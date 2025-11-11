A dos meses del accidente en Iztapalapa se han alcanzado 78 acuerdos reparatorios con víctimas, informa Fiscalía

Fiscalía CDMX culpa al conductor por falta de pericia y exceso de velocidad en el accidente de la explosión de pipa en Iztapalapa. Crédito: Fiscalia CDMX

A dos meses de la explosión de una pipa en el Puente de la Concordia en Iztapalapa, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y el Gobierno capitalino dieron a conocer el avance de 78 acuerdos reparatorios con víctimas directas e indirectas de un tal de 99 casos registrados.

La fiscal Bertha Alcalde Luján comentó que entre las 99 víctimas identificadas se encuentran personas lesionadas, fallecidas y las afectadas por daños materiales, por lo que dichos acuerdos reparatorios se han llevado a cabo “entre la empresa y las víctimas”.

Aseguró que hasta este momento se continúa con sesiones de mediación, “es un proceso totalmente voluntario y vamos a informar de manera más concreta la próxima semana a partir de los resultados que se están celebrando”.

Respecto a la imputación de los implicados en el accidente, Alcalde Luján comentó que su situación dependerá de los distintos procesos, de tal forma que “en estos casos, los delitos de tipo culposo se permiten la celebración de acuerdos reparatorios sin necesidad de una imputación o vinculación a proceso”.

Explicó que en el caso de lograr acuerdos reparatorios con todas las 99 víctimas directas o indirectas, cabría la posibilidad de que “no haya una imputación o vinculación a proceso”, sin embargo, dejó claro que esa será una decisión de cada una de las personas.

La fiscalía de CDMX dio a conocer que hasta el momento han alcanzado78 acuerdos reparatorios con víctimas de la explosión de una pipa de gas LP en Iztapalapa. (Fotos: AFP/Captura de pantalla)

Clara Brugada adelantó que la próxima semana darán un informe detallado

La Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada Molina, comentó que debido a los trabajos que han estado realizando con las personas víctimas directas e indirectas de la explosión de una pipa de gas LP el pasado 10 de septiembre de 2025, la próxima semana se dará a conocer un informe detallado sobre los avances logrados:

“Este fue un evento que conmocionó a toda la población capitalina. También vimos una reacción inmediata y solidaria de las instituciones de gobierno, con apoyo directo a las víctimas y a sus familiares”.

Brugada resaltó la relevancia de los acuerdos “que reparen, que ayuden, que no dejen a las familias solas. Ya la próxima semana se dará a conocer con exactitud todos los avances, porque lo que queremos es que la Fiscalía continúe con este gran trabajo y después informar detalladamente a toda la ciudadanía”.

La Jefa de Gobierno subrayó que durante este año gobernando la capital, este caso ha sido uno de los más difíciles a los que se ha enfrentado su administración.