Detienen a seis policías activos de Tabasco por presuntos vínculos con La Barredora

Las autoridades desplegaron un operativo para asegurar el área.

Un total de seis elementos activos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del estado de Tabasco , fueron detenidos tras ser identificados como presuntos integrantes del grupo criminal “La Barredora”, organización asociada a delitos de extorsión, secuestro, homicidio y huachicol.

La intervención de los agentes de investigación se realizó durante el cambio de guardia, lo que generó desconcierto entre el personal presente. A pesar de la magnitud del operativo, las actividades dentro de la dependencia continuaron sin alteraciones y no se reportó la presencia de fuerzas federales o militares adicionales en el lugar.

Este golpe a la corporación policial se produjo apenas un día después de la detención de Arturo Leonardo “N”, exdirector de la Policía Estatal de Tabasco, quien fue arrestado en el estado de Chiapas por su presunta implicación en delitos de extorsión, secuestro y homicidio. Las autoridades investigan si existe alguna relación entre el exfuncionario y los seis policías capturados, en el marco de una posible red de protección a “La Barredora” dentro de las corporaciones policiacas municipales y estatales.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha emitido un comunicado oficial sobre el operativo ni ha precisado los cargos formales que enfrentarán los agentes detenidos. No obstante, se confirmó que las órdenes de aprehensión fueron giradas por un juez local como parte de una investigación en curso.

Los policías ya fueron trasladados a las instalaciones de la FGE para rendir declaración, mientras la Secretaría de Seguridad estatal reiteró su política de “cero tolerancia” ante posibles actos de corrupción en sus filas, según declaraciones recogidas por medios locales.

Estas detenciones son sumadas a la reciente aprehensión de Leonardo Arturo “N”, identificado como líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).



De acuerdo con fuentes consultadas por Infobae México, Leyva Ávalos formó parte del círculo cercano de Requena, quien fue secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco y actualmente es investigado por presuntos nexos con el grupo criminal La Barredora.

En 2021, Leyva Ávalos ocupó el cargo de director general de la Policía Estatal de Tabasco, periodo en el que, según las mismas fuentes, habría consolidado su relación con estructuras delictivas. La detención de Leyva Ávalos se realizó en la colonia Bienestar Social, en la capital de Chiapas, tras labores de inteligencia que permitieron identificar su zona de movilidad.

El despliegue operativo involucró a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN), la Fiscalía General de la República (FGR) y la SSPC, en coordinación con las fiscalías y secretarías de seguridad de Tabasco y Chiapas.

Durante recorridos de vigilancia, los agentes lograron ubicarlo y le ordenaron detenerse. Posteriormente, fue informado de sus derechos y puesto a disposición del Ministerio Público, junto con los objetos incautados durante el operativo. Su situación jurídica se definirá en las próximas horas.