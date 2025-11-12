México

Waffles salados con papa y jamón: desayuno crujiente en 7 minutos

Listos en minutos, estos bocados dorados combinan textura, sabor y practicidad para arrancar el día sin complicaciones ni ingredientes rebuscados

La receta de waffles salados
La receta de waffles salados de papa con jamón y queso ofrece un desayuno rápido, nutritivo y lleno de sabor. Foto: Pixabay

Los waffles salados se han convertido en una opción práctica y deliciosa para quienes buscan desayunos rápidos, nutritivos y con ingredientes accesibles.

Esta receta de waffles de papa con jamón y queso es ideal para aprovechar lo que hay en el refrigerador, sin complicarse con técnicas elaboradas ni utensilios especiales. Además, es perfecta para quienes desean variar el desayuno tradicional con una propuesta crujiente, dorada y lista en pocos minutos.

Para prepararlos se necesitan ingredientes básicos que suelen estar disponibles en cualquier cocina. Las papas crudas aportan textura y sabor, mientras que el jamón y el queso complementan con proteína y un toque cremoso. La mezcla se cocina directamente en una wafflera, lo que permite obtener una superficie crocante sin necesidad de freír ni hornear.

El paso clave para unos
El paso clave para unos waffles crujientes es escurrir bien las papas ralladas antes de mezclarlas con los demás ingredientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

  • 2 papas medianas crudas
  • 2 huevos
  • 2 cucharadas de harina
  • 100 gramos de jamón picado
  • 100 gramos de queso rallado (puede ser manchego, mozzarella o el que se tenga a la mano)
  • 1 cucharada de mantequilla o aceite para engrasar

Modo de preparación:

  1. Lava, pela y ralla las papas con un rallador grueso. Escúrrelas muy bien utilizando un paño limpio o papel absorbente. Este paso es clave para evitar que la mezcla quede aguada y asegurar que los waffles se cocinen de forma pareja y queden crujientes.
  2. En un recipiente amplio, mezcla las papas ralladas con los huevos, la harina, el jamón picado y el queso rallado. Revuelve hasta integrar todos los ingredientes. La mezcla debe tener una consistencia firme pero húmeda, similar a la de una masa para tortitas.
  3. Precalienta la wafflera y engrásala ligeramente con mantequilla o aceite. Coloca una porción de la mezcla en el centro, extendiéndola sin que sobresalga. Cierra la wafflera y cocina durante 5 a 7 minutos, o hasta que los waffles estén dorados y crujientes por fuera.
  4. Una vez listos, retíralos con cuidado y sírvelos calientes. Puedes acompañarlos con crema, aguacate, salsa picante o incluso con un huevo estrellado encima.
La preparación sencilla y rápida
La preparación sencilla y rápida de los waffles salados los convierte en una opción práctica para desayunos, cenas o comidas ligeras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta permite múltiples variaciones: puedes sustituir el jamón por pollo deshebrado, espinaca o champiñones, y el queso por alguna versión baja en grasa. También funciona como comida ligera o cena improvisada, aprovechando ingredientes que ya tienes en casa.

Los waffles salados de papa con jamón y queso son una alternativa versátil, económica y sabrosa para el desayuno. Su preparación rápida, su textura crujiente y su capacidad de adaptación los convierten en una opción ideal para quienes buscan comenzar el día con energía, buen sabor y sin complicaciones.

