Quién es Luis Gamboa: el joven jugador mexicano que hizo doblete y acabó con los sueños de Argentina en el Mundial Sub-17

El delantero de 17 años apareció en los momentos críticos y fue clave en la clasificación mexicana.

La Selección Mexicana Sub-17 vivió una noche llena de tensión, dramatismo y orgullo en su duelo de Dieciseisavos de Final ante Argentina en el Mundial Sub-17 Qatar 2025, donde el protagonista absoluto fue Luis Gamboa. El joven atacante, de apenas 17 años, se convirtió en la figura del partido al firmar un doblete que permitió la remontada tricolor y abrió el camino hacia el pase a la siguiente fase, que terminó definiéndose en una cardiaca tanda de penaltis.

Desde el arranque del encuentro, México batalló para encontrar claridad ofensiva ante una Argentina sólida en medio campo y agresiva al momento de recuperar el balón. Sin embargo, el panorama cambió cuando Gamboa comenzó a aparecer con mayor frecuencia en el área rival. Su movilidad y capacidad para desmarcarse se convirtieron en un problema constante para la defensa albiceleste.

Con velocidad, regate y temple, el juvenil se convirtió en el jugador más determinante del encuentro.

El gol del empate llegó en un momento clave. Corría el minuto 45 del segundo tiempo cuando Olvera envió un centro preciso al corazón del área. Ahí, Luis Gamboa, completamente solo, empujó la pelota con un remate certero que devolvió la esperanza al cuadro nacional. Ese tanto no sólo igualó el marcador, también inyectó un impulso anímico determinante para lo que vendría después.

#Sub17 | ¡Qué manera de arrancar el segundo tiempo! 🔥



El gol de Gamboa que empató todo en Doha. 😎



🇦🇷 1-1 🇲🇽#ProyectoSeleccionespic.twitter.com/YsTpGEjNMS — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) November 14, 2025

La remontada se concretó al minuto 58, cuando la defensa argentina no logró despejar con claridad un balón tras un tiro libre. El esférico quedó botando en los linderos del área y Gamboa no dudó ni un segundo. Con un potente zurdazo, mandó el balón al fondo de la red y dio a México una ventaja que en ese momento parecía encaminar al equipo juvenil hacia una clasificación tranquila.

Pero el futbol no concede tregua. Argentina logró empatar en los minutos finales, obligando a definir el duelo desde los once pasos. La tensión se elevó al máximo y el Tricolor Juvenil tuvo que recurrir nuevamente al temple y la determinación que habían mostrado a lo largo del encuentro. Desde el punto penal, México fue más preciso, más sereno y terminó asegurando el pase a la siguiente ronda.

Luis Gamboa, promesa del Atlas

El joven delantero confirmó su etiqueta de promesa del Atlas con una actuación decisiva frente a Argentina.

Más allá del dramatismo, la actuación de Luis Gamboa dejó una impresión profunda. Formado en las fuerzas básicas del Atlas, el delantero ha destacado por su velocidad, capacidad de regate y una sorprendente claridad cuando pisa el área. Su presencia en el Mundial Sub-17 no ha hecho más que confirmar su estatus como una de las grandes joyas del futbol mexicano.

La victoria ante Argentina no sólo significa avanzar; también consolida a Gamboa como el nuevo referente ofensivo del Tricolor juvenil en el torneo. Su doblete ya forma parte de una de las noches más emocionantes de México en competencias juveniles, y su nombre empieza a resonar con fuerza en el panorama internacional.