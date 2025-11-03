Asesinan a dos personas en ataque directo en Coyoacán, CDMX: estarían ligadas con un grupo delictivo

Una persona resultó herida (X/@adnnoticiasmx)

Dos personas fueron asesinadas en la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México como resultado de lo que parece ser un ataque directo. Según las primeras indagatorias de las autoridades capitalinas, las víctimas podrían estar relacionadas con una organización delictiva.

Los fallecimientos fueron informados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) el 2 de noviembre. Los hechos sucedieron a las afueras de un cementerio localizado en la esquina de las calles Hidalgo y Santa Ana, en la colonia San Francisco Culhuacán.

Por estos hechos una persona resultó lesionada y tuvo que ser llevada a un hospital.

"De acuerdo con los primeros reportes, las personas que podrían estar relacionadas con un grupo delictivo, se encontraban en la zona, cuando los tripulantes de una motocicleta se acercaron y, de manera directa les efectuaron los disparos para después darse a la fuga“, se puede leer en la tarjeta informativa de las autoridades compartida en redes sociales.

Agentes de seguridad acudieron al sitio (@ssccdmx)

Los primeros informes señalan que los atacantes habrían escapado en una motocicleta. Por su parte, el Ministerio Público fue notificado para que sean realizados los trabajos periciales y las averiguaciones.

Tras los disparos en el sitio son revisadas revisiones en las cámaras de vigilancia para poder darle seguimiento a la motocicleta y así poder identificar a los posibles atacantes.

No han sido reportadas personas detenidas por el ataque registrado en el Panteón San Francisco. Tampoco han sido compartidos los nombres de las personas fallecidas ni de la herida.

Roban relojes en tienda de Coyoacán

(x/@RaulGtzNR)

Por su parte, el pasado 9 de julio fue registrado un robo en una tienda Sanborns ubicada en avenida Miguel Ángel de Quevedo y División del Norte, en la colonia Parque San Andrés de la alcaldía Coyoacán.

En dicha ocasión, tres sujetos accionaron sus armas en el techo del establecimiento. Uno de los testigos y quien se desempeña como auxiliar de seguridad, dijo que uno de los implicados iba vestido de negro y llevaba una capucha, otro portaba una sudadera también negra con letras blancas y el último llevaba una sudadera gris.

Dichos sujetos se llevaron 200 relojes de lujo del sitio, entre ellos de las marcas 49 relojes Bulova, 40 Citizen, 28 Fossil, 25 Armani y 58 Nivada. Luego de la sustracción de los dispositivos, los tres hombres huyeron en moto, los registros de las cámaras de vigilancia indican que se fueron por la calle Pensilvania y abandonaron el vehículo en la calle 20 de Agosto.