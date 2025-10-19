Ana Martín se integra a “Amanecer”: su llegada cambia por completo el final de la telenovela de Juan Osorio

La primera actriz es parte de los últimos capítulos de esta telenovela - Foto: Especial

La actriz Ana Martín se une a la telenovela Amanecer, producción de Juan Osorio, en su recta final. Su participación especial promete mover por completo la trama, justo cuando todo parece a punto de estallar.

En esta historia protagonizada por Fernando Colunga y Livia Brito, la primera actriz interpreta a Juliana Alameda, madre de Julia Altamirano (Andrea Legarreta).

Juliana es una mujer elegante y segura de sí misma, pero detrás de su apariencia refinada esconde una personalidad controladora y una mente astuta. Llega a Villa Escarlata convencida de que Leonel Carranza (Fernando Colunga) asesinó a su hija, y decide vengarse con la ayuda de Atocha (Ana Belena).

La actriz es parte de los últimos capítulos de esta telenovela. (Crédito: Televisa)

Así cambiará por completo la tensión de esta historia

Su entrada cambia por completo el rumbo del melodrama. Juliana no es una villana común: usa las palabras como armas y manipula con sutileza, dejando claro que su verdadera fuerza está en la mente.

Amanecer cuenta la historia de Leonel Carranza, un hombre bueno que sufre una traición y pierde el rumbo. Esa herida lo convierte en alguien duro y resentido, fácil de manipular por su hermana Atocha.

En su deseo de controlar todo, Leonel obliga a Alba Palacios (Livia Brito) a casarse con él. Pero con el paso del tiempo, ambos descubren que el odio puede transformarse en algo muy distinto.

Ana Martín y Fernando Colunga. IG.

En medio de esa tensión aparece Sebastián Peñalosa (Daniel Elbittar), un médico que se interesa en Alba y que se convierte en aliado de Covadonga de los Reyes (Blanca Guerra), la abuela de Alba, quien también busca destruir a Leonel.

La llegada de Ana Martín añade un nuevo nivel de conflicto y emoción. Su personaje revive las intrigas y el drama clásico que caracterizan a las telenovelas mexicanas. Con su experiencia, la actriz demuestra por qué sigue siendo una de las figuras más queridas del género.

¿Cuándo será el final de la telenovela Amanecer?

El elenco de la telenovela Amanecer incluye a actrices y actores como: Blanca Guerra, María Rojo, Patricia Reyes Spíndola, Julieta Egurrola, Ernesto Laguardia, Salvador Sánchez, Humberto Elizondo, Emilio Osorio, Tiago Correa y Nicola Porcella, entre otros.

La actuación especial de Ana Martín se verá durante los últimos cinco capítulos, marcando el cierre de la historia. El gran final de esta historia será el viernes 24 de octubre a las 21:30 horas por Las Estrellas y también a través de la plataforma de streaming ViX. En su lugar llegará la nueva producción de José Alberto Castro: Los Hilos del Pasado.

Esta historia llegará pronto a la televisión - Foto: Especial