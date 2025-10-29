Pasajeros denuncian cobros indebidos por falta de pirámide tarifaria oficial en transporte público del Edomex l Video

Tarifa NO autorizada Edomex cobros excesivos irregularidad Semov (Especial)

Tras el anuncio del Gobierno del Estado de México de que a partir del 15 de octubre entraría en vigor el incremento a la tarifa mínima del transporte público, usuarios han reportado una serie de abusos y cobros indebidos por parte de operadores que exigen el nuevo precio sin contar con la pirámide tarifaria oficial que avala este ajuste.

De acuerdo con los testimonios, muchos choferes comenzaron a aplicar la nueva tarifa de forma indiscriminada, a pesar de que la normatividad establece que solo pueden hacerlo si cuentan con la pirámide tarifaria autorizada por la Secretaría de Movilidad.

Este documento es el que marca el precio exacto que se debe cobrar según los kilómetros recorridos dentro del territorio mexiquense.

Tarifa oficial debe tener sello y firma

Personal de la Semov explican a operador de transporte que se va a aplicar la nueva tarifa cuando la pirámide tarifaria tenga los sellos y firmas del gobierno estatal Crédito: (Noticias AM de Nicolás Romero 2.0 /FB)

Lo que hace válida una pirámide tarifaria es que cuente con la firma y sello de la Secretaría de Movilidad, además de ser adquirida legalmente por los concesionarios, quienes deben pagar 452 pesos por ella.

Sin embargo, diversas unidades aún no la portan y en otros casos utilizan copias simples, lo que genera confusión y abusos contra los pasajeros.

En Toluca, usuarios han reportado que algunas rutas cobran un mínimo de 15 pesos, mientras que en municipios como Huehuetoca, los autobuses de la empresa AMZ cobran hasta 43 pesos por el recorrido entre Santa Teresa y Satélite, precios que superan los ajustes autorizados oficialmente.

Cabe recordar que uno de los compromisos que asumieron los concesionarios para que se aprobara el aumento de 12 a 14 pesos en la tarifa mínima fue regularizarse, mejorar el estado físico de las unidades y modernizar el parque vehicular.

No obstante, la realidad en varios municipios refleja que dicho compromiso tardará en cumplirse por las diversas irregularidades en que opera el transporte público.

¿Cómo denunciar los cobros excesivos?

Costo de la pirámide tarifaria en el Edomex para concesionarios (Semov)

Ante esta situación, autoridades estatales han reiterado a la ciudadanía que cualquier incremento fuera de lo establecido puede y debe ser denunciado, ya que no está autorizado y representa una violación a la normativa vigente. Para ello, se puso a disposición de los usuarios distintos canales de contacto donde pueden reportar abusos tarifarios y otras irregularidades del servicio.

Medios oficiales para denunciar:

Línea de atención: 800 999 0025

WhatsApp: 722 228 0498

Chatbot MoviMex: 722 226 9313

Correo: quejas.movilidad@edomex.gob.mx

Para que el reporte sea procesado correctamente, se pide incluir datos como el nombre de la empresa, número de ruta, número económico y placas de la unidad, así como municipio, fecha, hora del incidente y el trayecto realizado.

La Secretaría de Movilidad invita a los pasajeros a continuar reportando irregularidades con el fin de regular el servicio y garantizar un transporte digno y justo para los mexiquenses.