegal de hidrocarburos, secuestros, homicidios, tráfico de armas, despojo de propiedades y extorsión.

Hoy la Fiscalía General de la República (FGR) le busca imputar violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, además de los cargos por asociación delictuosa, delitos contra la salud y portación de arma de fuego. El sujeto también es requerido con fines de extradición por el Distrito de Columbia en Estados Unidos.

La caída simultánea de “El Güero Conta”

César Alejandro “N”, un sujeto apodado El Güero Conta y quien es identificado como operador financiero de Audias Flores Silva, alias El Jardinero, este último señalado como jefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La operación que terminó con la detención de El Jardinero coincidió con la captura casi simultánea de César Alejandro N., alias El Güero Conta, identificado como operador financiero y logístico del CJNG en Jalisco.

La Marina y la Guardia Nacional rastrearon durante meses sus domicilios en Ahualulco de Mercado y Teuchitlán. El día del operativo, lo siguieron tras visitar a su familia y lograron detenerlo, decomisándole un arma larga, cartuchos, mil dosis de metanfetamina y 60 mil pesos en efectivo.

El Güero Conta, mano derecha de El Jardinero, manejaba las ganancias ilícitas del CJNG, que eran utilizadas para la compra de aeronaves, barcos, ranchos e inversiones en rubros legales como la producción de tequila.