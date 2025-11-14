Argentina se enfrentará a México por el pase a los octavos de final del Mundial Sub 17: hora, TV y formaciones

Hora: 11.45 (Argentina)
TV: TV Pública (Argentina) y DSports (Latinoamérica)
La Albiceleste avanzó de fase tras quedarse con el primer puesto del Grupo D con puntaje ideal y ser el mejor clasificado. Los de Diego Placente superaron 3-2 a Bélgica, 1-0 a Túnez y 7-0 a Fiji.
Todos los cruces de 16avos de final del Mundial Sub 17:
Viernes 14 de noviembre
Sábado 15 de noviembre
*Todos los horarios corresponden a la Argentina
Argentina terminó como la mejor selección de la fase de grupos:
Argentina cerró la fase de grupos como la mejor selección del Mundial Sub 17. Luego de los triunfos ante Bélgica (3-2) y Túnez (1-0), el equipo de Diego Placente goleó por 7-0 a Fiyi y terminó con puntaje perfecto la primera etapa de la máxima competición de selecciones de la categoría.
La Albiceleste cerró con 9 puntos y una diferencia de gol de +9 para ser el mejor entre los 12 primeros que sacaron pasaje a la siguiente ronda de la Copa del Mundo. El formato marca que, ya con los 32 clasificados, se armó una lista y se enfrentará el número 1 contra el peor de los terceros, que fueron los mexicanos.
La posible formación de Argentina-México:
José Castelau; Misael Zalazar, Mateo Martínez, Matías Satas, Simón Escobar; Alejandro Tello, Gastón Bouhier; Jerónimo Gómez Mattar, Can Armando Güner; Thomás De Martis y Felipe Esquivel. DT: Diego Placente.
México: Santiago López; Adrián Villa, Felix Contreras, Michael Corona, Ian Olvera; José Humberto Mancilla López, Oscar Pineda, Íñigo Cibrián, Gael Ortega; Lucca Vuoso, Máximo Reyes. DT: Carlos Cariño
