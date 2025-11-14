Argentina se enfrentará a México por el pase a los octavos de final del Mundial Sub 17: hora, TV y formaciones

Bienvenidos al minuto a minuto del partido que jugarán Argentina y México por los 16avos de final del Mundial Sub 17 .

La Albiceleste cerró con 9 puntos y una diferencia de gol de +9 para ser el mejor entre los 12 primeros que sacaron pasaje a la siguiente ronda de la Copa del Mundo. El formato marca que, ya con los 32 clasificados, se armó una lista y se enfrentará el número 1 contra el peor de los terceros, que fueron los mexicanos.

Argentina cerró la fase de grupos como la mejor selección del Mundial Sub 17. Luego de los triunfos ante Bélgica (3-2) y Túnez (1-0) , el equipo de Diego Placente goleó por 7-0 a Fiyi y terminó con puntaje perfecto la primera etapa de la máxima competición de selecciones de la categoría.

Argentina terminó como la mejor selección de la fase de grupos :

Todos los cruces de 16avos de final del Mundial Sub 17 :

La Albiceleste avanzó de fase tras quedarse con el primer puesto del Grupo D con puntaje ideal y ser el mejor clasificado. Los de Diego Placente superaron 3-2 a Bélgica, 1-0 a Túnez y 7-0 a Fiji.

