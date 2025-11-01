Reportan asesinato de sobrino de Hipólito Mora en Michoacán: señalan a Los Viagras como presuntos responsables

José Guadalupe Mora, hermano del asesinado líder paramilitar Hipólito Mora, habla con un reportero cerca del lugar donde su hermano fue asesinado, junto con sus guardaespaldas, durante un ataque de asaltantes desconocidos, en el pueblo de Felipe Carrillo Puerto, en el estado de Michoacán, México, el 29 de junio de 2023. REUTERS/Ivan Arias

El sobrino de Hipólito Mora, exlíder de los autodefensas de Michoacán, Alejandro Torres Mora, fue asesinado en un ataque armado registrado la madrugada de este sábado en la localidad de Felipe Carrillo Puerto, conocida como La Ruana, ubicada en el municipio de Buenavista de esa entidad.

Los primeros reportes detallan que se trató de un enfrentamiento en la calle Mártires de Uruapan y Melchor Ocampo registrado durante la madrugada en el que habrían participado elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y civiles armados que dejó como saldo dos personas muertas, entre ellos Alejandro Torres.

Sin embargo, Guadalupe Mora, hermano del exlíder de autodefensas, aseguró a Quadratín que se trató de un ataque en el domicilio de su sobrino que habría sido ejecutado por integrantes de Los Viagras.

Los Viagras también fueron señalados por el asesinato de Hipólito Mora en 2023. REUTERS/Ivan Arias

Guadalupe Mora también explicó que la agresión se efectuó luego de que Alejandro Torres concluyera una actividad cultural en la localidad. Además, informó que en el ataque también falleció la esposa de su sobrino.

“Son mentiras que se haya tratado de un enfrentamiento con el Ejército, le cayeron a mi sobrino y su esposa en su casa, porque ya los tenemos (a Los Viagras) dentro de La Ruana otra vez”, aseguró el también jefe de tenencia de dicha localidad.

Fue un enfrentamiento y civiles muertos aún no son identificados, señala Fiscalía del Estado

Respecto a los hechos, la Fiscalía General General del Estado de Michoacán (FGE) informó que se trató de un ataque armado en contra de elementos de la Defensa y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) ocurrido durante los primeros minutos de este sábado 1 de noviembre en la localidad de Felipe Carrillo Puerto.

La institución detalló que los uniformados realizaban tareas de investigación e inteligencia cuando fueron agredidos a tiros, lo que resultó en un elemento del Ejército y otro de la Secretaría de Seguridad lesionados que requirieron ser trasladados a un hospital para recibir atención médica.

MORELIA, MICHOACÁN, 04ABRIL2023/ Imagen ilustrativa. FOTO: JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN /CUARTOSCURO.COM

Los elementos de seguridad repelieron la agresión y dejaron como saldo dos personas abatidas, las cuales aún no han sido identificadas, de acuerdo con la FGE.

Además, en el sitio fueron aseguradas dos armas de fuego de uso exclusivo del Ejército Mexicano y de las Fuerzas Armadas.

“Una vez que se realizaron las diligencias periciales en el lugar, los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para que se practique la necropsia de ley y continuar los actos de investigación respectivos", detalló la Fiscalía.

Cabe señalar que este homicidio sería el tercero registrado en la familia Mora. El primero fue de Manuel Mora, hijo de Hipólito Mora, ocurrido en 2014; mientras que en 2023 fue asesinado el exlíder de autodefensas en una emboscada en la comunidad de La Ruana el 29 de junio de 2023.