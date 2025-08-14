México

Servando Gómez, La Tuta, es procesado en EEUU: el jefe criminal que se encargaba del Puerto de Lázaro Cárdenas

En su momento, fue identificado como el criminal más buscado en México

Por Luis Contreras

Guardar
La Tuta fue capturado en
La Tuta fue capturado en febrero de 2015 (SRE)

Las autoridades de Estados Unidos confirmaron que Servando Gómez Martínez, La Tuta, comparecerá en el Distrito Sur de Nueva York durante el 13 de agosto. Dichos hombre es identificado como jefe operativo de la Familia Michoacana y quien es acusado de importar grandes cantidades de cocaína y metanfetamina de México a territorio estadounidense.

La Tuta será presentado ante el juez Henry J. Ricardo tan solo un día después de que las autoridades mexicanas entregaron a sus homólogas estadounidenses a un total de 26 personas debido a situaciones de seguridad nacional, pues algunas seguían operando pese a estar encerrados.

El control de Lázaro Cárdenas

En el informe publicado en el Departamento de Justicia puede verse que La Tuta fungía como portavoz del grupo criminal mencionado, el cual tenía una presencia importante en Michoacán, territorio donde se dedicaba a la fabricación y distribución de drogas.

Parte de lo contenido en el informe es el papel que tenía la estructura delictiva en México, específicamente en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Servando Gómez Martínez, alias "La
Servando Gómez Martínez, alias "La Tuta", exlíder de Los Caballeros Templarios, grupo que nació de La Familia Michoacana (CUARTOSCURO)

“Gómez-Mártinez (sic) reconoció públicamente su pertenencia a LFM y, entre otras cosas, afirmó estar a cargo de la ciudad portuaria de Lázaro Cárdenas en Michoacán”.

Lo anterior puede complementarse con lo informado por las autoridades mexicanas cuando La Tuta fue detenido. El 26 de febrero de 2015 la Secretaría de Gobernación publicó el informe sobre el arresto de Gómez Martínez a quien identificaron como “el criminal más buscado en todo México”.

El informe hace un énfasis en la importancia a del puerto para las estructuras criminales y que gracias a una estrategia integral contra la inseguridad en Michoacán.

El Puerto Lázaro Cárdenas, el
El Puerto Lázaro Cárdenas, el punto de acceso marítimo más grande del país (PRESIDENCIA /CUARTOSCURO)

“Se retomó el control del Puerto de Lázaro Cárdenas, con lo que se dio un golpe contundente al financiamiento de las organizaciones delictivas”, refiere el documento. Además, los registros periodísticos indican que en 2006 los cárteles de droga La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios tomaron control de la actividad en el área permitiendo el tráfico ilegal de narcóticos.

Ya desde 2013 Juan Francisco Torre Landa, quien era secretario general de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), comentó que el grupo de Los Caballeros Templarios, liderado por La Tuta, realizaba diversas actividades criminales en el mencionado puerto.

Prohibición de droga en México para llevarla a EEUU

Además, el reciente reporte de EEUU indica que La Familia Michoacana prohibió la venta y consumo de metanfetamina en la zonas que controlaba, lo anterior con el objetivo de poder llevar la droga a territorio estadounidense.

Es por ello que La Tuta es acusado de conspirar para realizar la importación de cocaína y metanfetamina a EEUU. En caso de ser hallado culpable podría recibir 10 años de prisión como pena mínima y cadena perpetua como máxima.

Temas Relacionados

Servando Gómez MartínezLa TutaFamilia MichoacanaPuerto de Lázaro CárdenasMichoacánMetanfetaminaNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

La mezcla mexicana de petróleo registró su precio más bajo en lo que va del mes este 13 de agosto

El precio por barril de la mezcla mexicana acumula tres días a la baja mientras se concreta el nuevo rescate de Pemex por parte de la SHCP

La mezcla mexicana de petróleo

Beca Benito Juárez y Rita Cetina 2025: ¿Qué beneficios permite crear la Llave MX?

Entre los beneficios de la herramienta, se encuentra realizar trámites y servicios desde casa, sin necesidad de trasladarse

Beca Benito Juárez y Rita

Procesan a cuatro integrantes del Grupo Sombra vinculados al asesinato de la maestra Irma Hernández en Veracruz

La Fiscalía Estatal aseguró que la mujer falleció por tortura luego de ser secuestrada por hombres armados

Procesan a cuatro integrantes del

Programa de Rocío Sánchez Azuara no habría logrado la audiencia esperada para competir con La Casa de los Famosos 3

Álex Kaffie aseguró que el programa dejará el horario estelar de los domingos, pero seguirá siendo transmitido los domingos

Programa de Rocío Sánchez Azuara

Metro CDMX y Metrobús hoy 13 de agosto: marcha lenta de trenes en cinco líneas del STC

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

Metro CDMX y Metrobús hoy
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a cuatro integrantes del

Procesan a cuatro integrantes del Grupo Sombra vinculados al asesinato de la maestra Irma Hernández en Veracruz

“Todo el peso de la ley, caiga quien caiga”, dice Ricardo Anaya sobre excandidato del PAN acusado en EEUU

Detienen a tres hombres en Culiacán, Sinaloa, con armamento y más de 350 mil pesos en fentanilo

Quién es “Chuy”, miembro de alto rango de Los Mayos que compareció en Nueva York luego de ser entregado a EEUU

Jefes de seguridad de los Chapitos y proveedor de fentanilo del Cártel de Sinaloa comparecen en Manhattan, EEUU

ENTRETENIMIENTO

Programa de Rocío Sánchez Azuara

Programa de Rocío Sánchez Azuara no habría logrado la audiencia esperada para competir con La Casa de los Famosos 3

Estas son las películas que están de moda en Prime Video México este día

Las películas más populares en Netflix México

Hospitalizan a influencer Aimep3 tras el nacimiento de su bebé y denuncia ataque en su casa

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Mariana anuncia que nominará a Mar por “pende...”

DEPORTES

Javier Alarcón revela cuál es

Javier Alarcón revela cuál es su mayor preocupación en Cruz Azul tras la salida de Giakoumakis

¿Qué otras figuras destacadas han dejado Fox Sports México recientemente y cuáles podrían ser las razones?

Triplemanía 33: todo sobre el magnoevento de AAA, cartelera oficial, hora y transmisión

Armando Hernández dedica emotivo mensaje a Julio César Chávez por la situación legal de su hijo Chávez Jr.

Chris Algieri revela su análisis de la pelea Canelo Álvarez contra Terence Crawford: “Hay mucho en juego”