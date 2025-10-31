México

Quién es Armando Nava “El Charro”, jefe de plaza del CJNG relacionado con “El Mencho”

El sujeto es señalado como uno de los principales generadores de violencia en Aguascalientes

Guardar
Durante un operativo llevado a
Durante un operativo llevado a cabo por la Secretaría de Defensa, Guardia Nacional y la FGR se obtuvo la detención de "El Charro" en Aguascalientes (@/GabSeguridadMX) Crédito: Gabinete de Seguridad

A través de un comunicado, el Gabinete de Seguridad dio a conocer la detención de Armando “N”, también conocido como El Charro”, quien fue identificado como jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el estado de Aguascalientes. Mismo que según reportes preliminares, también es “brazo derecho” del narcotraficante Nemesio Oceguera Cervantes “El Mencho”.

De acuerdo con la información proporcionada por el Gabinete de Seguridad, “El Charro” es presunto responsable de actividades relacionadas con narcotráfico, extorsión, secuestro y homicidios.

Según la información disponible, “El Charro” actúa como lugarteniente del CJNG en Aguascalientes y lidera una de las facciones denominadas ‘Fuerzas Especiales Cha’, involucradas en la disputa territorial contra el Cártel de Sinaloa por el control del norte de Jalisco.

Esta pugna ha intensificado la violencia y la presión sobre funcionarios locales, como se evidenció tras el asesinato del empresario Rodrigo Rodríguez Zamora y la posterior renuncia del jefe policiaco municipal, Adolfo Pérez Jerónimo, quien presentó su renuncia el pasado 7 de febrero por “motivos personales”.

La influencia de “El Charro” y su grupo se extiende más allá de la violencia directa, ya que también recurren a la intimidación de autoridades municipales para consolidar su dominio en la región. La renuncia de Adolfo Pérez Jerónimo representa un ejemplo de cómo las amenazas del crimen organizado pueden alterar la estructura de seguridad local y facilitar el avance de los intereses del CJNG en el territorio.

Así fue la detención de “El Charro”

| SSPC
| SSPC

La madrugada del viernes treinta y uno de octubre de 2025, un operativo conjunto de fuerzas federales culminó con la detención de Armando Nava Gallegos, conocido como “El Charro” o “El Chirris”, en el estado de Aguascalientes. Nava Gallegos fue capturado junto a dos de sus colaboradores, José Manuel “N” y José “N”, según informó el Gabinete de Seguridad.

Durante la detención las fuerzas federales aseguraron un arsenal y artículos que evidencian el poder de la célula criminal. En el lugar se decomisó:

  • Un rifle Kaltec calibre 5.56.
  • 200 cartuchos de diversos calibres (7.62×30 y 7.62×39).
  • Un uniforme táctico con las siglas “C.J.N.G.”.
  • Un kilogramo de presunta metanfetamina (cristal).
  • 720,000 pesos en efectivo.
  • Relojes de lujo

Las acciones para lograr la aprehensión de Nava Gallegos comenzaron alrededor de las cuatro de la madrugada, con la participación de elementos del Ejército Mexicano, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional (GN).

De acuerdo con la información e imágenes preliminares obtenidas por Infobae México, el despliegue se realizó en un contexto de alta tensión, tras una serie de hechos violentos vinculados a la presencia del CJNG en la entidad.

Temas Relacionados

"El Charro"CJNGAguascalientes"El Mencho"Narco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Pensión Mujeres Bienestar 2025: todo lo que debes saber después de haber recibido tu tarjeta

La dispersión del plástico terminará hasta el próximo 10 de noviembre para las beneficiarias que se registraron en agosto

Pensión Mujeres Bienestar 2025: todo

Corte Garçon: un clásico reinventado que demuestra el empoderamiento femenino

Se trata de un estilo moderno y audaz que combina frescura con sofisticación, un símbolo que refleja individualismo y libertad

Corte Garçon: un clásico reinventado

Kristi Noem actualiza cifra de armamento que un mexicano y su hijo intentaban ingresar a México desde EEUU

La Secretaria de Seguridad Nacional destacó que el cargamento se transportaba oculto en paredes falsas de remolques

Kristi Noem actualiza cifra de

Detienen a Saúl “N”, alias “SS”, líder criminal de una célula delictiva de Los Beltrán Leyva

En la misma operación fue detenido Horacio “N”, identificado como jefe de escoltas

Detienen a Saúl “N”, alias

Tras protestas en el Poder Judicial, reportan cierre solo en el 5% de sus oficinas

Entre sus demandas acusan la falta de insumos esenciales para trabajar y piden el cese a los despidos masivos en la dependencia

Tras protestas en el Poder
MÁS NOTICIAS

NARCO

Kristi Noem actualiza cifra de

Kristi Noem actualiza cifra de armamento que un mexicano y su hijo intentaban ingresar a México desde EEUU

Detienen a Saúl “N”, alias “SS”, líder criminal de una célula delictiva de Los Beltrán Leyva

Sicarios de Los Mayos atacan a marinos en Navolato, Sinaloa: detienen a 13 con armamento y un sombrero

Naasón Joaquín García recibe primer revés de EEUU: el líder de La Luz del Mundo no podrá ver evidencias de su caso

Agreden a policías estatales en Apaseo el Grande, Guanajuato; hay operativo para detener a responsables

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP EN VIVO:

La Granja VIP EN VIVO: Sergio Mayer Mori se alista para traicionar a uno de sus compañeros la tarde de hoy 31 de octubre

Morrisey cancela sus conciertos en Ciudad de México y Guadalajara

Exatlón México: quién gana la salvación hoy 31 de octubre

Belinda se convierte en Greta de los ‘Gremlins’ para celebrar Halloween; así se vivió su icónica fiesta de disfraces en CDMX

Luz María Zetina reacciona a críticas por intentar ‘suplir’ a Yolanda Andrade en su programa cuando estaba en convalecencia

DEPORTES

Este era el salario de

Este era el salario de Aaron Ramsey en Pumas antes de rescindir su contrato

¿Cómo quedará el América vs León de acuerdo a la IA?

OMB revela si Terence Crawford tendrá rival mandatorio tras vencer a Canelo Álvarez

Monterrey vs Tigres, IA revela al ganador del Clásico Regio

La emoción del deporte se vive al máximo: Grandes Ligas, Liga MX y NBA en México este fin de semana