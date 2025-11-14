Receta de brownie de aguacate, una alternativa saludable con minerales y vitaminas

El brownie de aguacate es una opción saludable para comer en cualquier momento - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Innovar en la cocina es una de las actividades más valiosas ya que permite expresar la creatividad al combinar ingredientes que pueden transformarse en auténticas delicias. El brownie de aguacate es una excelente opción para sorprender a los amantes de los postres.

Esta combinación saludable resulta ideal para quienes buscan una alternativa llena de sabor y un toque nutritivo. El aguacate aporta una textura suave y cremosa además de un sabor que se integra perfectamente con el chocolate, concluyendo en un dulce que permite disfrutar sin renunciar al cuidado de la salud.

Uno de los ingredientes principales de este postre es la nuez picada la cual brinda ese toque crujiente e irresistible. Según información de El Poder del Consumidor, las nueces son una excelente fuente de vitamina E y del complejo B (B1, B2, B3, B6 y B9). Además “poseen un alto nivel de grasas saludables, una combinación única de grasas monoinsaturadas, ácidos grasos poliinsaturados y Omega 3. Estas grasas contribuyen a prevenir enfermedades cardiovasculares, ya que reducen los niveles de colesterol”.

Receta de brownie de aguacate fácil y rápida

Esta combinación resulta cremosa, suave y deliciosa - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta es una receta que puedes encontrar disponible en el recetario virtual del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSTE). Es de dificultad media y requiere de varios pasos, pero al final obtendrás un brownie cremoso, lleno de sabor y con beneficios nutricionales. Su rendimiento final es de aproximadamente seis porciones.

Ingredientes

300 g de chocolate amargo en trozos

2 cdas de aceite de coco

2 piezas de aguacate maduro en trozos

¼ de taza de edulcorante no calórico horneable (sucralosa)

1 cda de vainilla

3 piezas de huevo

½ taza de cocoa en polvo

½ de harina

¼ taza nuez picada

Preparación

Precalienta el horno a 200‘C

Derrite el chocolate a baño maría junto con el aceite de coco. Mezcla hasta integrar, retira del baño maría y deja que se enfié ligeramente

Bate el aguacate hasta formar un puré

Bate el chocolate derretido con puré de aguacate, el edulcorante,la vainilla y los huevos. Añade poco a poco la cocoa y la harina, después, mezcla las nueces ligeramente

Vierte la mezcla en un molde previamente engrasado y enharinado. Hornea alrededor de 15 minutos o hasta que estén cocidos

Enfría, corta

¿Cuáles son los beneficios del aguacate para la salud?

El aguacate contiene propiedades que ayudan al cuidado de la piel - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aguacate es una fruta de cáscara verde oscura y pulpa verde clara, tiene una semilla grande en el centro. Su tamaño varía según el tipo de cultivo, aunque generalmente es mediano. Se considera uno de los alimentos más completos por sus numerosos beneficios y contenido de grasas saludables.

De acuerdo con la Fundación Española de la Nutrición (FEN), el aguacate es fuente de vitamina E —potente antioxidante—, a diferencia del resto de las frutas que apenas la contienen, vitamina C y vitamina B6. Entre los minerales el aguacate es fuente de potasio, el cual contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y de los músculos”.

Sus propiedades ayudan a combatir el envejecimiento prematuro y mejoran la elasticidad de la piel. La combinación de sus beneficios con los del resto de los ingredientes convierte a este postre en una opción deliciosa y nutritiva, perfecta para disfrutar en cualquier momento del día.