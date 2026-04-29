México

Agua de frutos rojos con canela: la bebida antioxidante que ayuda a la digestión y reduce la ansiedad

Esta bebida destaca por su capacidad para reducir la inflamación, proteger las células y apoyar al organismo en la prevención de enfermedades

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Un vaso bajo y ancho contiene una bebida roja con frambuesas, arándanos y moras flotando, espolvoreado con canela en polvo, sobre una mesa de madera rústica.
La combinación de frutos rojos y canela favorece la digestión y ayuda a regular el apetito, ideal para quienes buscan bienestar sin sacrificar sabor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El agua de frutos rojos con canela combina antioxidantes, sabor y beneficios para la digestión y el sistema inmune. Su consumo frecuente gana popularidad por su capacidad para aportar frescura, ayudar a controlar la ansiedad y fortalecer las defensas en temporadas de cambios de temperatura.

La mezcla de frutos rojos, como fresa, arándano y frambuesa, ofrece una concentración relevante de antioxidantes. Estos compuestos ayudan a proteger a las células del daño causado por los radicales libres. El consumo diario de esta bebida puede colaborar en la prevención del envejecimiento celular y en la reducción de inflamación. El poder antioxidante de los frutos rojos sobresale por su contenido de antocianinas y vitamina C. Una taza de arándanos contiene cerca de 14 miligramos de vitamina C, suficiente para cubrir el 15 por ciento de la recomendación diaria en adultos.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Esta bebida destaca por su capacidad para reducir la inflamación, proteger las células y apoyar al organismo en la prevención de enfermedades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Digestión y defensas en equilibrio

La canela se integra a la mezcla no solo por su aroma, sino porque contribuye a regular la digestión. Su efecto carminativo ayuda a disminuir gases y sensación de pesadez después de las comidas. Al combinarse con la fibra de los frutos rojos, favorece el tránsito intestinal y contribuye a mantener un sistema digestivo en equilibrio. La vitamina C presente en la mezcla fortalece el sistema inmune y puede reducir el riesgo de infecciones respiratorias. El consumo de agua de frutos rojos con canela en temporada de frío se asocia a mejor defensa ante enfermedades comunes.

Control de ansiedad y bienestar

El sabor dulce y ácido de los frutos rojos ayuda a calmar la ansiedad por alimentos altos en azúcar. Beber agua de frutos rojos con canela genera saciedad, lo que puede ser útil en personas que buscan controlar el apetito. La canela tiene propiedades relajantes y su aroma puede influir en el estado de ánimo. Esta combinación resulta práctica para sustituir refrescos o bebidas azucaradas.

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Pumpkin spice, mezcla de especias, sabor otoñal, cocina creativa – (Imagen Ilustrativa Infobae)
La canela se integra a la mezcla no solo por su aroma, sino porque contribuye a regular la digestión.– (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta para preparar agua de frutos rojos con canela

Ingredientes:

  • 2 litros de agua 1 taza de frutos rojos frescos o congelados
  • 1 raja de canela
  • El jugo de 1 limón
  • Miel al gusto (opcional)

Preparación:

  1. Coloca los frutos rojos y la raja de canela en el agua.
  2. Lleva la mezcla a ebullición y hierve durante cinco minutos.
  3. Retira del fuego y deja enfriar.
  4. Agrega el jugo de limón.
  5. Endulza con miel si lo prefieres.
  6. Cuela la bebida y sirve fría.

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