Alcalde de Uruapan pide a Claudia Sheinbaum y a García Harfuch no retirar agentes de la Guardia Nacional del municipio

Carlos Alberto Manzo Rodríguez, actual alcalde de Uruapan, Michoacán, pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum que las autoridades federales no “abandonen” la entidad y añadió que diversos agentes de la Guardia Nacional fueron retirados.

El mensaje también está dirigido al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch. En su publicación compartida el 8 de octubre, el alcalde de Uruapan señala que la entidad a su cargo enfrenta problemas de seguridad, derivado de las actividades del crimen organizado.

A través de sus redes sociales, Calos Manzo, expresó que en días pasados acudieron a la entidad más de 200 guardias nacionales con el objetivo de reforzar los operativos en el municipio.

"Hacemos un llamado respetuoso al Gobierno Federal, a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo Claudia Sheinbaum Pardo al Secretario Omar García Harfuch para que no dejen solo a Uruapan en el combate de los delitos federales que le corresponde a la Federación atender", es parte del comunicado.

A decir del alcalde de Uruapan, los efectivos trabajaron en coordinación con los tres niveles de Gobierno, lo que resultó en “resultados muy buenos”, respecto a los temas ligados con delitos federales.

“Sin explicación alguna los elementos de la Guardia Nacional que venían a Uruapan fueron retirados”, añade Manzo en su cuenta de Facebook.

De igual manera, el funcionario aseguró que el municipio de Uruapan seguirá haciendo frente al problema de inseguridad y violencia a través de sus policías municipales y con los recursos a su alcance.

Apenas un día antes, Carlos Manzo, solicitó al Secretariado Ejecutivo de la Secretaría de Seguridad Pública en Michoacán armamento, específicamente ametralladoras Minimi con el objetivo de que los agentes igualen las capacidades de los grupos delictivos.

“No puede ser posible que los delincuentes estén mejor armados que las policías municipales”, comentó el funcionario.

Asesinato de “El Gárgola” en Michoacán

En otras ocasiones, el alcalde de Uruapan ha informado sobre actividades de grupos criminales en la entidad. Apenas el pasado 1 de octubre el funcionario confirmó la muerte de un hombre identificado como generador de violencia y apodado El Gárgola, supuesto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Dicho sujeto al parecer estaba involucrado en actividades de robo de vehículos, ejecuciones y narcomenudeo. Según lo compartido por Manzo dicho sujeto fue atacado por integrantes de un grupo rival.

Asimismo, el 4 de octubre pasado Manzo también informó sobre la incautación de una camioneta armas y cuatro kilos de cristal (metanfetamina). Parte del material tenía las siglas CJNG.