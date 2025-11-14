México Deportes

Del campo al lobby: Japón festeja con México su pase a Octavos del Sub-17

Tras vencer a Argentina, el conjunto juvenil nacional aseguró clasificación y compartió emotiva celebración junto a la escuadra nipona en el hotel

La Selección Mexicana Sub-17 celebra
La Selección Mexicana Sub-17 celebra su pase a Octavos de Final del Mundial tras vencer a Argentina en un partido clave. Imagen cuenta de X @miseleccionsubs

La Selección Mexicana Sub-17 vivió un momento especial tras eliminar a Argentina y asegurar su clasificación a los Octavos de Final del Mundial.

Más allá de la victoria en la cancha, el equipo nacional fue recibido con entusiasmo por la delegación japonesa en el hotel donde ambas selecciones se hospedan, generando una escena que rápidamente se convirtió en tema de conversación dentro y fuera de las redes sociales.

El triunfo frente a Argentina significó un paso clave para el conjunto dirigido por los estrategas juveniles, que han sabido combinar disciplina táctica con un espíritu competitivo que caracteriza a las categorías menores de México.

Sin embargo, lo que ocurrió después del partido fue igualmente significativo: Japón, que comparte instalaciones con el Tri Sub-17, decidió unirse a la celebración y mostrar un gesto de hermandad que refuerza la idea de que el fútbol juvenil también es un espacio de convivencia y respeto.

La cuenta oficial de Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) compartió el momento en redes sociales con un mensaje que resume la esencia de la fiesta: “¡Se está volviendo tradición! Vean la manera en la que nos recibió la @jfa_samuraiblue luego de nuestro pase a los octavos de final. ¡Una verdadera fiesta!”.

La selección de Japón que comparte hotel con México recibió al TRI tras vencer a Argentina y pasar a los Octavos de Final del Mundial Sub-17 Crédito: Cuenta de x @miseleccionsubs

El texto acompañó el video donde se observa a jugadores de ambas selecciones celebrando juntos, brincando y cantando en los pasillos del hotel, en una muestra de camaradería que trasciende la competencia.

Este tipo de gestos no son nuevos entre México y Japón en torneos juveniles. En ediciones anteriores se han registrado pasillos de honor y felicitaciones mutuas, pero la escena vivida en Qatar 2025 destaca por la espontaneidad y la alegría compartida.

La convivencia en el hotel se ha convertido en un símbolo de respeto y amistad entre dos selecciones que, aunque representan culturas distintas, coinciden en valores como el esfuerzo, la disciplina y la pasión por el fútbol.

La clasificación a Octavos de Final no solo refuerza el camino del Tri Sub-17 en el torneo, sino que también proyecta una imagen positiva hacia la afición y hacia el mundo del deporte.

(X / @miseleccionsubs)
(X / @miseleccionsubs)

La celebración conjunta con Japón se interpreta como un recordatorio de que el fútbol juvenil es más que resultados: es también un espacio para construir lazos, compartir experiencias y demostrar que la competencia puede ir acompañada de solidaridad.

Para México, el pase a Octavos representa una oportunidad de seguir avanzando en un torneo que históricamente ha sido terreno fértil para grandes actuaciones juveniles.

Para Japón, la celebración conjunta reafirma su papel como un equipo que no solo compite, sino que también fomenta la convivencia y el respeto hacia sus rivales.

La fiesta en el hotel se convirtió en una extensión del triunfo en la cancha. México y Japón demostraron que, más allá de los resultados, el Mundial Sub-17 también puede ser un escenario de amistad y celebración compartida.

Temas Relacionados

Selección MexicanaSelección de JapónMundial Sub-17FIFAmexico-deportes

