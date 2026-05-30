Sheinbaum inaugura primera fase de remodelación del AICM a días del Mundial 2026, renovación costó 6 mil mdp

Quién es el dueño del AICM Credito:cuartoscuro

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, inauguró la primera fase de la remodelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ‘Benito Juárez’ (AICM) a pocos días del inicio de la Copa Mundial FIFA 2026 y a un año de que comenzaron las obras.

Durante la ceremonia oficial, la presidenta destacó la magnitud de la obra y el impacto que tendrá en la conectividad de la capital, al segurar que la modernización mejorará la experiencia tanto de los millones de usuarios como de los trabajadores del aeropuerto.

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Resaltó que entre las mejoras para el personal está un pasillo que conecta a AICM con la estación Puerto Aéreo, del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

“¿Ya vieron que tiene un pasillo para el metro Pantitlán?” preguntó a los trabajadores del AICM, a quienes felicitó por su labor.

Asimismo, reconoció el trabajo de la Secretaría de Marina (SEMAR) en cuanto a la administración del aeropuerto y detalló que la remodelación implicó una inversión de 6 mil 500 millones de pesos, provenientes de recursos autogenerados por el propio puerto aéreo.

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“No se dio presupuesto público para el aeropuerto, sino que de los propios autogenerados, de lo rentable que es el aeropuerto, se invirtió para la mejora”, puntualizó.

Anticipó que aún restan una segunda y tercera etapa de remodelación, pero insistió en que “lo principal ya está hecho” y calificó la obra como “un compromiso más cumplido”.

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Sheinbaum explicó que una parte esencial de la remodelación corresponde a trabajos que no son evidentes para el usuario, pero resultan cruciales para la seguridad y operación del aeropuerto.

“Hay una parte que no se ve del trabajo que se hizo, que es muy importante: drenaje, agua potable, todas las líneas de drenaje, de agua potable, de electricidad…”.

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Destacó que muchas de las instalaciones originales, desde 1929 y 1952, permanecían en uso y que fue necesario renovar toda la infraestructura de servicios básicos.

“Toda la tubería, porque al hundirse el aeropuerto, pues todas esas estructuras, pues quedaron desintegradas y ahora, pues ya están bien establecidas”.

También se realizó una reestructuración de los cables para el servicio de energía eléctrica y labores para evitar nuevos riesgos de hundimiento, especialmente en la terminal dos.

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La presidenta hizo hincapié en que estas obras no solo benefician a los usuarios, sino que también mejoran las condiciones laborales y la seguridad de quienes trabajan en el aeropuerto.

“Toda la obra de mejoramiento para el usuario y de mejoramiento para las y los trabajadores, que puedan trabajar aquí de mejor manera, con mayor seguridad, en términos de la protección civil y al mismo tiempo que se dé un mejor servicio a los cuarenta y cinco millones de visitantes o de salidas que tiene el aeropuerto internacional Benito Juárez”.

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Durante su discurso, Sheinbaum recordó los distintos momentos en que se propuso cerrar el aeropuerto capitalino para construir una terminal alterna en Texcoco.

Sostuvo que, pese a los problemas ambientales y estructurales que se argumentaron para justificar el proyecto alterno, siempre consideró que “había que mejorar el aeropuerto de la Ciudad de México y en todo caso, hacer un aeropuerto en otro sitio que complementara la saturación”.

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Subrayó la relevancia estratégica y la ubicación privilegiada del AICM en la metrópoli, afirmando que su conservación y modernización resultan fundamentales para la conectividad nacional e internacional.