México

Temblor hoy 2 de mayo en México: mantente informado de los sismos registrados

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

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México está ubicado en una zona sísmica, debido a que debajo del territorio nacional se encuentran cinco placas tectónicas: Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos. Por tal motivo, la interacción constante entre estas cinco placas ubican al país en una zona de alta sismicidad.

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