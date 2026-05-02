EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 2 de mayo: Rubén Rocha solicita licencia como gobernador de Sinaloa

El gobernador de Sinaloa , Rubén Rocha Moya , anunció esta noche que solicitó licencia temporal a su cargo , en medio de una investigación abierta por la Fiscalía General de la República ( FGR ) y tras señalamientos provenientes de autoridades de Estados Unidos que lo vinculan presuntamente con el crimen organizado .

El Cabildo del municipio de Culiacán , aprobó la licencia del alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil , tras el caso de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, s eñalados de supuestos nexos con Los Chapitos .

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