Prepara esta infusión para fortalecer tu sistema inmune y prevenir enfermedades respiratorias

Una combinación ancestral de ingredientes puede marcar la diferencia en la protección frente a resfriados y afecciones respiratorias durante los cambios de estación. Foto: (iStock)

Durante los meses de bajas temperaturas y cambios estacionales, la preocupación por mantener un sistema inmunológico fuerte se intensifica. En este contexto, una infusión natural que combina jengibre, cúrcuma y limón ha ganado reconocimiento entre quienes buscan alternativas para reforzar las defensas del organismo frente a resfriados, gripes y otras afecciones respiratorias.

El jengibre, raíz utilizada desde hace siglos en la medicina tradicional china e india, destaca por su contenido de gingerol, un compuesto bioactivo con propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Este ingrediente no solo estimula el sistema inmunológico, sino que también contribuye a aliviar la congestión nasal y a combatir virus y bacterias que afectan las vías respiratorias.

La cúrcuma, por su parte, es conocida por la curcumina, su componente activo, que ejerce un efecto inmunomodulador al regular la respuesta del sistema inmune. Además, actúa como antiinflamatorio natural, lo que la convierte en un recurso valioso para mitigar la irritación de garganta y la tos.

El limón completa esta fórmula al aportar vitamina C, nutriente esencial para el funcionamiento óptimo del sistema inmunológico. Además, posee efectos antibacterianos y contribuye a alcalinizar el cuerpo, generando un entorno menos propicio para la proliferación de virus.

Una bebida natural elaborada con raíces y cítricos se posiciona como aliada para fortalecer las defensas. Foto: (iStock)

La combinación de estos tres ingredientes no solo resulta en una bebida de sabor reconfortante y ligeramente picante, sino que también ofrece beneficios comprobados para la salud, especialmente durante la temporada de frío.

¿Cómo preparar la infusión?

Ingredientes:

1 trozo de jengibre fresco (2-3 cm), pelado y en rodajas

1 cucharadita de cúrcuma en polvo (o un trozo de cúrcuma fresca si se tiene)

El jugo de medio limón

2 tazas de agua

Opcional: miel de abeja natural para endulzar

Preparación:

Hierve el agua en una olla pequeña. Añade el jengibre y la cúrcuma. Deja hervir a fuego lento durante 10 minutos. Retira del fuego, cuela y agrega el jugo de limón. Endulza con miel si lo deseas.

Se recomienda tomar esta infusión una o dos veces al día, especialmente por la mañana y antes de dormir, para reforzar las defensas y aliviar síntomas como la tos o el dolor de garganta.

La combinación de ingredientes como jengibre, cúrcuma y limón es recomendada por sus efectos antiinflamatorios, inmunomoduladores y antibacterianos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La seguridad de esta infusión la hace apta para la mayoría de adultos y adolescentes. No obstante, se recomienda precaución a mujeres embarazadas, personas con trastornos de coagulación o quienes siguen tratamientos con anticoagulantes, ya que tanto el jengibre como la cúrcuma pueden interferir con ciertos medicamentos. En estos casos, es fundamental consultar previamente con un profesional de la salud.

Adoptar el hábito de consumir infusiones medicinales como la de jengibre, cúrcuma y limón puede representar una estrategia eficaz para fortalecer el sistema inmunológico de manera natural.

Además de sus efectos preventivos, esta bebida proporciona un momento de bienestar y calidez, contribuyendo al cuidado integral del cuerpo durante las épocas en que las enfermedades respiratorias se presentan con mayor frecuencia.