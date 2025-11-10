Cae célula dedicada al robo de casa habitación y narcomenudeo en Azcapotzalco, CDMX

Elementos de seguridad federal y capitalina detuvieron a seis personas en cateos diferentes. (FOTO: X: @PabloVazC)

En una serie de operativos simultáneos, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y fuerzas federales, detuvieron a seis personas presuntamente integrantes de una célula delictiva dedicada al robo a casa habitación y al narcomenudeo.

Los cateos se llevaron a cabo en cuatro inmuebles de la alcaldía Azcapotzalco, donde las autoridades aseguraron más de mil dosis de aparente clorhidrato de cocaína, un arma de fuego corta, 50 cartuchos útiles y diversos equipos telefónicos.

Entre los detenidos se encuentran Ángel Gabriel “N”; Blanca Angélica “N”; Rodolfo “N”; Leonel Aníbal “N”; Cristian Dioney “N”; y Aldo Esteban “N”, quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Investigación de Asuntos Relevantes, encargada de determinar su situación jurídica.

Las autoridades reportaron la detención de seis personas Crédito: X: @PabloVazC

Cuatro cateos en distintos puntos de Azcapotzalco

De acuerdo con la SSC-CDMX, las órdenes de cateo se obtuvieron tras trabajos de investigación y seguimiento a ocho robos a casa habitación cometidos entre abril de 2024 y enero de 2025 en colonias de Coyoacán, Miguel Hidalgo y Azcapotzalco.

En la Unidad Habitacional Santo Domingo , colonia La Preciosa , fueron detenidos dos hombres y una mujer, y se aseguraron 500 dosis de cocaína y cinco celulares

En la colonia El Jagüey , se incautaron 240 dosis de cocaína y dos teléfonos; un hombre de 44 años fue arrestado

En la colonia Presidente Madero , los agentes hallaron un arma corta, un cargador, 50 cartuchos útiles y 200 dosis de cocaína , además de detener a un hombre de 31 años

Finalmente, en la colonia San Juan Tlihuaca, se localizaron 190 dosis de cocaína y un teléfono celular, y se detuvo a un hombre de 36 años

Droga y artefactos asegurados. (FOTO: X: @PabloVazC)

Antecedentes penales y relación con robos

Tras el cruce de información, las autoridades confirmaron que dos de los detenidos cuentan con antecedentes en el Sistema Penitenciario de la Ciudad de México: uno por robo calificado y delitos contra la salud (en 2020 y 2024), y otro por robo agravado (en 2025).

Los inmuebles cateados quedaron sellados y bajo resguardo policial mientras continúan las investigaciones.

Cabe señalar que en los despliegues participaron también elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Algunas de las propiedades resguardadas por las autoridades. (FOTO: X: @PabloVazC)

Las autoridades subrayaron que los operativos se realizaron sin uso de violencia y con estricto apego a los derechos humanos.

A los seis detenidos se les presume inocentes y serán tratados como tales mientras no se determine su responsabilidad mediante una sentencia judicial.