Una urna con figura de ave nocturna revela los rituales de antiguos mayas en Yucatán

Se encontró una urna zoomorfa que se habría diseñado en el periodo Clásico maya (600-900 d.C.) (INAH)

Especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), recuperaron durante el salvamento arqueológico del tramo 7 del Tren Maya una urna funeraria la cual manifiesta las prácticas funerarias de los antiguos pobladores de la península de Yucatán y cuya rehabilitación finalizó recientemente.

La secretaria de Cultural del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, señaló que la restauración y digitalización de esta urna zoomorfa “muestras cómo el salvamento arqueológico permite recuperar memoria, producir conocimiento y abrir nuevas formas de acceso al patrimonio. Cada pieza atendida por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) nos acerca a la profundidad del pensamiento de los pueblos mayas, a sus formas de comprender la vida y la muerte y reafirma que preservar el patrimonio arqueológico es proteger el derecho de México a conocer su historia”.

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La urna, encontrada al interior de un contexto ritual, al oeste de la comunidad de Nicolás Bravo, en el municipio de Othón P. Blanco, estuvo confeccionada con arcilla, bajo las técnicas de enrollado, modelado y engobe, destacando por contener la representación de un ave nocturna. Ramón Carrillo Sánchez, arqueólogo que coordinó el salvamento en dicho tramo del sistema de transporte, explicó que las aves de hábitos nocturnos, como el caso de los búhos, estaban relacionados por los mayas prehispánicos con distintos aspectos: podían aludir a la muerte y la guerra, o bien, a las prácticas adivinatorias y el ámbito celestial del inframundo.

De ese modo, indicó que el ave no solo fungiría como un símbolo de poderío económico y militar, sino también como un animal guía hacia la vida posterior. En vista que el objeto acompaña materiales culturales de origen cerámico, lítico y malacológico, la teoría es que pudo ser alojado los restos óseos o cenizas de algún personaje de élite, sin embargo, no se encontró elemento alguno en su interior.

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La urna, de cuerpo cóncavo convergente y tapa modelada, mide 10 centímetros en la base y 23 centímetros de altura (18 el cuerpo y 5 la tapa); por su estilo y cerámica asociada, se habría diseñado en el periodo Clásico maya (600-900 d.C.).

Restauración y sistema digital

La recuperaron durante el salvamento arqueológico del tramo 7 del Tren Maya (INAH)

Para facilitar su lectura y consulta, impulsar su conservación y estar en exhibición al público, en 2025 la urna se traslado a un laboratorio del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), habilitado en el Museo de la Cultura Maya de Chetumal, para su restauro.

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Félix Camacho Zamora, coordinador del Área de Conservación del proyecto Tren Maya, señaló que la pieza, calificada con estado de conservación regular al momento de su hallazgo, fue intervenida entre el 17 y 20 de noviembre del año último. Su progreso, al igual que el resto de las más de 1987 piezas que ya se han atendido en laboratorios del proyecto, comenzó con un registro fotográfico para determinar sus características y deterioros: concreciones de tierra, suciedad superficial, grietas ausentes, fragmentación, desgaste, velos blanquecinos, despostilladuras y manchas.

Para resolver tales problemáticas se realizaron labores de limpieza de forma superficial al nivel físico-químico con materiales compatibles; luego se unieron fragmentos y se colocaron resanes, para terminar con una reintegración cromática encaminada a brindar uniformidad estética.

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Antes de finalizar. el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) añadió que se llevó acabo un levantamiento de imágenes por fotogrametría, con el cual se creó un modelo en tercera dimensión de la urna, el cual servirá para futuros estudios e iniciativas de divulgación. Al día de hoy, el objeto continúa bajo resguardo en el citado centro de trabajo del instituto.