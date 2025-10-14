Quién es el alcalde de Poza Rica que fue criticado por acudir en camioneta de lujo a zona afectada por lluvias

Fernando Luis Remes Garza fue una figura histórica del béisbol mexicano y es actual alcalde de Poza Rica. (FB/Fernando Luis Remes Garza)

A lo largo de más de ocho décadas, Fernando Luis Remes Garza ha sido figura en diferentes ámbitos de la vida pública nacional. Nacido el 6 de octubre de 1941 (según el medio local Oye Veracruz) en Montemorelos, Nuevo León, su nombre comenzó a resonar en el deporte profesional mucho antes de incursionar como servidor público en Poza Rica.

Gracias a su destreza como parador en corto, Remes se convirtió en uno de los referentes históricos de la Liga Mexicana de Béisbol. En la década de los sesenta, formó parte del memorable “Infield del millón”, apodo ideado por el narrador Pedro “Mago” Septien y que agrupó a Rubén Esquivias (primera base), Kiko Castro (segunda), Remes (short stop) y Armando Murillo (tercera base).

De acuerdo con Minor League Baseball, la temporada de 1965 se recuerda por ser la primera en la que los Tigres obtuvieron un campeonato con una plantilla integrada únicamente por jugadores mexicanos. El equipo arrancó y terminó la campaña en lo más alto de la tabla. La directiva, el cuerpo técnico y la plantilla se mantuvieron en el foco público gracias a una racha triunfal y a una defensa sólida, que no necesitó de una ofensiva intimidante.

Fernando Luis Remes Garza fue recibido con reclamos y lanzamiento de lodo al pasar por la colonia Las Granjas en una camioneta de lujo. (Redes sociales)

Ya en 1966, los Tigres reafirmaron su dominio y ganaron aquel año en la serie final contra los Diablos Rojos de México en seis juegos. La labor de Remes Garza, apodado “El Pulpo”, fue pieza clave para ese ciclo de éxitos, convirtiéndose en uno de los pilares del equipo en la mejor época de su historia.

La trayectoria de Remes no se limitó al diamante. Minor League Baseball consigna también el paso de Remes por el mundo empresarial y, más recientemente, su irrupción en el ámbito político. Desde 2022 es alcalde del municipio de Poza Rica en Veracruz.

Confrontación con damnificados en Poza Rica

Remes Garza fue clave en los Tigres campeones de la Liga Mexicana de Béisbol en los años 60. (FB/Fernando Luis Remes Garza)

Como presidente municipal, Fernando Luis Remes Garza ha debido afrontar retos de gran dimensión. Tras fuertes lluvias que azotaron el norte de Veracruz a inicios del presente mes de octubre, la población de Poza Rica manifestó públicamente su desencanto por la gestión de la emergencia. En videos que circularon en redes sociales, “El Pulpo” fue visto recorriendo la colonia Las Granjas, una de las más afectadas por el desbordamiento del río Cazones.

Al circular por la zona en una camioneta de lujo, los habitantes expresaron su inconformidad lanzando lodo y piedras al vehículo. El acto fue un reflejo del descontento social tras la falta de alertas y avisos oportunos ante el riesgo inminente provocado por las precipitaciones. Varios hogares resultaron completamente inundados, lo que profundizó el malestar entre los afectados.

La población también señaló la insensibilidad de las declaraciones de Remes Garza, quien atribuyó en parte las consecuencias de la emergencia a la gestión de residuos sólidos dentro del municipio. Las reacciones negativas de parte de los damnificados no tardaron en aparecer.