Mundial 2026: ¿Cuántos días puedo visitar México sin tener problemas migratorios?

Una multitud vibrante de aficionados internacionales, ondeando banderas de sus países, llega al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, marcando el inicio de las festividades del Mundial 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De cara al Mundial 2026, miles de visitantes extranjeros planean viajar a México para disfrutar de los partidos y la oferta turística. Sin embargo, una de las dudas más frecuentes es cuánto tiempo pueden permanecer en el país sin enfrentar inconvenientes con las autoridades migratorias.

De acuerdo con la normativa vigente y la Ley de Migración, existen distintas condiciones de estancia, pero para turistas y viajeros de negocios hay un límite claro que debes conocer antes de organizar tu viaje.

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¿Cuántos días puedes permanecer en México como visitante?

Si viajas a México bajo la condición de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas (turismo, negocios u otras actividades no pagadas), no podrás rebasar los 180 días de estancia.

Este es el periodo máximo autorizado por las autoridades migratorias. Superarlo puede derivar en sanciones, problemas legales o restricciones para futuros ingresos al país.

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Es importante destacar que este plazo aplica siempre que no cuentes con una residencia temporal o permanente, ni con algún trámite migratorio adicional.

¿Quiénes necesitan visa para viajar a México?

Las personas provenientes de ciertos países o regiones deben tramitar una visa mexicana antes de viajar, sin importar el motivo de su visita. Este trámite debe realizarse en un consulado mexicano.

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Para turismo o negocios, deberán solicitar una visa bajo la condición de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas.

Alternativas a la visa mexicana

En algunos casos, los viajeros pueden ingresar sin visa mexicana si cuentan con alguno de los siguientes documentos:

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Residencia permanente en países como Estados Unidos, Canadá, Japón, Reino Unido o países del Espacio Schengen

Visa vigente de los mismos países mencionados

Tarjeta de Viajero de Negocios de APEC (ABTC) (solo para viajes de negocios por vía aérea)

Documentación que acredite ser tripulación de transporte internacional (aéreo o marítimo)

Estas opciones facilitan el ingreso al país, pero no eximen del cumplimiento del límite de estancia.

Documentos obligatorios al ingresar a México

Durante el filtro de revisión migratoria, las personas extranjeras deberán presentar:

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Pasaporte vigente o documento de identidad válido

Visa vigente (en caso de ser requerida)

Forma Migratoria Múltiple (FMM) solo en ingresos terrestres

Documentos adicionales según el tipo de estancia (si aplica)

En aeropuertos internacionales, la FMM se genera de manera digital, por lo que no es necesario llenarla previamente.

Requisitos adicionales que puede solicitar migración

Para verificar el motivo del viaje, las autoridades pueden requerir:

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Reservación de hotel y boletos de regreso

Itinerario de actividades

Cartas de invitación (laborales, académicas o institucionales)

Comprobantes de solvencia económica

Información sobre domicilio, actividades y duración de la estancia

Estos elementos ayudan a demostrar que el viaje tiene fines lícitos y temporales.

Recomendaciones para visitantes durante el Mundial 2026

Si planeas viajar a México durante el Mundial 2026, considera lo siguiente:

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Respeta el límite de 180 días de estancia

Verifica si necesitas visa o puedes ingresar con documentos alternativos

Lleva toda la documentación que respalde tu viaje

Evita inconsistencias en la información que proporciones a migración

Cumplir con estos requisitos te permitirá disfrutar del evento sin contratiempos y garantizar una estancia legal en el país.