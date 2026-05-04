México

María José Cuevas, hija de José Luis Cuevas, desconoce el paradero de las cenizas del importante artista mexicano

La cineasta expuso que Beatriz del Carmen, viuda de José Luis, manipuló la información sobre el padecimiento de Alzheimer del pintor, asegurando que un informe médico indicó sobredosis medicamentosa al momento de su hospitalización

Guardar
La cineasta María José Cuevas confiesa que desconoce el paradero actual de las cenizas de su padre, el artista José Luis Cuevas (Archivo)
La cineasta María José Cuevas confiesa que desconoce el paradero actual de las cenizas de su padre, el artista José Luis Cuevas (Archivo)

La documentalista mexicana María José Cuevas afirma que hasta la fecha desconoce el paradero de las cenizas de su papá, el pintor José Luis Cuevas, figura principal del arte mexicano del siglo XX. Durante una entrevista con Pati Chapoy, la cineasta explicó que solo supo que su padre había fallecido porque leyó un mensaje en Twitter.

La cineasta de trabajos como ‘Bellas de noche’ y ‘La dama del silencio: El caso mataviejitas’ atribuye el aislamiento familiar a la última pareja del artista, Beatriz del Carmen Bazán, que, según relata, les impidió visitarlo y hasta entrar al funeral.

PUBLICIDAD

María José Cuevas asegura que Beatriz justificó el estado de salud del pintor con supuestas mentiras sobre un diagnóstico de alzheimer, aunque el informe médico tras ser hospitalizado por su hija Ximena fue claro: "sobredosis medicamentosa“.

La familia Cuevas solo pudo constatar la presencia de las cenizas en el homenaje realizado en Bellas Artes tras la muerte del artista (IG)
La familia Cuevas solo pudo constatar la presencia de las cenizas en el homenaje realizado en Bellas Artes tras la muerte del artista (IG)

“Cuando mi hermana Ximena lo rescata por primera vez y lo lleva al hospital, el diagnóstico fue ‘sobredosis medicamentosa’. Le preguntamos a Beatriz por qué mi papá estaba así y nos dijo que tenia alzheimer, lo cual no era cierto”, contó la creadora del documental ‘Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero’.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la cineasta, el homenaje en Bellas Artes tras la muerte de su padre incluyó sus cenizas y la familia pudo constatar solo ese hecho. “Sabemos que se incineró porque le hicieron homenaje en Bellas Artes con las cenizas, pero hoy no sabemos dónde está“, dijo María José Cuevas durante la entrevista.

José Luis Cuevas es el creador de la llamada Ruptura, movimiento pictórico que marcó una distancia respecto a los muralistas y revolucionó el arte en México. Gracias a su obra, el artista fundó su propio museo, donde destaca la escultura La Giganta.

El destino incierto de los restos de José Luis Cuevas pone de relieve la compleja situación familiar tras la muerte del pintor (Archivo)
El destino incierto de los restos de José Luis Cuevas pone de relieve la compleja situación familiar tras la muerte del pintor (Archivo)

Las declaraciones de María José Cuevas sobre el destino desconocido de los restos de su padre, uno de los grandes exponentes de la pintura y escultura mexicanas, exponen la compleja situación familiar tras la muerte del artista y plantean preguntas sobre el resguardo de su memoria.

Un distanciamiento familiar y la posibilidad de la creación artística

La relación entre José Luis y María José estuvo marcada por la distancia y el conflicto, especialmente a partir del segundo matrimonio del pintor con Beatriz del Carmen Bazán.

María José, junto con sus hermanas Ximena y Mariana, mantuvo una relación complicada con su padre tras la muerte de su madre, Bertha Riestra. Los desencuentros familiares se agudizaron por diferencias relacionadas con la herencia, el manejo del legado artístico y el acceso al propio José Luis Cuevas, quien en varias ocasiones expresó públicamente su distanciamiento y descontento con sus hijas.

María José Cuevas señaló que la noticia del fallecimiento de José Luis Cuevas la recibió a través de un mensaje en Twitter (IG)
María José Cuevas señaló que la noticia del fallecimiento de José Luis Cuevas la recibió a través de un mensaje en Twitter (IG)

María José ha relatado el dolor y la dificultad de este distanciamiento, señalando que la llegada de la segunda esposa de su padre cambió la dinámica familiar y complicó la comunicación directa con él.

En entrevistas, ha contado que a partir de que se alejaron, su principal vínculo con el arte de su padre fue a través de su propio trabajo creativo, y que en su documental “Bellas de noche”, el homenaje a las vedettes también es, de alguna manera, un tributo a la influencia de José Luis Cuevas en su vida artística.

José Luis Cuevas
José Luis Cuevas, creador del movimiento Ruptura, desafió el muralismo y dejó un legado clave en el arte moderno mexicano

Pese a los desencuentros, María José ha hablado de su deseo de realizar un documental sobre su padre, aunque reconoce que el proceso emocional es complejo y que, tras la muerte del artista, necesita tiempo para enfrentarlo desde un lugar más sereno.

La relación entre José Luis Cuevas y María José Cuevas se define por el peso de la figura pública del padre, los conflictos personales y el intento de la hija por resignificar ese lazo a través del cine y la memoria artística.

Temas Relacionados

María José CuevasJosé Luis CuevasArte mexicanomexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Detienen y procesan a “El Monstruo” y “El Gato”, miembros de Los Diablitos ligados a ataque armado en CDMX

El grupo delictivo opera de manera principal en las alcaldías Miguel Hidalgo y Benito Juárez

Detienen y procesan a “El Monstruo” y “El Gato”, miembros de Los Diablitos ligados a ataque armado en CDMX

Colapso de la Línea 12 del Metro CDMX cumple cinco años: qué ha pasado con la investigación

Familiares y vecinos instalaron un memorial en las inmediaciones de la estación Olivos para recordar a las víctimas que fallecieron por el desplome del tren

Colapso de la Línea 12 del Metro CDMX cumple cinco años: qué ha pasado con la investigación

Por qué la ciencia descarta el déjà vu como fenómeno paranormal

La experiencia de familiaridad repentina ayuda a entender las claves de la memoria

Por qué la ciencia descarta el déjà vu como fenómeno paranormal

Resultados Melate, Revancha y Revanchita de este domingo 3 de mayo de 2026

Como todos los miércoles, aquí están los resultados del sorteo Melate de la lotería mexicana

Resultados Melate, Revancha y Revanchita de este domingo 3 de mayo de 2026

La dirigencia del PT felicita a Ariadna Montiel por su nombramiento como presidenta de Morena

La organización política emitió un mensaje destacando los recientes nombramientos en el partido aliado

La dirigencia del PT felicita a Ariadna Montiel por su nombramiento como presidenta de Morena
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sentencian a tres hombres que transportaban más de dos toneladas de cocaína en costas de Acapulco

Sentencian a tres hombres que transportaban más de dos toneladas de cocaína en costas de Acapulco

Vinculan a proceso a nueve de Los Petrofactureros, célula ligada al huachicol fiscal

Capturan a hombre por triple homicidio en Azcapotzalco: estaría ligado a otro ataque

Rocha Moya y sus acusaciones por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa: ¿Sería el primer gobernador en ser extraditado?

Rubén Rocha Moya y Pedro Inzunza aparecieron en volantes que los acusaban de nexos con Los Chapitos en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Aunque Andrés García en vida negó romance con Lyn May, la vedette sostiene que fue real: “Fue una locura”

Aunque Andrés García en vida negó romance con Lyn May, la vedette sostiene que fue real: “Fue una locura”

Karime Pindter audicionó para ‘La Oficina’ y no fue elegida por esta razón: “Si me invitan voy a la temporada dos”

Maribel Guardia decora su casa en honor a Julián Figueroa, en el que hubiera sido su cumpleaños 30: “Celebraré tu vida”

BTS en México: así va el montaje del escenario para los tres conciertos

La teoría que conecta a Harry Potter y El Chavo del 8 que se viralizó en redes

DEPORTES

Falta de figuras, ausencia de competencia y presión de anfitrión: el desafío de Estados Unidos en el Mundial 2026

Falta de figuras, ausencia de competencia y presión de anfitrión: el desafío de Estados Unidos en el Mundial 2026

Cuál es el estado de salud del Zurdo Ramírez tras ser noqueado por David Benavidez

América rescata empate con Pumas: los mejores memes de la liguilla del Clausura 2026

América y Pumas empataron 3 - 3 en la ida de Cuartos de Final: así fueron los goles

David Benavidez vuelve a retar a Canelo Álvarez tras noquear al Zurdo Ramírez