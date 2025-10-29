Manola Díez estalla tras discusión con La Bea por el café en La Granja VIP: “No voy a comer migajas de lo que les sobran”

La actriz rechazó lo que le ofrecieron sus compañeros y se fue a dormir sin cenar. (Captura de pantalla La Granja)

Manola Díez protagonizó una fuerte discusión dentro de La Granja VIP tras expresar, con indignación, su molestia por la carencia de comida y su desacuerdo con la distribución de los alimentos entre los participantes. La actriz, conocida por su carácter directo, sorprendió a la audiencia del reality al confrontar abiertamente a sus compañeros en uno de los momentos más tensos de la temporada.

El conflicto se intensificó después de la gala que concluyó con dos nominaciones clave: Sergio Mayer Mori y Lis Vega se quedaron como los candidatos en riesgo de abandonar el programa. Poco después de ese anuncio, la actitud de Manola Díez se volvió el centro de atención. Los hechos se precipitaron cuando la actriz rechazó un café que le habría sido negado previamente por La Bea, lo que derivó en un ambiente de tensión en la casa.

Al ser captaz, La Bea comenzó a poner orden y a contar las porciones de comida en la granja. (Captura de pantalla La Granja VIP)

“Yo no te negué la taza, incluso te dije, ‘pregúntale a varias personas y si quieren, entonces si se hace el café’. Pero gastar café para una sola y taza, cuando somos catorce... como que no cuadra. Y no te mentí y fui honesta contigo”, declaró la comediante.

“Demasiado grosera”, respondió la actriz.

Durante la cena, Manola externó su descontento rechazando el plato que se le ofreció y optó por aislarse en el gimnasio. En ese momento, Jawy Méndez intentó dialogar con ella y llevarle un plato de comida, aunque la negativa de Manola fue rotunda. “A estos p*nd*j*s no les voy a dar gusto y no voy a comer nada, es ilegal, vale r**t* lo que ellos piensen, no voy a comer un carajo”, expresó la actriz ante sus compañeros, dejando clara su postura u se retiró de la cocina.

“¿No hay comida? Yo lo veo a otro nivel, yo no le tengo miedo ni al miedo, señor, porque yo también me levanto y trabajo, que aquellos traguen y trabajen por mí, no voy a comer migajas de lo que les sobran“, expresó.

Durante la reunión para aclarar lo sucedido con las proviciones, Manola estalló contra sus compañeros. (Captura de pantalla La Granja VIP)

La reacción de Díez no solo generó incomodidad entre el resto de los concursantes, sino que originó un debate interno sobre la administración de los víveres y la organización de las actividades diarias en La Granja VIP. Los participantes discutieron acerca de la equidad dentro del grupo, la ración de alimentos y la forma en que se distribuyen las labores.

Al cierre de la jornada, Manola permaneció alejada de los demás en la sala, ignorando los intentos de comunicación del resto de las celebridades y dejando en evidencia el clima tenso que atraviesa la competencia, donde la gestión de los recursos y la convivencia se han vuelto temas centrales.