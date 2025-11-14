Deportes

Argentina se enfrentará a México por el pase a los octavos de final del Mundial Sub 17: hora, TV y formaciones

El equipo de Diego Placente viene de terminar como la mejor selección de la fase de grupos y se enfrentará al peor de los clasificados. Transmiten TV Pública y DSports a las 11.45

Hora: 11.45 (Argentina)

TV: TV Pública (Argentina) y DSports (Latinoamérica)

10:00 hsHoy

¿Cómo llega Argentina?

La Albiceleste avanzó de fase tras quedarse con el primer puesto del Grupo D con puntaje ideal y ser el mejor clasificado. Los de Diego Placente superaron 3-2 a Bélgica, 1-0 a Túnez y 7-0 a Fiji.

09:30 hsHoy

Todos los cruces de 16avos de final del Mundial Sub 17:

Viernes 14 de noviembre

  • 9:30 - Zambia vs. Malí
  • 9:30 - Portugal vs. Bélgica
  • 10:00 - Suiza vs. Egipto
  • 10:30 - Francia vs. Colombia
  • 11:45 - Argentina vs. México
  • 12:15 - Irlanda vs. Canadá
  • 12:45 - Estados Unidos vs. Marruecos
  • 12:45 - Brasil vs. Paraguay

Sábado 15 de noviembre

  • 9:30 - Senegal vs. Uganda
  • 9:30 - Corea del Sur vs. Inglaterra
  • 10:00 - Italia vs. República Checa
  • 10:30 - Japón vs. Sudáfrica
  • 11:45 - Alemania vs. Burkina Faso
  • 12:15 - Venezuela vs. Corea del Norte
  • 12:45 - Austria vs. Túnez
  • 12:45 - Croacia vs. Uzbekistán

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

09:20 hsHoy

Argentina terminó como la mejor selección de la fase de grupos:

Argentina cerró la fase de grupos como la mejor selección del Mundial Sub 17. Luego de los triunfos ante Bélgica (3-2) y Túnez (1-0), el equipo de Diego Placente goleó por 7-0 a Fiyi y terminó con puntaje perfecto la primera etapa de la máxima competición de selecciones de la categoría.

La Albiceleste cerró con 9 puntos y una diferencia de gol de +9 para ser el mejor entre los 12 primeros que sacaron pasaje a la siguiente ronda de la Copa del Mundo. El formato marca que, ya con los 32 clasificados, se armó una lista y se enfrentará el número 1 contra el peor de los terceros, que fueron los mexicanos.

Los juveniles fueron el mejor
Los juveniles fueron el mejor seleccionado de la fase de grupos (AFA)
09:10 hsHoy

La posible formación de Argentina-México:

José Castelau; Misael Zalazar, Mateo Martínez, Matías Satas, Simón Escobar; Alejandro Tello, Gastón Bouhier; Jerónimo Gómez Mattar, Can Armando Güner; Thomás De Martis y Felipe Esquivel. DT: Diego Placente.

México: Santiago López; Adrián Villa, Felix Contreras, Michael Corona, Ian Olvera; José Humberto Mancilla López, Oscar Pineda, Íñigo Cibrián, Gael Ortega; Lucca Vuoso, Máximo Reyes. DT: Carlos Cariño

09:05 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del partido que jugarán Argentina y México por los 16avos de final del Mundial Sub 17.

Argentina en el Mundial Sub
Argentina en el Mundial Sub 17 (AFA)

