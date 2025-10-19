Lis Vega deja todo por ‘La Granja VIP’: revela el miedo que podría hacerla abandonar el reality

La bailarina es parte del reality - Diseño: Jesús Avilés/Infobae México

Por cuarta vez, Lis Vega vuelve a ponerse a prueba en un reality show. La actriz y cantante cubana regresa a la televisión mexicana como una de las participantes de La Granja VIP, el nuevo programa de TV Azteca que arrancó transmisiones hace apenas una semana y que ya está dando de qué hablar.

Con una mezcla de emoción y nervios, Lis confiesa que esta aventura la saca totalmente de su zona de confort.

“Me siento muy bendecida de que me hayan tomado en cuenta”, dijo antes de entrar al encierro. No exagera: ya estuvo en programas de competencia como Exatlón y MasterChef Celebrity Celebrity, pero esta vez el reto no tiene que ver con reflectores ni hornos, sino con tierra, animales y amaneceres helados. “La vida es de oportunidades, y esta llegó en un momento perfecto”, afirmó.

La noticia le llegó mientras estaba de gira con la obra Perfume de Gardenia. “Dejo a Miranda Mour y a mis compañeros en plena gira, pero sentí que tenía que hacerlo. Tenía sentimientos encontrados, pero también mucha gratitud. No podía decir que no”, contó con una sonrisa.

La cubana se une al reality más esperado, acompañada del apoyo y cariño de Rayito en esta nueva etapa Crédito: Instagram/ TV Azteca

“Que venga la fiera, que la estoy esperando”

Lis entró al reality con una calma que pocos tienen. Sabe que convivirá con personalidades fuertes como Alfredo Adame, pero no se deja intimidar. “Que venga la fiera, que la estoy esperando”, dijo divertida. “Yo no me engancho. Cada quien es responsable de su energía. Lo que proyectas habla más de ti que del otro”.

Su objetivo no es ganar, sino aprender. “Hay que destruir para construir. El que cree que ya se la sabe toda, está muy mal. Somos alumnos y maestros todo el tiempo”, reflexionó. También aseguró que no busca pleitos. “Nunca he sido una persona de conflictos. Prefiero respirar y seguir”.

Entre risas, admite que no es precisamente experta en labores del campo. “No es que ordeñe muy bien ni que ensille caballos”, dice entre carcajadas, “pero he asistido partos de perritos, y algo me dice que con las vacas será distinto”. Su mayor temor no son los animales, sino el frío: “Tengo rinitis crónica y soy alérgica al clima helado. Eso sí me preocupa”.

Aun así, se muestra entusiasmada. “Nos levantamos antes del amanecer, trabajamos con los animales, aprendemos a valorar los alimentos. Habrá días buenos y otros difíciles, pero justo de eso se trata: de volver a lo básico”.

Ellos son los tres nominados de la primera semana (Captura: La Granja VIP)

Amor y equilibrio

Fuera del reality, Lis vive un momento personal tranquilo. Habla con cariño de Ryan Hoffman, mejor conocido como Rayito, su pareja.

“Tiene uno de los corazones más mágicos que he conocido. No somos de títulos, pero compartimos un amor bonito y real”, dice. Llevan siete meses juntos y asegura que su relación se basa en la comunicación. “Nos hablamos desde el amor, incluso cuando algo duele. Esa es la clave”.

El debut de La Granja VIP en TV Azteca marca el inicio de una competencia donde el público decide el destino de los participantes (TV Azteca)

“No tengo expectativas, sólo quiero vivirlo”

Lis no promete estrategias ni drama. “No tengo expectativas, sólo quiero vivir la experiencia”, afirmó. Más que ganar, busca mantenerse fiel a sí misma. “Si llego a la final será gracias al público, como siempre. Ellos deciden hasta dónde llego”.

Entre el lodo, los amaneceres y los animales, Lis Vega no busca fama, sino equilibrio. “La vida siempre premia a quien se atreve a empezar de nuevo”, dice convencida, con la serenidad de qu ien está lista para escribir otro capítulo de su historia.

(Foto: @lisvegaoficial/Instagram)