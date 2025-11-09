México

La hamburguesa que te hace sentir bien: ligera, casera y sin culpa

Recetas fáciles con ingredientes saludables y sabor casero pensadas para compartir en cualquier momento

La hamburguesa casera de pollo
La hamburguesa casera de pollo ofrece una alternativa saludable y baja en grasas frente a las versiones comerciales tradicionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La hamburguesa es uno de los platillos más populares en todo el mundo, pero también uno de los más señalados por su alto contenido calórico, grasas saturadas y aditivos.

Sin embargo, existen alternativas caseras que permiten disfrutar su sabor y textura sin comprometer la salud. Esta receta propone dos versiones saludables: una con pollo y otra con lentejas, ambas fáciles de preparar, económicas y aptas para toda la familia.

La versión con pollo utiliza pechuga molida, una fuente magra de proteína animal que aporta aminoácidos esenciales sin exceso de grasa. Al evitar el uso de carne procesada, se reduce el consumo de sodio, conservadores y grasas trans.

La mezcla incluye cebolla, cebollino, huevos y pasta de ajo, ingredientes naturales que aportan sabor, fibra y micronutrientes. No se requiere pan molido ni harinas refinadas, lo que mejora el perfil nutricional. Cocinadas en sartén con poco aceite, estas hamburguesas conservan su jugosidad sin añadir calorías innecesarias.

El uso de pechuga de
El uso de pechuga de pollo molida aporta proteína magra y reduce el contenido de sodio y grasas trans en la hamburguesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para prepararlas, se necesita:

  • 500 g de pechuga de pollo
  • 200 g de cebolla
  • 3 huevos
  • 100 g de cebollino
  • Pasta de ajo al gusto
  • Sal y pimienta al gusto

Se procesan todos los ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea. Luego se forman las hamburguesas y se cocinan en sartén antiadherente. Se pueden servir con pan integral, hojas verdes, jitomate y cebolla morada, creando un platillo completo y balanceado.

La opción vegana con lentejas es ideal para quienes buscan reducir el consumo de carne o seguir una dieta basada en plantas. Las lentejas son ricas en proteína vegetal, fibra, hierro y ácido fólico.

Al combinarse con cebolla, ajo, puré de tomate y comino, se logra una mezcla sabrosa y nutritiva. La harina integral o el pan rallado permiten dar consistencia sin recurrir a harinas refinadas. Esta versión es baja en calorías, libre de colesterol y fácil de digerir.

Las hamburguesas de lentejas destacan
Las hamburguesas de lentejas destacan por su alto contenido de fibra, hierro y ácido fólico, esenciales para una dieta equilibrada. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para elaborarla, se requieren:

  • 200 g de lentejas cocidas
  • 1 cebolla y 1 diente de ajo
  • 2 cucharadas de puré de tomate
  • 1 cucharadita de comino
  • Sal, pimienta y aceite de oliva
  • 4 cucharadas de harina integral o pan rallado

Se sofríen la cebolla y el ajo, se mezclan con las lentejas y los demás ingredientes, y se forman las hamburguesas. Se cocinan en sartén o al horno a 200 °C durante 15 minutos.

Ambas versiones ofrecen beneficios nutricionales superiores a las hamburguesas comerciales. Al prepararlas en casa, se controla la calidad de los ingredientes, se evita el exceso de sal y grasa, y se promueve una alimentación consciente.

Estas recetas son versátiles, se pueden congelar y adaptar con vegetales, especias o salsas caseras. Son una excelente opción para quienes buscan comer rico, cuidar su cuerpo y mantener hábitos saludables sin renunciar al placer de una buena hamburguesa.

