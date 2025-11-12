México

Martinoli cuestiona posible convocatoria de Fidalgo al Tri: “No te va a hacer diferencia”

El comentarista señaló la necesidad de apostar por futbolistas jóvenes y calificó a la actual generación como la más débil

El narrador asegura que algunos directivos de la FMF tienen que irse sí o sí. (Especial)

Cristian Martinoli, uno de los comentaristas más influyentes dentro del fútbol mexicano, lanzó una dura crítica ante la posible convocatoria de Álvaro Fidalgo a la Selección Mexicana.

En una entrevista reciente, Martinoli declaró: Fidalgo no te va a hacer diferencia. Ustedes junten a todos los extranjeros de la Liga MX y, supongamos que México pudiera convocar a cualquiera, yo creo que no pasamos de ronda. Con esta afirmación, el analista puso en duda el impacto que podría tener el mediocampista español del Club América en el Tri.

El narrador se ha caracterizado por su estilo crítico y sus comentarios audaces. (Foto: @cmartinolimx, Instagram)

Aunado a ello, el comentarista añadió que él no apostaría por extranjeros, sino por los jóvenes: “Yo jugaría con los que están, con algunos de la Sub-20, por supuesto Mora de titular. Yo soy de esa idea. O sea, México tiene que empezar a dar un giro. Argentina, el mundial pasado, ganó con ocho jugadores menores de 23 años. Lamine Yamal hoy es uno de los mejores. Tienes que empezar a meter más jóvenes”.

Cuáles han sido las mayores críticas de Cristian Martinoli a la Selección Mexicana

Martinoli, a lo largo de su extensa trayectoria como periodista y narrador deportivo, ha sido constante en sus críticas en contra de la gestión de talento en la Selección Nacional de México. En este caso, se ha encargado de calificar a la actual generación de futbolistas mexicanos como “la peor de todas” desde que cubre Copas del Mundo. Según sus declaraciones, ni siquiera el hecho de que México sea anfitrión en el Mundial 2026 garantiza una mejora en el rendimiento del equipo.

Por su parte, Fidalgo ha destacado en el Club América por su visión de juego, precisión en el pase y capacidad para controlar el ritmo del partido. Para muchos, su estilo técnico lo convierte en una opción interesante para reforzar el mediocampo mexicano, especialmente en un contexto donde se busca mayor creatividad y orden táctico.

Cuándo podría debutar Fidalgo con la Selección Nacional de México

Hasta el momento, no hay una convocatoria oficial para que Álvaro Fidalgo juegue con la Selección Mexicana. Sin embargo, ya se ha confirmado que el jugador cuenta con pasaporte mexicano y ha manifestado públicamente su disposición para representar al país. El cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre lo tiene en la mira y planea incluirlo en un microciclo de entrenamiento en enero de 2026.

Este primer acercamiento sería simbólico, ya que el mediocampista aún no cumple los 5 años requeridos radicando en el país para poder disputar partidos oficiales con México. La Federación Mexicana de Fútbol no ha emitido un comunicado formal sobre su incorporación, pero fuentes cercanas al proyecto aseguran que su participación está prácticamente definida.

El entrenador de México reconoce la evolución del futbolista y su posible inclusión tras cumplir cinco años de residencia en el país. (Ilustración: Jesús Aviles)

Fidalgo llegó a México en 2021, lo que significa que cumplirá este requisito de residencia continua en marzo de 2026. Si se cumplen los tiempos y la Federación lo registra ante la FIFA, el jugador podría debutar oficialmente con el Tri en algún partido de preparación previo al Mundial. Su inclusión dependerá también del rendimiento que muestre este torneo y en los entrenamientos, así como de la estrategia que Aguirre decida implementar.

La posible incorporación de Álvaro Fidalgo podría representar una apuesta por la calidad y su experiencia adquirida en la Liga MX. Si logra debutar en marzo, podría formar parte del grupo que dispute el Mundial como anfitrión. Aunque su presencia no garantiza resultados, ofrece esperanza y una alternativa táctica que podría enriquecer al equipo de cara a esta importante justa.

