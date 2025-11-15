México

Ella es Paloma Morphy, la joven cantante mexicana que ganó el premio a Mejor Nuevo Artista en los Latin Grammys 2025

La chilanga de 25 años logró imponerse entre artistas de todo el continente, destacando por su proyecto cargado de autenticidad y acercamiento personal

Paloma Morphy posa con el premio a Mejor Artista Nuevo en la 26ª edición anual de los Latin Grammys en Las Vegas. REUTERS/Ronda Churchill

La noche del 13 de noviembre de 2025 en Las Vegas quedará marcada para la música mexicana: Paloma Morphy ganó el Latin Grammy en la categoría de Mejor Nuevo Artista.

Con apenas 25 años, la cantante originaria de la Ciudad de México se convirtió en la gran revelación de la gala, superando a talentos emergentes de toda Iberoamérica y consolidando su lugar como una de las voces más prometedoras de la región.

Su discurso fue breve pero emotivo: “Quiero agradecer a toda la gente que creyó en mí, que lo hizo a tal nivel que hizo que yo me la creyera. Si tienen una canción que les da pena subir, ¡súbanla!, y si estás triste y no ves un camino ni encuentras las ganas para darle para adelante, hazlo porque tal vez acabas en los Grammys. Con esas palabras, Paloma resumió el espíritu de su proyecto que comenzó como un desahogo personal y que hoy se traduce en un reconocimiento internacional.

Con un discurso breve pero emotivo, Paloma Morphy recibió el premio a Mejor Artista Nuevo. REUTERS/Mario Anzuoni

Quién es Paloma Morphy, la mexicana que conquistó el Latin Grammy a Mejor Nuevo Artista

El proyecto de Paloma Morphy combina sensibilidad social con autenticidad musical. Aunque desde niña disfrutaba cantar, en algún momento se alejó de la música para estudiar derecho, motivada por su interés en ayudar a las personas. Sin embargo, regresó al arte y encontró en la composición una forma de sanar y conectar con otros.

Su álbum AU, lanzado en 2025, aborda temas como la salud mental, el desamor y la equidad de género. Con canciones como lo que un día fue y (sola), nominada también en la categoría de Mejor Canción Alternativa, Paloma ha logrado que su propuesta resuene en una generación que busca autenticidad en la música.

El proyecto musical de Paloma Morphy destaca por su estilo melancólico e íntimo. Crédito: Instagram/ @palomamorphy

El triunfo de Morphy no es aislado, ya que México tuvo una noche dorada en los Latin Grammy 2025: Natalia Lafourcade se llevó diversos premios con “Cancionera”, Christian Nodal se llevó Mejor Álbum de Música Ranchera, Mariachi con “¿Quién + como yo?“, y Carín León brilló junto a Bunbury en el homenaje a Raphael.

Pero más allá de los premios de esa noche, el galardón de Mejor Nuevo Artista tiene un peso especial para México porque otros compatriotas ya han inscrito su nombre en esta categoría. En 2007, Jesse & Joy se llevaron el reconocimiento y desde entonces se convirtieron en uno de los dúos pop más influyentes de Latinoamérica. Dos años después, Alexander Acha también fue premiado, consolidando su impacto en la balada pop. Más recientemente, en 2021, Silvana Estrada, la cantautora veracruzana, marcó un hito al ser reconocida por su estilo íntimo y poético.

Relevancia y artistas ganadores del Latin Grammy a Mejor Nuevo Artista

El Latin Grammy a Mejor Nuevo Artista es considerado un termómetro de tendencias. No sólo reconoce un disco o una canción, sino el potencial de una carrera completa en ascenso. Ganarlo significa visibilidad internacional, acceso a colaboraciones y la posibilidad de consolidarse como referente de su género.

En el pasado, este premio ha sido el punto de partida para artistas que hoy son iconos: Juanes (2001), David Bisbal (2003), Calle 13 (2006), Karol G (2018) y Mike Bahía (2020), entre otros. La extensa lista demuestra que quienes reciben este galardón tienden a convertirse en figuras centrales de la música latina.

La colombiana Karol G tuvo
La colombiana Karol G tuvo una noche brillante en los Latin Grammys, consolidándose con algunos premios y dando una presentación magistral en compañía de Marco Antonio Solís. REUTERS/Mario Anzuoni

En este sentido, con su triunfo, Paloma se suma a una selecta lista de artistas que se han destacado por transformar la música desde sus inicios. Su victoria no sólo valida su talento, sino también la importancia de hablar de salud mental y experiencias personales en la música popular.

Esta victoria, que históricamente ha sido la antesala de carreras brillantes, se suma a esta tradición y confirma que México sigue siendo una cantera de talento capaz de renovar la música latina en cada generación. En un futuro que promete ser luminoso, su nombre ya está inscrito junto a los grandes.

