México

Quién es el alcalde de Poza Rica que fue criticado por acudir en camioneta de lujo a zona afectada por lluvias

El exjugador de los Tigres enfrenta cuestionamientos por su desempeño como presidente municipal tras la crisis provocada por las lluvias intensas

Por Joshua Espinosa

Guardar
Fernando Luis Remes Garza fue
Fernando Luis Remes Garza fue una figura histórica del béisbol mexicano y es actual alcalde de Poza Rica. (FB/Fernando Luis Remes Garza)

A lo largo de más de ocho décadas, Fernando Luis Remes Garza ha sido figura en diferentes ámbitos de la vida pública nacional. Nacido el 6 de octubre de 1941 (según el medio local Oye Veracruz) en Montemorelos, Nuevo León, su nombre comenzó a resonar en el deporte profesional mucho antes de incursionar como servidor público en Poza Rica.

Gracias a su destreza como parador en corto, Remes se convirtió en uno de los referentes históricos de la Liga Mexicana de Béisbol. En la década de los sesenta, formó parte del memorable “Infield del millón”, apodo ideado por el narrador Pedro “Mago” Septien y que agrupó a Rubén Esquivias (primera base), Kiko Castro (segunda), Remes (short stop) y Armando Murillo (tercera base).

De acuerdo con Minor League Baseball, la temporada de 1965 se recuerda por ser la primera en la que los Tigres obtuvieron un campeonato con una plantilla integrada únicamente por jugadores mexicanos. El equipo arrancó y terminó la campaña en lo más alto de la tabla. La directiva, el cuerpo técnico y la plantilla se mantuvieron en el foco público gracias a una racha triunfal y a una defensa sólida, que no necesitó de una ofensiva intimidante.

Fernando Luis Remes Garza fue recibido con reclamos y lanzamiento de lodo al pasar por la colonia Las Granjas en una camioneta de lujo. (Redes sociales)

Ya en 1966, los Tigres reafirmaron su dominio y ganaron aquel año en la serie final contra los Diablos Rojos de México en seis juegos. La labor de Remes Garza, apodado “El Pulpo”, fue pieza clave para ese ciclo de éxitos, convirtiéndose en uno de los pilares del equipo en la mejor época de su historia.

La trayectoria de Remes no se limitó al diamante. Minor League Baseball consigna también el paso de Remes por el mundo empresarial y, más recientemente, su irrupción en el ámbito político. Desde 2022 es alcalde del municipio de Poza Rica en Veracruz.

Confrontación con damnificados en Poza Rica

Remes Garza fue clave en
Remes Garza fue clave en los Tigres campeones de la Liga Mexicana de Béisbol en los años 60. (FB/Fernando Luis Remes Garza)

Como presidente municipal, Fernando Luis Remes Garza ha debido afrontar retos de gran dimensión. Tras fuertes lluvias que azotaron el norte de Veracruz a inicios del presente mes de octubre, la población de Poza Rica manifestó públicamente su desencanto por la gestión de la emergencia. En videos que circularon en redes sociales, “El Pulpo” fue visto recorriendo la colonia Las Granjas, una de las más afectadas por el desbordamiento del río Cazones.

Al circular por la zona en una camioneta de lujo, los habitantes expresaron su inconformidad lanzando lodo y piedras al vehículo. El acto fue un reflejo del descontento social tras la falta de alertas y avisos oportunos ante el riesgo inminente provocado por las precipitaciones. Varios hogares resultaron completamente inundados, lo que profundizó el malestar entre los afectados.

La población también señaló la insensibilidad de las declaraciones de Remes Garza, quien atribuyó en parte las consecuencias de la emergencia a la gestión de residuos sólidos dentro del municipio. Las reacciones negativas de parte de los damnificados no tardaron en aparecer.

Temas Relacionados

Fernando Luis Remes Garza Poza Rica Liga Mexicana de BéisbolEl Pulpo Remes Veracruz Béisbol Río CazonesInundacionesmexico-noticias

Más Noticias

Facultad de Arquitectura de la UNAM entra en paro indefinido

El plantel universitario se une a otras escuelas de la máxima casa de estudios del país que han suspendido sus actividades escolares

Facultad de Arquitectura de la

En estos cines se podrá ver Frankenstein de Guillermo del Toro

El próximo estreno del cineasta mexicano también llegará al streaming

En estos cines se podrá

Javier Aguirre confiesa que la portería de la selección mexicana “le genera dudas” tras goleada ante Colombia

Tras la goleada que recibió Luis Malagón, el técnico del Tri confesó sus dudas sobre el arquero

Javier Aguirre confiesa que la

Sentencian a tres hombres asegurados con más de 350 kilos de cocaína en Chiapas

Los ahora sentenciados fueron capturados en junio de 2024

Sentencian a tres hombres asegurados

Cae “El Chiapaneco”, presunto implicado en el homicidio de cuatro personas en Nezahualcóyotl, Edomex

Fua capturado junto con un arma de fuego

Cae “El Chiapaneco”, presunto implicado
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sentencian a tres hombres asegurados

Sentencian a tres hombres asegurados con más de 350 kilos de cocaína en Chiapas

Aseguran más de 14 millones de pesos en cocaína en Tapachula, Chiapas

De España al Reclusorio Sur: vinculan a proceso a Ricardo “R”, “El Perky”, miembro de la Unión Tepito

Reportan enfrentamientos, bloqueos y quema de vehículos en Chiapas tras operativo en tres municipios

Cae célula criminal en Edomex: nueve detenidos, armas, droga y dos víctimas liberadas

ENTRETENIMIENTO

Top 10 Apple México: Fuerza

Top 10 Apple México: Fuerza Regida encabeza el ranking las canciones más reproducidas del momento

Cazzu en México: la cantante revela qué fue lo que más le dolió de la entrevista de Adela Micha a Christian Nodal

Erik Rubín ya dejó la casa que compartía con Andrea Legarreta y su hija Mía cuenta cómo ha cambiado su relación

Ranking Netflix México: Top 10 de las series más vistas para pasar horas frente a la pantalla

Piden donaciones para que familia de Fede Dorcaz pueda llevar el cuerpo del modelo a Argentina

DEPORTES

Javier Aguirre confiesa que la

Javier Aguirre confiesa que la portería de la selección mexicana “le genera dudas” tras goleada ante Colombia

Filtran el uniforme de portero de la selección mexicana para el Mundial 2026 inspirado en diseños de Jorge Campos

Omar Bravo pierde papel de embajador de Guadalajara para el Mundial 2026 tras ser vinculado por presunto abuso sexual

FMF defiende a Javier Aguirre para seguir al frente del Tri rumbo al Mundial 2026: este es el plan de preparación

Julio César Chávez defiende la inocencia de su hijo Junior: “Si fuera narcotraficante, yo mismo lo meto a la cárcel”