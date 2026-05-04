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Dólar hoy en México: cotización de apertura del 4 de mayo

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

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Dólar hoy en México: cotización de apertura del 4 de mayo
Dólar hoy en México: cotización de apertura del 4 de mayo

El dólar estadounidense se negocia al comienzo de sesión a 17,43 pesos mexicanos en promedio, de modo que implicó un cambio del 0,15% frente a la cifra de la jornada anterior de 17,46 pesos, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de la última semana, el dólar estadounidense registra una subida 0,29%; aunque desde hace un año mantiene aún una bajada del 9,4%.

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Respecto a fechas anteriores, encadena tres jornadas seguidas en dígitos negativos. La volatilidad referente a estos siete días es inferior a la cifra lograda para el último año (8,3%), lo que indica que en esta última fase está tendiendo menos alteraciones de lo habitual.

Los pronósticos económicos para 2026 del tipo de cambio USD/MX

En el último año la moneda mexicana ha ganado terreno al dólar estadounidense. (Infobae)
En el último año la moneda mexicana ha ganado terreno al dólar estadounidense. (Infobae)

El impacto de las inversiones relacionadas con el nearshoring y la entrada de divisas generada por el Mundial de Fútbol 2026 podría favorecer el fortalecimiento del peso mexicano.

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Para este año, los especialistas identifican como elementos determinantes de la volatilidad y el valor del dólar el crecimiento económico, la renegociación del T-MEC y las políticas arancelarias de Estados Unidos, así como la posible flexibilización de tasas por parte de la Reserva Federal a finales de 2025 y durante 2026, lo que podría debilitar al dólar a escala global.

Las proyecciones de instituciones y analistas anticipan para el cierre de 2026 un tipo de cambio en el rango de $19,30 a $20,50 pesos por dólar, con estimaciones de la Secretaría de Hacienda en $19,70, de Banorte en $19,30, de los analistas consultados por el Banco de México entre $20,00 y $20,50 y de Citi México entre $19,50 y $20,20.

Un sondeo de Reuters sitúa la cotización cerca del centro del rango histórico de la última década, entre $16,00 y $22,00. Además, se prevé un crecimiento del PIB nacional de entre 1,15 % y 1,4 % tras un periodo previo de menor dinamismo.

Cómo es el peso mexicano

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.

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