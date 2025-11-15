México

Martinoli, Bermúdez, Faitelson y Vaca protagonizan un inesperado encuentro de cara al México vs. Uruguay

La imagen de los cuatro narradores a punto de viajar a Torreón provocó una ola de reacciones digitales, ironizando sobre la histórica competencia entre televisoras

El cronista de TUDN también llenó de elogios la trayectoria de su colega. (Jovani Pérez)

El mundo del periodismo deportivo mexicano vivió un momento inesperado y llamativo cuando Christian Martinoli, narrador estrella de Azteca Deportes, coincidió en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con Andrés Vaca, David Faitelson y Enrique “El Perro” Bermúdez, figuras de TUDN.

La reunión se dio en la sala de espera antes de abordar un vuelo hacia Torreón, Coahuila, donde la Selección Nacional tendrá actividad más tarde en un duelo contra Uruguay.

El motivo de este cruce fue totalmente circunstancial: todos viajaban hacia Torreón para cubrir el partido de la Selección Mexicana que se desarrollará en el Estadio TSM Corona. La imagen de los cuatro juntos rápidamente se volvió viral en redes sociales, pues la rivalidad entre ambas televisoras ha sido histórica en las transmisiones de futbol.

Cuáles fueron las reacciones del encuentro entre Martinoli, Vaca, Faitelson y Bermúdez

La coincidencia generó un fuerte impacto en redes sociales. Múltiples usuarios compartieron la imagen, acompañada de memes y comentarios que ironizaban sobre la histórica rivalidad entre ambas televisoras. Particularmente predominaron aquellas que hacían énfasis en la mirada que Vaca sostuvo al presenciar a Martinoli.

"Martinoli es cierto que Vaca está enamorado de ti ?" - usuarios en redes reaccionan al inesperado encuentro en el aeropuerto entre destacados cronistas deportivos. Crédito: X/ @AguilaJan1

Sin embargo, lo que sorprendió a los aficionados fue el ambiente relajado y cordial que se percibió en la fotografía que se les tomó, mostrando que fuera de la cabina la competencia se queda en segundo plano.

De igual manera, el encuentro también abrió debate sobre los estilos narrativos que han caracterizado a ambas generaciones de comentaristas: el tono crítico y sarcástico de Martinoli, el estilo épico y tradicional del “Perro”, así como la frescura de Andrés Vaca y el cuestionamiento constante de Faitelson.

Christian Martinoli, Luis García y David Faitelson en un encuentro amistoso entre personalidades relevantes del futbol mexicano. Crédito: X/@GarciaPosti

Cómo es la relación entre los comentaristas, ¿existe rivalidad?

Aunque en pantalla representan polos opuestos, fuera de ella siempre han demostrado tener cordialidad, respeto y hasta amistad entre ellos. Faitelson ha reconocido la calidad de Martinoli, mientras que Andrés Vaca ha declarado que el narrador es un referente y que siempre ha mantenido un trato amable hacia su persona.

Por su parte, Bermúdez y Martinoli han admitido que su rivalidad fue clave para marcar épocas y para consolidar algunas colaboraciones que han tenido.

Christian Martinoli posó en una fotografía con el Perro Bermúdez en Qatar 2022 (Instagram/ @cmartinolimx)

La conglomeración de estas destacadas figuras en la cobertura refleja la importancia del encuentro. Para el evento, cada cronista aportará su estilo particular para relatar los momentos clave de un duelo que promete ser particularmente demandante. La Selección Nacional chocará contra una de las selecciones más competitivas de Sudamérica, midiendo en el camino el nivel del equipo nacional en esta etapa de preparación.

