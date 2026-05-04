México

Sheinbaum aclara que no viajará a Sinaloa y rechaza que contemple visita por caso Rocha Moya: mantiene agenda ya definida

La presidenta afirmó que sus actividades de los próximos días ya están programadas e incluyen supervisión de obras, hospitales y planes de justicia en el norte del país

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La presidenta Claudia Sheinbaum durante 'La Mañanera' de este lunes 4 de mayo. (Crédito: captura de pantalla | Gobierno de México)
La presidenta Claudia Sheinbaum durante 'La Mañanera' de este lunes 4 de mayo. (Crédito: captura de pantalla | Gobierno de México)

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que no viajará a Sinaloa en estos días y rechazó que exista una visita programada para atender asuntos relacionados con el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, en medio de versiones que vinculaban un eventual traslado con la situación política en la entidad.

Durante ‘La Mañanera’ de este lunes, la mandataria explicó que su agenda para el fin de semana ya se encuentra definida con actividades en la zona norte del país, específicamente en Sonora, y sostuvo que sus compromisos responden a una ruta de trabajo previamente establecida por su administración, sin modificaciones derivadas del contexto político sinaloense.

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Como parte de ese itinerario, Sheinbaum detalló que permanecerá tres días en la región norte del país para dar seguimiento a los planes de justicia dirigidos a pueblos originarios, estrategia con la que el gobierno federal revisa compromisos asumidos con comunidades indígenas en distintas zonas del país.

Sheinbaum agregó que sus actividades incluirán la inauguración de hospitales y la supervisión de obras de infraestructura carretera e hidráulica, como parte de los proyectos prioritarios de inversión pública impulsados por su administración.

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En estos días no (tiene pensado visitar Sinaloa), ya tenemos un programa de trabajo. Este fin de semana que viene vamos a Sonora. Nos vamos a quedar los tres días en Sonora, vamos a dar seguimiento a los planes de justicia de los pueblos originarios, vamos a inaugurar hospitales, vamos a informar sobre las obras carreteras y también sobre obras hídricas, entonces, vamos para allá”, explicó.

De esta manera, la presidenta insistió en que sus recorridos de trabajo obedecen a una agenda enfocada en desarrollo social, salud e infraestructura, y no a la coyuntura política que atraviesa el gobierno de Sinaloa.

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