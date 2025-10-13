Sheinbaum se pronuncia tras reclamos de damnificados en su visita a Poza Rica, Veracruz

La mandataria fue abordada por múltiples personas para solicitar apoyo y aclaraciones. (Especial)

Durante la conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó las acciones tomadas por el gobierno para mejorar las condiciones en las que viven las personas de los cinco estados afectados.

Luego de que un periodista preguntara qué sintió al vivir en carne propia la desesperación de la gente, la mandataria respondió que lo primero que se debía hacer era responder atendiéndoles, porque esa es su obligación.

Además, compartió que se está reforzando la atención y comentó que “evidentemente cuando uno tiene una vivienda que está llena de lodo, hay una desesperación muy grande y no alcanzan las manos de la familia para poder limpiar y se requiere mucho apoyo del gobierno”.

Respuesta de Sheinbaum ante otros reclamos

La presidenta dijo que le consta que los gobernadores están trabajando para resolver la situación. (Especial)

La mandataria también recordó que en su visita a Veracruz, se le reportó la desaparición de algunos estudiantes de la Universidad de Poza Rica por lo que se puso en contacto con el rector para saber si en efecto había alumnos que pudieran no estar localizados.

“El rector manifestó que hay dos estudiantes reconocidos como fallecidos y que están revisando familia por familia si es que hay algún familiar que reporta que hay algún estudiante que no está localizado, entonces estamos en contacto con la universidad haciendo una revisión muy puntual y si las personas requieren apoyo, se los vamos a dar”, concluyó la mandataria.