Custodio dispara en Plaza San Jerónimo de la alcaldía Álvaro Obregón por asalto a joyería

Las autoridades confirmaron detonaciones en el sitio sin que haya personas lesionadas

(X/@IzgMadeel)
(X/@IzgMadeel)

Durante el 11 de noviembre fue reportada una balacera en inmediaciones de la Plaza San Jerónimo, ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México.

Los primeros reportes indican que elementos de seguridad acudieron al sitio por un presunto robo a una joyería. Debido a lo anterior elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al sitio.

Dicha institución confirmó que hubo un robo en una joyería al interior de una plaza ubicada en la colonia Jardines del Pedregal. Las autoridades entrevistaron a una empleada de la joyería, quien refirió que varios individuos encapuchados llegaron al lugar y rompieron las vitrinas del negocio para poder sacar relojes cadenas y pulseras.

Fueron disparos al techo

Elementos de seguridad acudieron al sitio (SSC)

Los hechos fueron vistos por un custodio de una empresa de valores que estaba en la zona fue quien disparó hacia el techo en dos ocasiones, “sin que se registraran personas lesionadas”.

Derivado del robo a la joyería son revisadas las cámaras de vigilancia de la zona con el objetivo de poder identificar a los sujetos implicados en el robo.

“Los uniformados orientaron al gerente de la tienda a presentar su denuncia formal, y dieron parte de lo ocurrido al agente del Ministerio Público correspondiente, quien realizará las indagatorias del caso”, destaca el informe de la SSC.

La situación provocó que los asistentes al establecimiento buscaran resguardarse. Por su parte, el periodista Carlos Jiménez destacó que custodios realizaron detonaciones al aire con el objetivo de ahuyentar a los presuntos responsables de un robo, supuestamente serían tres sujetos.

A través de redes sociales fueron compartidos reportes sobre supuestas detonaciones en el establecimiento. Un usuario de la red social X refiere que hubo al menos dos disparos.

(X/@URGabrielR)
(X/@URGabrielR)

Asesinan a dos personas en panteón de Coyoacán: fue un ataque directo

Cabe recordar que el pasado 2 de noviembre hubo un ataque armado en la alcaldía Coyoacán que dejó la muerte de dos personas, al parecer en un ataque directo. Los hechos sucedieron a las afueras de un cementerio.

Dicho cementerio está ubicado en la esquina de las calles Hidalgo y Santa Ana, en la colonia San Francisco Culhuacán.

El informe de la policía capitalina establece que los sujetos asesinados podrían estar ligados con un grupo delictivo, mientras que los atacantes habrían escapado del sitio en una motocicleta, razón por la cual también fueron revisadas las cámaras de vigilancia de la zona.

