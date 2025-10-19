México

Ana Martín se integra a “Amanecer”: su llegada cambia por completo el final de la telenovela de Juan Osorio

La historia protagonizada por Livia Brito y Fernando Colunga está en sus últimos capítulos

Por Armando Pereda

Guardar
La primera actriz es parte
La primera actriz es parte de los últimos capítulos de esta telenovela - Foto: Especial

La actriz Ana Martín se une a la telenovela Amanecer, producción de Juan Osorio, en su recta final. Su participación especial promete mover por completo la trama, justo cuando todo parece a punto de estallar.

En esta historia protagonizada por Fernando Colunga y Livia Brito, la primera actriz interpreta a Juliana Alameda, madre de Julia Altamirano (Andrea Legarreta).

Juliana es una mujer elegante y segura de sí misma, pero detrás de su apariencia refinada esconde una personalidad controladora y una mente astuta. Llega a Villa Escarlata convencida de que Leonel Carranza (Fernando Colunga) asesinó a su hija, y decide vengarse con la ayuda de Atocha (Ana Belena).

La actriz es parte de los últimos capítulos de esta telenovela. (Crédito: Televisa)

Así cambiará por completo la tensión de esta historia

Su entrada cambia por completo el rumbo del melodrama. Juliana no es una villana común: usa las palabras como armas y manipula con sutileza, dejando claro que su verdadera fuerza está en la mente.

Amanecer cuenta la historia de Leonel Carranza, un hombre bueno que sufre una traición y pierde el rumbo. Esa herida lo convierte en alguien duro y resentido, fácil de manipular por su hermana Atocha.

En su deseo de controlar todo, Leonel obliga a Alba Palacios (Livia Brito) a casarse con él. Pero con el paso del tiempo, ambos descubren que el odio puede transformarse en algo muy distinto.

Ana Martín y Fernando Colunga.
Ana Martín y Fernando Colunga. IG.

En medio de esa tensión aparece Sebastián Peñalosa (Daniel Elbittar), un médico que se interesa en Alba y que se convierte en aliado de Covadonga de los Reyes (Blanca Guerra), la abuela de Alba, quien también busca destruir a Leonel.

La llegada de Ana Martín añade un nuevo nivel de conflicto y emoción. Su personaje revive las intrigas y el drama clásico que caracterizan a las telenovelas mexicanas. Con su experiencia, la actriz demuestra por qué sigue siendo una de las figuras más queridas del género.

¿Cuándo será el final de la telenovela Amanecer?

El elenco de la telenovela Amanecer incluye a actrices y actores como: Blanca Guerra, María Rojo, Patricia Reyes Spíndola, Julieta Egurrola, Ernesto Laguardia, Salvador Sánchez, Humberto Elizondo, Emilio Osorio, Tiago Correa y Nicola Porcella, entre otros.

La actuación especial de Ana Martín se verá durante los últimos cinco capítulos, marcando el cierre de la historia. El gran final de esta historia será el viernes 24 de octubre a las 21:30 horas por Las Estrellas y también a través de la plataforma de streaming ViX. En su lugar llegará la nueva producción de José Alberto Castro: Los Hilos del Pasado.

Esta historia llegará pronto a
Esta historia llegará pronto a la televisión - Foto: Especial

Temas Relacionados

Ana MartínAmanecerTelevisaLas Estrellasmexico-entretenimiento

Más Noticias

Recuperan autotanque y camión robados con valor de 2.3 mdp en Edomex, no se reportan detenidos

La mercancía y las unidades se encontraban dentro de un predio en Huehuetoca

Recuperan autotanque y camión robados

Aseguran cuchillos, celulares y un módem tras riña en penal de Aguaruto, Sinaloa

La revisión se hizo dos días después del altercado que dejó un reo muerto y tres personas lesionadas

Aseguran cuchillos, celulares y un

Resultados Melate Retro 18 de octubre: quiénes se llevaron los $1.3 millones en premios del último sorteo

Se trata de la versión tradicional de la popular lotería mexicana que entrega millones de pesos en premio

Resultados Melate Retro 18 de

La Granja VIP en vivo hoy en su primer domingo de eliminación: quién es el granjero con menos votos

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de TV Azteca transmitido 24/7 en Disney+

La Granja VIP en vivo

Señalan a Flor Rubio de filtrar el nombre del primer eliminado de La Granja VIP: quién sería según la periodista

La polémica crítica del reality show de TV Azteca compartió un video en el que estaría revelando el nombre del granjero que se despedirá hoy

Señalan a Flor Rubio de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Recuperan autotanque y camión robados

Recuperan autotanque y camión robados con valor de 2.3 mdp en Edomex, no se reportan detenidos

Aseguran cuchillos, celulares y un módem tras riña en penal de Aguaruto, Sinaloa

Detienen a presunta integrante del grupo delictivo “Los Mondragón” en Edomex

Capturan a hombre implicado en el ataque contra agentes de la SSPC que dejó tres lesionados en Guerrero

Reportan ataque armado en Navolato, Sinaloa, el saldo es de un menor y cuatro heridos

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo hoy en su primer domingo de eliminación: quién es el granjero con menos votos

Señalan a Flor Rubio de filtrar el nombre del primer eliminado de La Granja VIP: quién sería según la periodista

Adamari López aclara cuál es su relación con el expresidente Andrés Manuel López Obrador ante rumores de un romance

Lis Vega deja todo por ‘La Granja VIP’: revela el miedo que podría hacerla abandonar el reality

Filtran nombre del primer eliminado de La Granja VIP hoy domingo 19 de octubre, según encuestas finales

DEPORTES

Larcamón aclara la razón por

Larcamón aclara la razón por la que Willer Ditta y Kevin mier no jugaron vs el América

Los mejores memes que dejó el triunfo de la Máquina Azul sobre las Águilas del América

Cruz Azul vence con autoridad al América en CU y se lleva el Clásico Joven

Chivas lo gana con 2 goles de diferencia y se acerca a la zona de clasificación

Por nocaut la influencer Karely Ruíz se llevó la pelea en el stream fighters 4