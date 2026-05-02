EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 2 de mayo: Rubén Rocha solicita licencia como gobernador de Sinaloa

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El Cabildo del municipio de Culiacán, aprobó la licencia del alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil, tras el caso de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, señalados de supuestos nexos con Los Chapitos.
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El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, anunció esta noche que solicitó licencia temporal a su cargo, en medio de una investigación abierta por la Fiscalía General de la República (FGR) y tras señalamientos provenientes de autoridades de Estados Unidos que lo vinculan presuntamente con el crimen organizado.