México

Del CJNG a Los Viagras: estos son los grupos criminales con presencia en Uruapan, donde fue asesinado Carlos Manzo

Diversas organizaciones delictivas han sido detectadas en el municipio

En la entidad operan por lo menos 5 grupos criminales (REUTERS/Alexandre Meneghini)

Carlos Alberto Manzo Rodríguez, quien se desempañaba como presidente municipal de Uruapan, Michoacán, fue atacado a balazos la noche del 1 de noviembre. Lo anterior a pesar de que contaba con por lo menos 14 elementos de la Guardia Nacional asignados para su seguridad.

Las autoridades señalan que los agresores aprovecharon que se trataba de un evento público para poder acercarse al funcionario que en diversas ocasiones denunció la presencia de grupos delictivos en la entidad a su cargo.

Los grupos criminales en Uruapan

Infobae México consultó con el experto en seguridad, David Saucedo, quien señala que en Uruapan operan por lo menos cinco estructuras criminales, siendo uno de ellos el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Cabe destacar que el pasado 27 de agosto el propio Carlos Manzo informó el arresto de René Belmontes, un hombre apodado El Rino y/o El Chamuco, quien fue identificado como presunto jefe de plaza de un grupo criminal. Cuando Manzo compartió la fotografía del detenido se pudo ver que llevaba equipo con las letras CJNG.

Entre las sierras Michoacana patrullan con armamento exclusivo del ejército mexicano integrantes de la Grupo Operativo Lagarto, brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) (ESPECIAL/CUARTOSCURO)

Además, en Uruapan ha sido registrada la presencia de Los Caballeros Templarios. Quien fuera líder de este grupo fue entregado a Estados Unidos y ahora enfrenta la justicia en dicho país.

Por su parte, Los Viagras son otra de las organizaciones delictivas que ya ha sido señalada por ataques armados contra figuras públicas como lo fue el asesinato de Hipólito Mora en junio de 2023 y el de Alejandro Torres Mora, este último sobrino de Hipólito.

Cabe destacar que, de manera reciente, la organización Los Blancos de Troya ha sido ligada con el homicidio del líder limonero Bernardo Bravo, quien fue asesinado el 20 de octubre.

Hombres armados en Tepalcatepec, Michoacán (JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN/CUARTOSCURO)

Finalmente, Cárteles Unidos es otro de los grupos con presencia en el municipio. Cabe destacar que, tanto la organización referida como Los Viagras fueron sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Las autoriades estadounidenses indican que Cárteles Unidos sería el responsable de la producción de opioides sintéticos que son llevados hasta EEUU. También son ligados con actividades de extorsión y violencia extrema.

Por su parte, Los Viagras han logrado establecer redes de internet, lo que les permitió exigir pagos a las autoridades locales bajo amenaza de muerte. Se les relaciona con el trasiego de metanfetamina y cocaína a EEUU.

Fue el pasado 8 de octubre que Carlos Manzo pidió apoyo en seguridad a la presidenta Claudia Sheinbaum, y al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

