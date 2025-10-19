México

‘Cuéntamelo Ya… al fin’ cumple 9 años: así fue el aniversario con sketches, confesiones y mucha comedia

Descubre todos los detalles del aniversario de este programa de Televisa

Por Armando Pereda

(Foto: Captura de pantalla Twitter/@CuentameloYaOf)
(Foto: Captura de pantalla Twitter/@CuentameloYaOf)

“Cuéntamelo Ya… al fin” cumplió nueve años al aire y lo celebró con una emisión especial llena de humor, momentos inesperados y el sello que lo ha convertido en un favorito del público cada sábado.

El programa, producido por Nino Canún, reunió a su elenco: Carmen Muñoz, Ximena Córdoba, Mayte Carranco, Juan José Ulloa, Juanito y la Vaca, para una edición de aniversario que dejó de lado la rutina y apostó por la comedia y la sorpresa.

Uno de los momentos más comentados fue un sketch especial donde los conductores se reunieron para celebrar con una cena. Todo marchaba bien hasta que los participantes tomaron “la píldora de la honestidad”, desatando una serie de confesiones que convirtieron la mesa en un campo de batalla lleno de risas y verdades incómodas.

El programa celebró con pastel e invitados este momento especial. (Crédito:Televisa)

Así se vivió este programa de aniversario

El programa también presentó los tradicionales “Tu Vasos de Oro 2025”, la versión especial de su popular sección “Los Tu Vasos”, donde se reconocen los errores más divertidos de los famosos. Con su frase clásica, “aquí el que cae, se lleva su Tu vaso”, el show volvió a reírse de los tropiezos del espectáculo sin perder el buen humor.

Sus secciones clásicas no faltaron

En la cocina, el chef Omar Sandoval compartió recetas sencillas y deliciosas; Bettyna Salazar, mejor conocida como Olgasana, llevó al público a conocer nuevos sabores y lugares curiosos; y Paco Segovia continuó con sus horóscopos, una sección ya infaltable para los seguidores del programa.

(Instagram: @marieclaireoficial)
(Instagram: @marieclaireoficial)

Música y nostalgia para cerrar la fiesta

La parte musical estuvo a cargo de Déjà Vu Retro Show, grupo que revivió grandes éxitos de los años 80 y 90. Además, los conductores recibieron la visita de Bárbara Islas y Lechuga, quienes se sumaron a la celebración para recordar anécdotas y acompañar a sus amigos en el festejo.

Nueve años de conexión con el público

Durante casi una década, “Cuéntamelo Ya… al fin” ha sabido mantenerse como una opción ligera y familiar para arrancar el fin de semana. Con su mezcla de humor, entretenimiento e información, el programa sigue encontrando la forma de conectar con los televidentes.

Cada sábado, a las 10:30 de la mañana por las estrellas, el show demuestra que la televisión también puede ser divertida cuando se ríe de sí misma.

Nueve años después, “Cuéntamelo Ya… al fin” sigue siendo el mismo espacio relajado y alegre que muchos esperan para empezar el fin de semana con una sonrisa.

La comediante de ¡Cuéntamelo Ya!
La comediante de ¡Cuéntamelo Ya! se sinceró sobre nuevo padecimiento. (IG/olgasanaoficial)

