María José Cuevas, hija de José Luis Cuevas, desconoce el paradero de las cenizas del importante artista mexicano

La cineasta María José Cuevas confiesa que desconoce el paradero actual de las cenizas de su padre, el artista José Luis Cuevas (Archivo)

La documentalista mexicana María José Cuevas afirma que hasta la fecha desconoce el paradero de las cenizas de su papá, el pintor José Luis Cuevas, figura principal del arte mexicano del siglo XX. Durante una entrevista con Pati Chapoy, la cineasta explicó que solo supo que su padre había fallecido porque leyó un mensaje en Twitter.

La cineasta de trabajos como ‘Bellas de noche’ y ‘La dama del silencio: El caso mataviejitas’ atribuye el aislamiento familiar a la última pareja del artista, Beatriz del Carmen Bazán, que, según relata, les impidió visitarlo y hasta entrar al funeral.

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María José Cuevas asegura que Beatriz justificó el estado de salud del pintor con supuestas mentiras sobre un diagnóstico de alzheimer, aunque el informe médico tras ser hospitalizado por su hija Ximena fue claro: "sobredosis medicamentosa“.

La familia Cuevas solo pudo constatar la presencia de las cenizas en el homenaje realizado en Bellas Artes tras la muerte del artista (IG)

“Cuando mi hermana Ximena lo rescata por primera vez y lo lleva al hospital, el diagnóstico fue ‘sobredosis medicamentosa’. Le preguntamos a Beatriz por qué mi papá estaba así y nos dijo que tenia alzheimer, lo cual no era cierto”, contó la creadora del documental ‘Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero’.

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De acuerdo con la cineasta, el homenaje en Bellas Artes tras la muerte de su padre incluyó sus cenizas y la familia pudo constatar solo ese hecho. “Sabemos que se incineró porque le hicieron homenaje en Bellas Artes con las cenizas, pero hoy no sabemos dónde está“, dijo María José Cuevas durante la entrevista.

José Luis Cuevas es el creador de la llamada Ruptura, movimiento pictórico que marcó una distancia respecto a los muralistas y revolucionó el arte en México. Gracias a su obra, el artista fundó su propio museo, donde destaca la escultura La Giganta.

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El destino incierto de los restos de José Luis Cuevas pone de relieve la compleja situación familiar tras la muerte del pintor (Archivo)

Las declaraciones de María José Cuevas sobre el destino desconocido de los restos de su padre, uno de los grandes exponentes de la pintura y escultura mexicanas, exponen la compleja situación familiar tras la muerte del artista y plantean preguntas sobre el resguardo de su memoria.

Un distanciamiento familiar y la posibilidad de la creación artística

La relación entre José Luis y María José estuvo marcada por la distancia y el conflicto, especialmente a partir del segundo matrimonio del pintor con Beatriz del Carmen Bazán.

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María José, junto con sus hermanas Ximena y Mariana, mantuvo una relación complicada con su padre tras la muerte de su madre, Bertha Riestra. Los desencuentros familiares se agudizaron por diferencias relacionadas con la herencia, el manejo del legado artístico y el acceso al propio José Luis Cuevas, quien en varias ocasiones expresó públicamente su distanciamiento y descontento con sus hijas.

María José Cuevas señaló que la noticia del fallecimiento de José Luis Cuevas la recibió a través de un mensaje en Twitter (IG)

María José ha relatado el dolor y la dificultad de este distanciamiento, señalando que la llegada de la segunda esposa de su padre cambió la dinámica familiar y complicó la comunicación directa con él.

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En entrevistas, ha contado que a partir de que se alejaron, su principal vínculo con el arte de su padre fue a través de su propio trabajo creativo, y que en su documental “Bellas de noche”, el homenaje a las vedettes también es, de alguna manera, un tributo a la influencia de José Luis Cuevas en su vida artística.

José Luis Cuevas, creador del movimiento Ruptura, desafió el muralismo y dejó un legado clave en el arte moderno mexicano

Pese a los desencuentros, María José ha hablado de su deseo de realizar un documental sobre su padre, aunque reconoce que el proceso emocional es complejo y que, tras la muerte del artista, necesita tiempo para enfrentarlo desde un lugar más sereno.

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La relación entre José Luis Cuevas y María José Cuevas se define por el peso de la figura pública del padre, los conflictos personales y el intento de la hija por resignificar ese lazo a través del cine y la memoria artística.