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Beber vinagre para controlar el azúcar puede ser dañino para la salud

Mientras crecen las tendencias que promueven el vinagre como remedio para controlar el azúcar en sangre, especialistas advierten sobre posibles peligros

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Una persona con una expresión de disgusto en su rostro sostiene una cuchara con vinagre sobre un tazón, con una botella de vinagre al lado.
Consumir vinagre con la intención de regular el azúcar puede causar efectos adversos en el organismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El auge del vinagre de sidra de manzana como remedio para controlar el azúcar en sangre ha traspasado fronteras gracias a la difusión digital y las redes sociales.

Muchas personas buscan en este producto natural una solución rápida para problemas metabólicos complejos, especialmente la diabetes tipo 2 y la resistencia a la insulina.

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Esta tendencia ha generado una oleada de consultas y debates entre profesionales de la salud, que insisten en analizar con rigor tanto los mecanismos propuestos como los riesgos asociados.

Efectos fisiológicos: ¿qué propone la ciencia?

Varios estudios preliminares sugieren que el ácido acético, principal componente del vinagre, puede reducir la respuesta glucémica posprandial.

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Este efecto se lograría al retrasar el vaciado gástrico y al interferir temporalmente con la absorción de carbohidratos, modulando así la velocidad de entrada de glucosa en el torrente sanguíneo.

Según la Mayo Clinic, esta ralentización se traduce en una curva glucémica menos pronunciada tras las comidas, lo que podría facilitar el manejo de la glucosa para pacientes con resistencia insulínica.

Además, algunos ensayos en pequeños grupos han propuesto que el vinagre mejora la sensibilidad celular a la insulina y limita la absorción de azúcares complejos.

La Cleveland Clinic explica que estos efectos, aunque observados a corto plazo, no alcanzan suficiente magnitud ni consistencia como para ser considerados terapéuticos o reemplazar estrategias médicas convencionales.

El vinagre también ha sido señalado por su posible capacidad para inhibir enzimas digestivas y modular la liberación hepática de glucosa. No obstante, estas hipótesis derivan en su mayoría de ensayos con animales o cohortes demasiado pequeñas.

La evidencia es limitada y carece de la robustez necesaria para justificar recomendaciones generalizadas.

Botella de vinagre de sidra de manzana abierta, con dos mitades de manzana roja y una cuchara medidora sobre una tabla de cortar de madera.
Estudios preliminares sugieren que el ácido acético del vinagre podría disminuir el aumento de glucosa después de comer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Riesgos y complicaciones asociadas al consumo de vinagre

Más allá de los mecanismos propuestos, la ingesta habitual de vinagre comporta una serie de riesgos clínicos claros, documentados por instituciones médicas de referencia.

El vinagre, por su acidez, puede dañar la estructura dental, provocar molestias digestivas y afectar el equilibrio de electrolitos en el cuerpo.

El consumo repetido y sin diluir de vinagre de sidra de manzana puede erosionar el esmalte dental y originar hipersensibilidad o caries.

La Mayo Clinic advierte que la acidez del vinagre es capaz de “debilitar y destruir la capa exterior del diente”, un daño irreversible que puede agravarse si se cepillan los dientes justo después de su consumo.

En el tracto digestivo, el vinagre puede irritar la mucosa esofágica y gástrica, generando ardor, náuseas y, en casos extremos, quemaduras químicas.

Personas con antecedentes de reflujo gastroesofágico o gastroparesia enfrentan un riesgo particular, ya que el vinagre puede agravar la motilidad gástrica alterada, lo que puede desatar hipoglucemias peligrosas en pacientes bajo tratamiento insulínico.

El consumo excesivo y crónico de vinagre ha sido vinculado a hipopotasemia, una condición caracterizada por bajos niveles de potasio en sangre.

El portal de Healthline señala que este desequilibrio electrolítico, si se combina con el uso de medicamentos como diuréticos, puede desencadenar arritmias cardíacas potencialmente letales y debilidad muscular severa.

En personas con enfermedad renal crónica, el vinagre representa una carga adicional de ácido que los riñones dañados no pueden procesar adecuadamente, lo que puede precipitar una acidosis metabólica y un deterioro acelerado de la función renal.

Interacciones farmacológicas: un riesgo subestimado

El vinagre de sidra de manzana no es inerte y puede interferir con medicamentos de uso común en personas con diabetes y enfermedades cardiovasculares.

La ingesta simultánea con insulina, diuréticos, digoxina o laxantes puede potenciar la depleción de potasio y aumentar el riesgo de hipoglucemias graves y toxicidad cardíaca.

La Cleveland Clinic remarca que los pacientes que usan estos fármacos deben consultar con su médico antes de incorporar vinagre a su dieta, ya que las interacciones pueden ser imprevisibles y de consecuencias graves.

Primer plano de una mujer joven examinando el esmalte de sus dientes en un espejo de mano, que refleja su boca, nariz y ojos.
El consumo frecuente y sin diluir de vinagre de manzana puede desgastar el esmalte dental y provocar sensibilidad o caries. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Opinión de las instituciones médicas

Las principales organizaciones médicas internacionales sostienen que el vinagre no es una cura para la diabetes ni un sustituto válido de los tratamientos médicos establecidos.

Diversas instituciones insisten en que los riesgos de consumir vinagre de forma terapéutica superan de manera significativa los potenciales beneficios, que hasta la fecha permanecen sin respaldo concluyente en humanos a largo plazo.

Los estudios existentes presentan limitaciones metodológicas importantes, como tamaños de muestra pequeños y periodos de observación breves.

Por ello, la recomendación más segura es utilizar el vinagre solo como condimento en la dieta, evitando el consumo directo o en grandes cantidades.

Para quienes, tras consultar a su especialista, decidan incorporar vinagre, la indicación es clara: diluir siempre la dosis (máximo una o dos cucharadas soperas al día en agua), proteger la salud dental usando pajilla y enjuague bucal, y nunca sustituir la medicación o el plan nutricional recomendado.

El vinagre debe permanecer en la cocina, como parte de una alimentación equilibrada, y nunca ser promovido como remedio terapéutico sin la estricta supervisión médica.

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