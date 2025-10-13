México

Sheinbaum se pronuncia tras reclamos de damnificados en su visita a Poza Rica, Veracruz

La mandataria comentó que evidentemente hay desesperación de la gente y que atenderá peticiones, porque es su obligación es responderles

Por Fabián Sosa

Guardar
La mandataria fue abordada por
La mandataria fue abordada por múltiples personas para solicitar apoyo y aclaraciones. (Especial)

Durante la conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó las acciones tomadas por el gobierno para mejorar las condiciones en las que viven las personas de los cinco estados afectados.

Luego de que un periodista preguntara qué sintió al vivir en carne propia la desesperación de la gente, la mandataria respondió que lo primero que se debía hacer era responder atendiéndoles, porque esa es su obligación.

Además, compartió que se está reforzando la atención y comentó que “evidentemente cuando uno tiene una vivienda que está llena de lodo, hay una desesperación muy grande y no alcanzan las manos de la familia para poder limpiar y se requiere mucho apoyo del gobierno”.

Respuesta de Sheinbaum ante otros reclamos

La presidenta dijo que le
La presidenta dijo que le consta que los gobernadores están trabajando para resolver la situación. (Especial)

La mandataria también recordó que en su visita a Veracruz, se le reportó la desaparición de algunos estudiantes de la Universidad de Poza Rica por lo que se puso en contacto con el rector para saber si en efecto había alumnos que pudieran no estar localizados.

“El rector manifestó que hay dos estudiantes reconocidos como fallecidos y que están revisando familia por familia si es que hay algún familiar que reporta que hay algún estudiante que no está localizado, entonces estamos en contacto con la universidad haciendo una revisión muy puntual y si las personas requieren apoyo, se los vamos a dar”, concluyó la mandataria.

Temas Relacionados

SheinbaumMañaneraPoza RicaVeracruzLluviasmexico-noticiasClimaSeguridadInundaciones

Más Noticias

“Un caballero”: el viral gesto de Aldo de Nigris con Anahí por el que son tendencia el influencer regio y la RBD

El ganador de ‘La Casa de los Famosos México 2025′ y la cantante pop posaron juntos desatando furor

“Un caballero”: el viral gesto

Las redes hablaron: estas son las reacciones y críticas que dejó el estreno de ‘La Granja VIP’

Para bien y para mal, el reality de TV Azteca dominó la conversación en plataformas digitales

Las redes hablaron: estas son

Sheinbaum afirma que “no habían condiciones meteorológicas que indicaran lluvias atípicas” en los estados afectados

La Coordinadora Nacional de Protección Civil informó que el número de personas fallecidas subió a 64 en los estados de Puebla, San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro y Veracruz

Sheinbaum afirma que “no habían

Cómo preparar un cheesecake con fresas e higos ahumados, una receta con vitamina C y antioxidantes

Este postre original, cremoso y suave, es rico en nutrientes y propiedades que favorecen la memoria, la digestión y el sistema inmunológico

Cómo preparar un cheesecake con

Rojo de la Vega acusa a morenistas de impedirle el acceso al informe de Clara Brugada: “Ser funcionaria no es pase libre para violentar a nadie”

La alcaldesa relata empujones y gritos por parte de funcionaria al intentar ingresar al recinto legislativo

Rojo de la Vega acusa
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a dos personas por

Detienen a dos personas por su probable participación en la desaparición de la joven Kimberly Moya en Naucalpan

Riña en festividad religiosa deja tres personas muertas y cinco lesionadas en Tláhuac, CDMX

Atacan con artefacto explosivo un expendio de cerveza en Mazatlán, Sinaloa

Multihomicidio en Edomex: asesinan a cuatro personas en Nezahualcóyotl

Detienen a “El Niño Sicario”, menor señalado de secuestro, asesinato y venta de droga en Tabasco

ENTRETENIMIENTO

“Un caballero”: el viral gesto

“Un caballero”: el viral gesto de Aldo de Nigris con Anahí por el que son tendencia el influencer regio y la RBD

Las redes hablaron: estas son las reacciones y críticas que dejó el estreno de ‘La Granja VIP’

Gustavo Adolfo Infante destapa error en ‘¿Quién es la Máscara?’ que permite conocer la identidad de los eliminados

La Granja VIP en vivo hoy: Alfredo Adame duerme con las vacas y se hace viral su plática con ellas

Lola Cortés habría aceptado estar en La Granja VIP a cambio de este millonario sueldo: “El más caro de TV Azteca”

DEPORTES

Todos los encuentros y horarios

Todos los encuentros y horarios de los jugadores mexicanos en Europa

Santiago Giménez pide olvidar la goleada 4 - 0 que Colombia le dio a México

Gilberto Mora lanza mensaje tras la eliminación de México en el Mundial Sub-20

James Rodríguez señala que futbolistas de la selección mexicana “hablan mucho”

Estas son las pruebas que presentó la hermana de Omar Bravo que mostrarían la inocencia del ex futbolista de Chivas