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EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 2 de mayo: Rubén Rocha solicita licencia como gobernador de Sinaloa

Sigue en Infobae México las noticias más importantes sobre los hechos violentos en el país

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13:08 hsHoy

Cabildo de Culiacán aprueba licencia al cargo de Juan de Dios Gámez Mendívil

Ana Miriam Ramos Villareal se convirtió en la alcaldesa sustituta

Cabildo de Culiacán otorga licencia al cargo a Juan de Dios Gámez Mendívil
Cabildo de Culiacán otorga licencia al cargo a Juan de Dios Gámez Mendívil

El Cabildo del municipio de Culiacán, aprobó la licencia del alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil, tras el caso de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, señalados de supuestos nexos con Los Chapitos.

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13:06 hsHoy

Rubén Rocha solicita licencia como gobernador de Sinaloa

El gobernador indicó que enfrentará el proceso legal conforme a derecho

Rubén Rocha Moya pide licencia a cargo de gobernador (Crédito: Facebook - Rubén Rocha Moya.)
Rubén Rocha Moya pide licencia a cargo de gobernador (Crédito: Facebook - Rubén Rocha Moya.)

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, anunció esta noche que solicitó licencia temporal a su cargo, en medio de una investigación abierta por la Fiscalía General de la República (FGR) y tras señalamientos provenientes de autoridades de Estados Unidos que lo vinculan presuntamente con el crimen organizado.

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