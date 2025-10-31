México

Detienen a seis policías activos de Tabasco por presuntos vínculos con La Barredora

La detención de los elementos de seguridad surgió apenas un día después de que fuera atrapado el exdirector de policía del estado, cercano a Hernán Bermúdez Requena

Guardar
Las autoridades desplegaron un operativo
Las autoridades desplegaron un operativo para asegurar el área. (SSPC Tabasco)

Un total de seis elementos activos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del estado de Tabasco , fueron detenidos tras ser identificados como presuntos integrantes del grupo criminal “La Barredora”, organización asociada a delitos de extorsión, secuestro, homicidio y huachicol.

La intervención de los agentes de investigación se realizó durante el cambio de guardia, lo que generó desconcierto entre el personal presente. A pesar de la magnitud del operativo, las actividades dentro de la dependencia continuaron sin alteraciones y no se reportó la presencia de fuerzas federales o militares adicionales en el lugar.

Este golpe a la corporación policial se produjo apenas un día después de la detención de Arturo Leonardo “N”, exdirector de la Policía Estatal de Tabasco, quien fue arrestado en el estado de Chiapas por su presunta implicación en delitos de extorsión, secuestro y homicidio. Las autoridades investigan si existe alguna relación entre el exfuncionario y los seis policías capturados, en el marco de una posible red de protección a “La Barredora” dentro de las corporaciones policiacas municipales y estatales.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha emitido un comunicado oficial sobre el operativo ni ha precisado los cargos formales que enfrentarán los agentes detenidos. No obstante, se confirmó que las órdenes de aprehensión fueron giradas por un juez local como parte de una investigación en curso.

Los policías ya fueron trasladados a las instalaciones de la FGE para rendir declaración, mientras la Secretaría de Seguridad estatal reiteró su política de “cero tolerancia” ante posibles actos de corrupción en sus filas, según declaraciones recogidas por medios locales.

Estas detenciones son sumadas a la reciente aprehensión de Leonardo Arturo “N”, identificado como líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

| SSPC, X / @senad_paraguay
| SSPC, X / @senad_paraguay

De acuerdo con fuentes consultadas por Infobae México, Leyva Ávalos formó parte del círculo cercano de Requena, quien fue secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco y actualmente es investigado por presuntos nexos con el grupo criminal La Barredora.

En 2021, Leyva Ávalos ocupó el cargo de director general de la Policía Estatal de Tabasco, periodo en el que, según las mismas fuentes, habría consolidado su relación con estructuras delictivas. La detención de Leyva Ávalos se realizó en la colonia Bienestar Social, en la capital de Chiapas, tras labores de inteligencia que permitieron identificar su zona de movilidad.

El despliegue operativo involucró a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN), la Fiscalía General de la República (FGR) y la SSPC, en coordinación con las fiscalías y secretarías de seguridad de Tabasco y Chiapas.

Durante recorridos de vigilancia, los agentes lograron ubicarlo y le ordenaron detenerse. Posteriormente, fue informado de sus derechos y puesto a disposición del Ministerio Público, junto con los objetos incautados durante el operativo. Su situación jurídica se definirá en las próximas horas.

Temas Relacionados

TabascoLa BarredoraHernán Bermúdez RequenaPolicías activosNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Creatividad y espíritu festivo: Así celebró Chivas el Halloween con disfraces inolvidables

Personajes como Blanca Nieves, Ryu y un gato con sombrero protagonizaron la jornada más divertida del plantel, entre guiños pop y humor colectivo

Creatividad y espíritu festivo: Así

Estatus del AICM EN VIVO: los vuelos cancelados y demorados de este viernes

Si tomarás un vuelo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, esta información es de tu interés

Estatus del AICM EN VIVO:

Estos son los estados más afectados por las protestas de agricultores que aún se mantienen

Las movilizaciones comenzaron el 27 de octubre, luego de que líderes campesinos exigieron elevar el precio de garantía del maíz a 7 mil 200 pesos por tonelada

Estos son los estados más

Belinda lanza mensaje de empoderamiento mientras la disputa legal contra Lupillo Rivera continúa

La intérprete de “Cactus” compartió un misterioso mensaje durante la celebración de Beliween

Belinda lanza mensaje de empoderamiento

Claudia Sheinbaum destaca llamada con Lula da Silva, el presidente de Brasil espera concretar acuerdo comercial

Durante la llamada estuvo presente el titular de la SRE, Juan Ramón de la Fuente

Claudia Sheinbaum destaca llamada con
MÁS NOTICIAS

NARCO

Kristi Noem actualiza cifra de

Kristi Noem actualiza cifra de armamento que un mexicano y su hijo intentaron ingresar a México desde EEUU

Detienen a Saúl “N”, alias “SS”, líder criminal de una célula delictiva de Los Beltrán Leyva

Quién es Armando Nava “El Charro”, jefe de plaza del CJNG relacionado con “El Mencho”

Sicarios de Los Mayos atacan a marinos en Navolato, Sinaloa: detienen a 13 con armamento y un sombrero

Naasón Joaquín García recibe primer revés de EEUU: el líder de La Luz del Mundo no podrá ver evidencias de su caso

ENTRETENIMIENTO

Belinda lanza mensaje de empoderamiento

Belinda lanza mensaje de empoderamiento mientras la disputa legal contra Lupillo Rivera continúa

La Granja VIP EN VIVO: Sergio Mayer Mori se alista para traicionar a uno de sus compañeros la tarde de hoy 31 de octubre

Cómo es la relación entre Bárbara Mori y Sergio Mayer a más de dos décadas de su separación, su hijo lo revela en La Granja VIP

Morrisey cancela sus conciertos en Ciudad de México y Guadalajara

Exatlón México: quién gana la salvación hoy 31 de octubre

DEPORTES

Creatividad y espíritu festivo: Así

Creatividad y espíritu festivo: Así celebró Chivas el Halloween con disfraces inolvidables

Cuáles son los números de Aaron Ramsey en Pumas, mediocampista que rescindió contrato con el cuadro mexicano

Las estrellas internacionales que llegaron a Pumas, pero nunca brillaron en CU

Este era el salario de Aaron Ramsey en Pumas antes de rescindir su contrato

¿Cómo quedará el América vs León de acuerdo a la IA?