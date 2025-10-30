Cae “El Carnal”, líder regional del CJNG en Tabasco; fue director de la policía y cercano a Bermúdez Requena

| SSPC, X / @senad_paraguay

Esta mañana, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Omar García Harfuch, confirmó la detención de Leonardo Arturo “N”, quien es identificado como líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y presunto responsable de cometer distintos delitos como extorsión, secuestro y venta de droga en el estado de Tabasco.

Así mismo, fuentes consultadas por Infobae México precisan que este sujeto era director de Seguridad Estatal durante la gestión de Hernán Bermúdez Requena, entonces secretario de Seguridad Ciudadana de la entidad.

