México

Wendy Guevara habla por primera vez de La Granja VIP y la llaman “vendida”

La ganadora de La Casa de los Famosos México dejó claro que no ha visto el nuevo show y defendió la libertad de gustos

Por Jazmín González


Wendy Guevara evita polémica y
Wendy Guevara evita polémica y no opina sobre La Granja VIP, el nuevo reality de TV Azteca. (IG: @soywendyguevaraoficial)

El estreno La Granja VIP en la televisión mexicana ha generado una oleada de comparaciones y preguntas dirigidas a Wendy Guevara, quien se consolidó como figura pública tras su triunfo en La Casa de los Famosos México 2023.

Durante una transmisión en vivo en TikTok, la influencer fue abordada por sus seguidores acerca de su opinión sobre el nuevo reality show de TV Azteca, que ya ha captado la atención del público con la participación de personalidades como Sergio Mayer Mori, La Bea, Manola Díez, Lola Cortés y Alfredo Adame.

(IG: @lagranjavipmx)
(IG: @lagranjavipmx)

Qué opina Wendy Guevara sobre La Granja VIP

Ante la insistencia de los usuarios, la creadora de contenido optó por una respuesta cautelosa y evitó involucrarse en polémicas. De acuerdo con la influencer, no ha visto el programa y, por tanto, prefiere no emitir un juicio.

“No opino porque no la vi. Si te gusta más, pues vela, mi amor. Está padre, cada quien puede ver lo que quiera”, expresó Guevara en su transmisión.

A pesar de su postura reservada respecto a La Granja VIP, reafirmó su vínculo con el proyecto que la llevó a la fama, pues subrayó la importancia que tuvo su paso por La Casa de los Famosos México.

“Ya saben que yo soy team La Casa de los Famosos porque a mí me fue increíble ahí”, señaló.

Wendy Guevara defiende la libertad
Wendy Guevara defiende la libertad de elección del público ante la competencia entre realitys. Créditos: Cross Flowers/ Infobae México

Le llueven críticas a Wendy Guevara por mostrar una postura reservada sobre La Granja VIP

Durante la interacción con sus seguidores, la originaria de Guanajuato insistió en el valor personal y profesional que le aportó su participación en el programa 24/7 de Televisa.

“Amo ese proyecto, si un día ya no estoy o algo, no importa; lo que viví fue divino”, afirmó.

Sus palabras fueron recibidas con muestras de apoyo por parte de la comunidad digital, que celebró su sinceridad y gratitud hacia el formato que la impulsó.

Finalmente, cerró el tema sobre la competencia entre los programas, reiterando su respeto por la diversidad de gustos del público, enfatizando: “Cada quien puede gustar de cualquier cosa, lo que queramos”.

Seguidores critican la postura reservada
Seguidores critican la postura reservada de Wendy Guevara ante el estreno de La Granja VIP. (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Pese a la apertura de Guevara a compartir su postura, hubo algunos comentarios en los que fue llamada “vendida” por mencionar que aún no ha visto el reality de TV Azteca.

“Wendy ya se siente la nueva Galilea, ya perdió su esencia”, “Wendy opina de hasta de la mosca que vuela y ahora resulta que no quiere opinar”, “Vendida, dijo Poncho”.

