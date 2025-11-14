México

Receta de brownie de aguacate, una alternativa saludable con minerales y vitaminas

Un postre de chocolate cremoso y lleno de sabor que es rico en grasas buenas y propiedades que benefician el corazón y la piel

Guardar
El brownie de aguacate es
El brownie de aguacate es una opción saludable para comer en cualquier momento - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Innovar en la cocina es una de las actividades más valiosas ya que permite expresar la creatividad al combinar ingredientes que pueden transformarse en auténticas delicias. El brownie de aguacate es una excelente opción para sorprender a los amantes de los postres.

Esta combinación saludable resulta ideal para quienes buscan una alternativa llena de sabor y un toque nutritivo. El aguacate aporta una textura suave y cremosa además de un sabor que se integra perfectamente con el chocolate, concluyendo en un dulce que permite disfrutar sin renunciar al cuidado de la salud.

Uno de los ingredientes principales de este postre es la nuez picada la cual brinda ese toque crujiente e irresistible. Según información de El Poder del Consumidor, las nueces son una excelente fuente de vitamina E y del complejo B (B1, B2, B3, B6 y B9). Además “poseen un alto nivel de grasas saludables, una combinación única de grasas monoinsaturadas, ácidos grasos poliinsaturados y Omega 3. Estas grasas contribuyen a prevenir enfermedades cardiovasculares, ya que reducen los niveles de colesterol”.

Receta de brownie de aguacate fácil y rápida

Esta combinación resulta cremosa, suave
Esta combinación resulta cremosa, suave y deliciosa - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta es una receta que puedes encontrar disponible en el recetario virtual del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSTE). Es de dificultad media y requiere de varios pasos, pero al final obtendrás un brownie cremoso, lleno de sabor y con beneficios nutricionales. Su rendimiento final es de aproximadamente seis porciones.

Ingredientes

  • 300 g de chocolate amargo en trozos
  • 2 cdas de aceite de coco
  • 2 piezas de aguacate maduro en trozos
  • ¼ de taza de edulcorante no calórico horneable (sucralosa)
  • 1 cda de vainilla
  • 3 piezas de huevo
  • ½ taza de cocoa en polvo
  • ½ de harina
  • ¼ taza nuez picada

Preparación

  • Precalienta el horno a 200‘C
  • Derrite el chocolate a baño maría junto con el aceite de coco. Mezcla hasta integrar, retira del baño maría y deja que se enfié ligeramente
  • Bate el aguacate hasta formar un puré
  • Bate el chocolate derretido con puré de aguacate, el edulcorante,la vainilla y los huevos. Añade poco a poco la cocoa y la harina, después, mezcla las nueces ligeramente
  • Vierte la mezcla en un molde previamente engrasado y enharinado. Hornea alrededor de 15 minutos o hasta que estén cocidos
  • Enfría, corta

¿Cuáles son los beneficios del aguacate para la salud?

El aguacate contiene propiedades que
El aguacate contiene propiedades que ayudan al cuidado de la piel - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aguacate es una fruta de cáscara verde oscura y pulpa verde clara, tiene una semilla grande en el centro. Su tamaño varía según el tipo de cultivo, aunque generalmente es mediano. Se considera uno de los alimentos más completos por sus numerosos beneficios y contenido de grasas saludables.

De acuerdo con la Fundación Española de la Nutrición (FEN), el aguacate es fuente de vitamina E —potente antioxidante—, a diferencia del resto de las frutas que apenas la contienen, vitamina C y vitamina B6. Entre los minerales el aguacate es fuente de potasio, el cual contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y de los músculos”.

Sus propiedades ayudan a combatir el envejecimiento prematuro y mejoran la elasticidad de la piel. La combinación de sus beneficios con los del resto de los ingredientes convierte a este postre en una opción deliciosa y nutritiva, perfecta para disfrutar en cualquier momento del día.

Temas Relacionados

Brownie de aguacateBrownieAguacatePostreSaludableRecetasmexico-recetasmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Feria del Pan 2025 en la CDMX: te decimos dónde y cuándo

Este evento gastronómico reunirá a 45 expositores, música en vivo

Feria del Pan 2025 en

Resultados Chontico Día último sorteo 14 de noviembre: conozca los números ganadores

Este juego ofrece a sus participantes diferentes oportunidades para ganar grandes premios, conoce cuáles fueron los cuatro números sorteados

Resultados Chontico Día último sorteo

Libros de Amazon México: qué leer en el tiempo libre

De distintos precios, en diversos formatos y de todos los géneros, los amantes de la lectura ya suman estos títulos disponibles de Amazon a sus colecciones

Libros de Amazon México: qué

Sheinbaum llama a revisar el Sistema Nacional Anticorrupción para evitar impunidad en casos: “No funciona a plenitud”

Este órgano nació bajo la administración del entonces presidente Enrique Peña Nieto

Sheinbaum llama a revisar el

CECATI se suma al Plan Michoacán por la Justicia y la Paz con jornadas de capacitación comunitaria

La DGCFT anunció la incorporación para llevar capacitación, cohesión social y nuevas oportunidades laborales a comunidades prioritarias del estado

CECATI se suma al Plan
MÁS NOTICIAS

NARCO

Qué se sabe de los

Qué se sabe de los Hysa, la familia albanesa acusada de nexos con el Cártel de Sinaloa

Detienen a conductor de una camioneta en Sonora con casi 200 kilos de metanfetamina

Grecia Quiroz exige investigar a Leonel Godoy, Raúl Morón y Nacho Campos tras asesinato de Carlos Manzo

Capturan en Sinaloa a dos presuntos implicados en asesinato de exrector de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala

Caen dos presuntos miembros de Los Caballeros Templarios en el marco del Plan Paricutín

ENTRETENIMIENTO

Angélica Vale desmiente mensaje viral

Angélica Vale desmiente mensaje viral para Cazzu: “No pasa nada si te dejó por otra”

Polémica por radical cambio de imagen de Lucero Mijares salpica a Sofía Rivera Torres: “Karma”

Angélica Vale no fue infiel: revelan la supuesta razón de su divorcio con Otto Padrón

¿Joven o mayor? Andrea Legarreta revela qué tipo de hombre quisiera en su cama tras romper con Erik Rubín

Ricardo Pérez y Slobotzky revelan intento de asalto armado en la oficina de La Cotorrisa: “Nos vigilaban antes”

DEPORTES

Penta Zero Miedo arrasa en

Penta Zero Miedo arrasa en ventas y se mete al Top 10 de WWE en 2025

México elimina a Argentina del Mundial Sub-17 y aficionados celebran con graciosos memes

México derrota a Argentina en penales y avanza a octavos del Mundial Sub-17

Esta será la delegación mexicana que participará en los Juegos Sordolímpicos Tokio 2025

Rodrigo Aguirre explica por qué el DT de Uruguay cree que el América es uno de los mejores equipos del mundo