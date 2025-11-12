México

¿Cómo hacer galletas de avena saludables con solo 5 ingredientes?

Descubre cómo transformar alimentos simples en una opción versátil, ideal para compartir y conservar, que se adapta a diferentes gustos

Las galletas de avena saludables
Las galletas de avena saludables con pocos ingredientes ofrecen una opción fácil y nutritiva para el desayuno o la merienda escolar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las galletas de avena saludables con pocos ingredientes son una opción perfecta para quienes buscan una receta fácil, rápida y nutritiva, ideal tanto para el desayuno como para la merienda escolar o el snack de media tarde.

La avena, protagonista de estas galletas, es uno de los cereales más nobles y completos de la dieta. Originaria del Medio Oriente, ha ganado popularidad mundial por su aporte de energía, fibra y minerales, además de su versatilidad en la cocina.

Dichas caracteristicas han hecho que cada vez más personas la incluyan en versiones saludables de postres clásicos, logrando preparaciones dulces que cuidan el cuerpo, pero conservan el sabor; por lo que estás galletas pueden adaptarse con distintas frutas, semillas o frutos secos.

La receta de galletas de
La receta de galletas de avena permite incorporar frutas, semillas o frutos secos para personalizar el sabor y el valor nutricional.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Galletas de avena saludables con solo 5 ingredientes

Las galletas de avena no solo son sencillas de hacer, sino que también son ideales para aprovechar bananas maduras, evitando su desperdicio.

Gracias al ingrediente estrella, las galletas son una excelente fuente de fibra, ayudando a la digestión y aportando saciedad, mientras que el chocolate oscuro y los frutos secos o semillas elevan su perfil nutricional.

Ingredientes y porciones:

  • 2 bananas maduras
  • 1 taza de copos de avena (tradicionales o instantáneos)
  • 2 cucharadas de chips de chocolate oscuro (o chocolate partido)
  • 2 cucharadas de semillas o frutos secos picados (opcional, podés elegir nuez, almendra, girasol, etc.)
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
Las galletas de avena saludables
Las galletas de avena saludables se conservan frescas hasta 4 días a temperatura ambiente y pueden congelarse por 2 meses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer galletas de avena saludables, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180°C y prepará una placa con papel manteca o ligeramente aceitada.
  2. En un bol, pisar muy bien las bananas hasta formar un puré homogéneo.
  3. Agregar la taza de avena y mezclar hasta que se integren totalmente.
  4. Incorporar la esencia de vainilla, los chips de chocolate y las semillas o frutos secos (si usas).
  5. Mezclar todo hasta lograr una masa pegajosa.
  6. Formar pequeñas bolitas con la ayuda de una cuchara y aplanarlas levemente sobre la bandeja.
  7. Hornear durante 15-20 minutos, hasta que los bordes estén dorados.
  8. Retirar, dejar enfriar sobre una rejilla, y están listas para disfrutar.

Con las cantidades antes mencionadas, se obtendrán entre 10 y 12 galletas de tamaño pequeño o mediano, ideales para compartir. Además de ser saludables, se mantienen óptimas durante 3 a 4 días a temperatura ambiente en un recipiente hermético, o hasta 7 días en un lugar fresco. Pero en caso de querer guardar más tiempo la preparación, pueden congelarse ya horneadas por hasta 2 meses.

