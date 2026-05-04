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“Santander es un corruptazo”: José Ramón Fernández escala polémica por supuesta alineación indebida en el América vs Pumas

La directiva del equipo universitario analiza ingresar una queja formal ante la Comisión Disciplinaria por irregularidades en uno de tres cambios hechos por Las Águilas en el partido de ida de los cuartos de final

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Retrato de José Ramón Fernández en primer plano sobrepuesto a una escena de partido de fútbol con un árbitro gesticulando y jugadores en el campo
José Ramón Fernández, reconocido periodista deportivo, genera controversia con sus declaraciones sobre el partido entre América y Pumas, destacando la polémica arbitral. (Infobae México / Manu Cisneros)

José Ramón Fernández escaló la polémica que rodea al electrizante empate a tres goles entre el América y los Pumas en el partido de ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026.

El cuadro del brasileño André Jardine remontó un 1-3 tras concretar dos penales, uno de ellos, detectado desde el asistente arbitral (VAR, por sus siglas en inglés).

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Sin embargo, la controversia no estuvo enfocada en las faltas sancionadas por el silbante central Luis Enrique Santander, sino en una posible alineación indebida del América que podría derivar, según el reglamento de la Comisión Disciplinaria de la Liga MX, en la eliminación directa del cuadro azulcrema.

José Ramón Fernández: “Santander es un corruptazo”

El periodista José Ramón Fernández elevó la controversia en torno al tema al insinuar en Futbol Picante de ESPN, que se intercedería para impedir una posible sanción y “ayudar al América”.

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Álvaro Morales, titular de la mesa de debate, cuestionó si tenía pruebas de que había corrupción para favorecer al América, a lo que Fernández respondió: “Siempre ha sido corrupto. Y Santander es un corruptazo”.

Dos hombres, Álvaro Morales con barba y José Ramón Fernández con gafas, sentados en un estudio de televisión frente a un gran monitor
Álvaro Morales cuestionó a José Ramón Fernández por insinuar que el arbitraje favoreció al América. (ESPN: YouTube)

Morales, cuyo estilo confrontativo en el pasado ha derivado en tensas discusiones con José Ramón Fernández, planteó si tenía pruebas o “hablaba al tanteo”.

“No, estoy hablando al tanteo”, respondió Fernández. “Te pueden demandar por difamación”, increpó Morales con rapidez, dando pie a un momento televisivo tenso que dividió opiniones en redes sociales.

¿Por qué acusan de alineación indebida al América?

De acuerdo con el reportero León Lecanda, la directiva de los Pumas considera que hubo irregularidades en el cambio del defensa Miguel Vázquez.

La polémica se desató al minuto 62, cuando Sebastián Cáceres recibió un golpe en la cabeza y fue atendido bajo el protocolo de conmoción cerebral.

El cuarto árbitro, Maximiliano Quintero Hernández, anotó en la pizarra el cambio de Miguel Vázquez (#32) por Thiago Espinosa (#22). Sin embargo, el asistente de Jardine regresó a Vázquez al terreno de juego al conocerse la gravedad de la lesión de Cáceres. Pese a ello, la sustitución quedó asentada en la cédula arbitral, firmada por Luis Enrique Santander, como si hubiera sido Cáceres (#4) quien abandonó el campo.

Luis Enrique Santander anuncia un penal en favor del América tras la revisión de una jugada en el VAR. REUTERS/Henry Romero
Luis Enrique Santander anuncia un penal en favor del América tras la revisión de una jugada en el VAR. REUTERS/Henry Romero

¿Qué sanción podría enfrentar el América?

Si la Comisión Disciplinaria de la Liga MX fallara a favor de los Pumas por alineación indebida del América, el equipo azulcrema quedaría eliminado de la Liguilla de forma automática, conforme al artículo 52 del Reglamento de Sanciones, que establece las causales de esa infracción y las sanciones aplicables.

El reglamento dispone: “En caso de que un Club incurra en una Alineación Indebida durante la Fase Final, este perderá el derecho a seguir compitiendo en dicha fase”.

Además de la descalificación, el club recibiría una multa de 1,000 UMA, equivalentes a 117,310 pesos.

El Club América podría interponer un recurso formal ante la Comisión de Apelaciones de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), organismo que emitiría el fallo definitivo.

Ricardo Paláez, exfutbolista y exdirectivo de los clubes Chivas, Cruz Azul y América, sostuvo que, dado que en la cédula arbitral el cambio de Sebastián Cáceres fue reportado correctamente, había pocas posibilidades de una sanción contra el club.

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