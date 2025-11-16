Se reporta violento enfrentamiento en Parral, Chihuahua, hay al menos siete muertos

Se registra violento enfrentamiento en Parral, Chihuahua. Foto: (Municipio de parral, Chiahuahua/ FB)

La tarde de este sábado se registró un violento enfrentamiento armado entre civiles en el carril de caballos Santa Teresa, ubicado a la altura del kilómetro cuatro de la carretera Parral–Jiménez, en el municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua.

El ataque desató pánico entre asistentes a una competencia de carreras de caballos, generó una fuerte movilización de cuerpos de seguridad y provocó bloqueos en la carretera, lo que mantuvo a la región en estado de alerta durante varias horas.

De acuerdo con información preliminar y versiones extraoficiales, el tiroteo dejó un saldo de al menos siete personas fallecidas y tres lesionados, quienes fueron trasladados de emergencia a distintos hospitales.

Las autoridades no han confirmado la cifra oficial de víctimas, ya que continúan las labores de búsqueda en zonas aledañas al lugar del ataque, donde se localizaron más cuerpos de personas que intentaron huir hacia el monte durante la balacera.

Se desplegó un operativo de seguridad en carreteras de Parral. Foto: (Municipio de parral Chihuahua/FB))

El Gobierno Municipal de Parral emitió un comunicado en sus redes sociales recomendando a la ciudadanía evitar transitar por la carretera Parral–Jiménez hasta nuevo aviso, debido a la presencia de grupos armados y a las acciones operativas desplegadas para asegurar la zona.

Personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, junto con elementos de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General del Estado, resguardan el área y realizan las primeras diligencias.

Testigos señalaron que las detonaciones comenzaron de manera repentina y se prolongaron durante varios minutos. Según versiones recabadas por Milenio, el ataque inició cuando un hombre armado disparó contra dos personas que consumían bebidas alcohólicas cerca de una camioneta blanca de lujo.

Posteriormente, otro agresor que portaba un rifle abrió fuego contra los asistentes que se encontraban en las inmediaciones, desatando el caos entre decenas de personas presentes en el carril.

Algunos de los heridos corrieron hacia zonas de monte para protegerse, donde posteriormente fueron localizados cuerpos sin vida, lo que hace posible que el número de víctimas aumente conforme avanza la investigación.

El enfrentamiento generó movilización policiaca en la zona. Foto: (iStock)

Entre las personas fallecidas se encuentra un hombre identificado como Benito “N”, considerado objetivo criminal y relacionado con una masacre previa en el Carril de Carreras de Maturana, donde murieron cuatro personas, incluida una menor de edad.

Bloqueos y otros incidentes relacionados

Minutos después del tiroteo, automovilistas reportaron vehículos atravesados sobre la carretera Parral–Jiménez, lo que impidió el paso y generó incertidumbre entre quienes viajaban por la zona. Las autoridades investigan si estos bloqueos están directamente vinculados con el ataque ocurrido en el carril Santa Teresa.

El carril Santa Teresa es propiedad de Arturo y Augusto Medina, este último diputado y coordinador de legisladores del PRI. Hasta el momento, ninguna autoridad ha emitido una postura oficial sobre los responsables o los motivos del ataque.

Las investigaciones continúan y las corporaciones mantienen operativos en la región. Las autoridades reiteraron el llamado a la población para evitar la zona y extremar precauciones mientras se esclarecen los hechos.

En última actualización, el gobierno municipal, a cargo del alcalde Salvador Calderón, desplegó un operativo de seguridad en todos los accesos carreteros de Parral