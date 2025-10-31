Quién es Armando Nava “El Charro”, jefe de plaza del CJNG relacionado con “El Mencho”

Durante un operativo llevado a cabo por la Secretaría de Defensa, Guardia Nacional y la FGR se obtuvo la detención de "El Charro" en Aguascalientes (@/GabSeguridadMX) Crédito: Gabinete de Seguridad

A través de un comunicado, el Gabinete de Seguridad dio a conocer la detención de Armando “N”, también conocido como “El Charro”, quien fue identificado como jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el estado de Aguascalientes. Mismo que según reportes preliminares, también es “brazo derecho” del narcotraficante Nemesio Oceguera Cervantes “El Mencho”.

De acuerdo con la información proporcionada por el Gabinete de Seguridad, “El Charro” es presunto responsable de actividades relacionadas con narcotráfico, extorsión, secuestro y homicidios.

Según la información disponible, “El Charro” actúa como lugarteniente del CJNG en Aguascalientes y lidera una de las facciones denominadas ‘Fuerzas Especiales Cha’, involucradas en la disputa territorial contra el Cártel de Sinaloa por el control del norte de Jalisco.

Esta pugna ha intensificado la violencia y la presión sobre funcionarios locales, como se evidenció tras el asesinato del empresario Rodrigo Rodríguez Zamora y la posterior renuncia del jefe policiaco municipal, Adolfo Pérez Jerónimo, quien presentó su renuncia el pasado 7 de febrero por “motivos personales”.

La influencia de “El Charro” y su grupo se extiende más allá de la violencia directa, ya que también recurren a la intimidación de autoridades municipales para consolidar su dominio en la región. La renuncia de Adolfo Pérez Jerónimo representa un ejemplo de cómo las amenazas del crimen organizado pueden alterar la estructura de seguridad local y facilitar el avance de los intereses del CJNG en el territorio.

Así fue la detención de “El Charro”

La madrugada del viernes treinta y uno de octubre de 2025, un operativo conjunto de fuerzas federales culminó con la detención de Armando Nava Gallegos, conocido como “El Charro” o “El Chirris”, en el estado de Aguascalientes. Nava Gallegos fue capturado junto a dos de sus colaboradores, José Manuel “N” y José “N”, según informó el Gabinete de Seguridad.

Durante la detención las fuerzas federales aseguraron un arsenal y artículos que evidencian el poder de la célula criminal. En el lugar se decomisó:

Un rifle Kaltec calibre 5.56.

200 cartuchos de diversos calibres (7.62×30 y 7.62×39).

Un uniforme táctico con las siglas “C.J.N.G.” .

Un kilogramo de presunta metanfetamina (cristal) .

720,000 pesos en efectivo .

Relojes de lujo

Las acciones para lograr la aprehensión de Nava Gallegos comenzaron alrededor de las cuatro de la madrugada, con la participación de elementos del Ejército Mexicano, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional (GN).

De acuerdo con la información e imágenes preliminares obtenidas por Infobae México, el despliegue se realizó en un contexto de alta tensión, tras una serie de hechos violentos vinculados a la presencia del CJNG en la entidad.