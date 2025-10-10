¿Quién es la Máscara? 2025 cambia de reglas y renueva su formato con Ana Brenda Contreras: descubre los detalles

El programa comenzará pronto en la televisión - Foto: Especial

Un total de 18 personajes animados y enigmáticos están listos para subir al escenario y conquistar al público sin revelar su verdadera identidad. Todo ocurrirá en el programa de concursos “¿Quién es la máscara?”, que este domingo estrenará su séptima temporada.

Bajo la conducción de Omar Chaparro y con la participación de los investigadores Carlos Rivera, Anahí, Juanpa Zurita y Ana Brenda Contreras, este show producido por Miguel Ángel Fox promete llenar de diversión cada semana a los televidentes.

En cada emisión, los concursantes se enfrentarán en batallas musicales, donde el público y el panel de celebridades serán los encargados de salvar a sus favoritos. Mientras tanto, los misteriosos personajes dejarán pistas que podrían ayudar a descubrir quién se esconde detrás de cada máscara.

Las conductoras de backstage serán Marisol González y Kiara Ortega, quienes presentaron en un avance del personaje Nocturna, una tierna y tenebrosa vampira quien vive en un lujoso castillo.

El programa se estrenará este domingo Crédito: ¿Quién es la máscara?

Omar Chaparro revela los detalles de este programa

“Marisol y Kiara, hermosísimas, estarán a mi lado en la conducción. Espero que estén listos para conocer todo lo que trae esta nueva temporada. El tráiler está espectacular, pero déjenme decirles: ¡en persona es aún más impresionante!”, señaló el presentador.

A continuación recibió en el escenario al panel de investigadores:

Anahí.

Carlos Rivera.

Juanpa Zurita.

Ana Brenda Contreras.

Y al productor Miguel Ángel Fox.

Enseguida Anahí reveló qué es lo que más le ha gustado de esta temporada.

“Para mí es un honor regresar a casa, con mis hermanos que amo y adoro. Estoy feliz, llena de emoción. Y, además, muy contenta de compartir con una mujer maravillosa: Ana Brenda, que ha sido una de las sorpresas más lindas que me ha pasado. ¡Bienvenida!”

Debido a que Martha Higareda no estará esta temporada porque está a punto de ser mamá de gemelos entrará en su lugar Ana Brenda Contreras.

“Llega Ana Brenda, una mujer con una nobleza y naturalidad increíbles. Tiene algo que ninguno de nosotros: la experiencia de haber sido personaje dentro del show”, indicó el conductor.

La revista ‘TVyNovelas’ reveló que la televisora promoverá acciones legales contra la cantante, a quien señala de violar acuerdos de confidencialidad y filtrar información del programa ‘¿Quién es la Máscara?’ (anahi / Instagram)

Así se ha sentido Ana Brenda como investigadora

“Estoy feliz, de verdad. Me siento como una niña en un parque de diversiones.

Amo mi trabajo, y tener un proyecto donde además me divierto, ¡es un regalo! De repente nos regaña el productor porque reímos demasiado, pero es que la paso increíble. Y además, compartir con mis compañeros, muchos ya amigos, ha sido maravilloso.

“Coincidir con Anahí ha sido muy especial; nos conocíamos de antes, pero no habíamos trabajado juntas. Espero que el público sienta esa alegría en pantalla. Como ex personaje, también empatizo con los concursantes. Les digo: ‘respiren, todo va a estar bien. Y ojalá logre descubrir a algunos”.

Ana Brenda fue desenmascarada este domingo. (Televisa)

Carlos Rivera revelará sus secretos

“Ya soy parte del mobiliario del programa (risas). Es un lujo tener a Ana Brenda, su energía ha traído frescura. Cada año es distinto, los personajes cambian, el programa se renueva.

“Además, con mi querido Juanpa, con Anahí y con esta familia tan bonita, siempre es una alegría. Agradecido con Fox, con la producción, y con el público que cada año nos espera”.

¿Quién es La Máscara? tiene nominación al Emmy

Al tomar la palabra, el productor Miguel Ángel Fox explicó que replicar la química de la temporada pasada fue un reto y destacó que incluso la edición del 2024 obtuvo una nominación al Emmy Internacional.

“Eso es un orgullo mexicano: competimos con más de 130 países, y somos uno de los cinco formatos finalistas. Además, esta temporada es la mejor de las seis que hemos hecho.

“La diferencia con otros países, como Estados Unidos, es que allá dura 44 minutos, mientras aquí son dos horas y media llenas de contenido, humor e interacción real entre conductores e investigadores”.

El programa aspira a llevarse este prestigiado premio - Diseño: Jesús Avilés/Infobae México

Ana Brenda comenta sobre vestuarios

“Solo tengo una queja: ¡los vestuarios de esta temporada están mucho más espectaculares que cuando yo fui Ranastasia! (risas)”, explicó Contreras, mientras que Fox respondió.

“El presupuesto subió, y también el tamaño de los trajes. Algunos casi se desmayan dentro, pero bueno, queremos hablar solo de cosas buenas”.

Juanpa Zurita disfruta de este formato

“Creo que todos aquí tenemos el privilegio de formar parte de un programa hecho para el público. Somos piezas que buscan entretener y hacer que la gente en casa se la pase bien. Eso me encanta: ¿Quién es la máscara? es noble con la audiencia.

“A veces los egos complican las producciones, pero aquí todo fluye. La producción es excelente, los artistas se la rifan bajo esas máscaras, y nosotros solo agregamos ‘sal y pimienta’. Ojalá la gente en sus casas disfrute tanto como nosotros”.

Foto: Getty Images