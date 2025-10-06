México

Cómo quitar las manchas en las axilas de las camisas y ropa con solo tres ingredientes que tienes en tu cocina

Estas son ideas fáciles y económicas para dejar la ropa como nueva

Por Abigail Gómez

Estas manchas pueden dar mala
Estas manchas pueden dar mala presentación. (cahfsas.com)

Las manchas amarillas en la zona de las axilas de la ropa suelen aparecer por la reacción entre el sudor y los componentes de los desodorantes o antitranspirantes, especialmente aquellos que contienen sales de aluminio.

Cuando el sudor, que contiene proteínas y otras sustancias, entra en contacto con estos compuestos, se produce una reacción química que deja residuos amarillos en las telas.

El lavado insuficiente o tardío puede hacer que estas manchas se vuelvan más difíciles de eliminar. Este fenómeno es más visible en prendas de color claro y en tejidos absorbentes como el algodón.

Sin embargo, existen remedios caseros fáciles y económicos que suelen ser muy efectivos para combatir este problema y que solo requieren de pocos ingredientes para poder implementarse, tal como te contamos aquí.

Puedes elegir entre varias opciones de remedios caseros para decir adiós a estas desagradables manchas.

Cuáles son los mejores remedios caseros para eliminar las manchas de la ropa en la zona de las axilas

Como mencionamos antes, las manchas amarillas en la ropa suelen ser desagradables y dar mala presentación.

Es por eso que aquí te dejamos algunos de los remedios caseros más utilizados para eliminar estas manchas de sudor en la zona de las axilas usando diferentes ingredientes que son fáciles de encontrar en las cocinas mexicanas:

  1. Bicarbonato de sodio y agua: Haz una pasta con bicarbonato y agua. Aplica sobre la mancha, frota suavemente y deja actuar durante 30 minutos. Lava la prenda como de costumbre.
  2. Vinagre blanco: Remoja la zona afectada en una mezcla de vinagre blanco y agua a partes iguales durante 30 minutos. Luego lava la prenda de forma habitual.
  3. Jugo de limón y sal: Coloca jugo de limón directamente sobre la mancha. Espolvorea sal y frota. Deja reposar 30 minutos antes de lavar.
  4. Peróxido de hidrógeno (agua oxigenada al 3%): Usa el agua oxigenada sobre telas blancas; no es recomendable para ropa de color. Aplica directamente en la zona, deja actuar 30 minutos y enjuaga bien.
  5. Mezcla de bicarbonato, agua oxigenada y detergente líquido: Mezcla una cucharada de cada uno, aplica sobre la mancha, deja reposar media hora y lava normalmente.
Tanto el bicarbonato como el
Tanto el bicarbonato como el limón son ingredientes ideales para eliminar manchas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al utilizar estos remedios, realiza siempre una prueba en una zona poco visible de la tela para evitar daños. No uses agua caliente, ya que esto puede fijar la mancha.

