Qué tan saludable es el cheesecake

El cheesecake tiene orígenes que se remontan a la Antigua Grecia, donde se preparaba una versión primitiva del postre para atletas de los Juegos Olímpicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un cheesecake es un postre compuesto por una base de galletas trituradas unidas con mantequilla y una capa principal de mezcla de queso crema, huevos y azúcar que se puede preparar horneado o en frío.

La superficie puede llevar mermelada, frutas frescas, chocolate u otros ingredientes, según la receta y es conocido por su textura cremosa y sabor suave.

Sin embargo, a pesar de ser reconocido como uno de los postres más ricos del mundo y el favorito de muchos, es importante consumirlo con moderación debido a que sus ingredientes son elevados en azúcar y calorias, tal como te contamos a continuación.

La receta moderna, con queso crema, nació en Estados Unidos a finales del siglo XIX, gracias a la invención del queso crema tipo Philadelphia.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué tan saludable es comer cheesecake

El cheesecake no se considera un alimento especialmente saludable debido a su alto contenido de grasas, azúcares y calorías.

Está elaborado principalmente con queso crema, azúcar y huevos, ingredientes que aportan grasas saturadas y colesterol además de la base de galletas y mantequilla que también incrementa el aporte calórico y de grasas.

Consumido ocasionalmente y en porciones moderadas, el cheesecake puede formar parte de una dieta equilibrada.

Sin embargo, su consumo frecuente puede contribuir al aumento de peso y a elevar los niveles de colesterol y azúcar en sangre. Las personas con diabetes, problemas cardíacos o quienes buscan controlar su peso deben moderar su ingesta.

Y es que una rebanada de cheesecake estándar (aproximadamente 100 gramos) contiene entre 300 y 400 calorías aunque el valor puede variar según los ingredientes utilizados y el tamaño de la porción.

Su consumo regular peude incrementar el riesgo de desarrollar diabetes, pero incluso el comerlo de manera ocasional incrementa los niveles de glucosa en la sangre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las versiones comerciales suelen tener mayor cantidad de calorías debido a la utilización de más azúcar, grasas y toppings.

Existen alternativas más ligeras, como versiones bajas en grasa o sin azúcar, pero el valor nutricional suele seguir siendo elevado en comparación con otros postres menos calóricos.

Sin embargo, si deseas una versión más saludable, aquí te dejamos una receta que puede reducir casi a la mitad las calorías del cheescake tradicional.

Receta de cheesecake bajo en calorías

Ingredientes:

200 gramos de yogur griego natural bajo en grasa

200 gramos de queso crema light

2 huevos

2 cucharadas de endulzante sin calorías (eritritol o sucralosa)

1 cucharadita de esencia de vainilla

Ralladura de limón (opcional)

Base: 100 gramos de galletas integrales bajas en azúcar y 2 cucharadas de margarina light derretida

Preparación:

Tritura las galletas integrales y mézclalas con la margarina light. Coloca la mezcla en el fondo de un molde y presiona para formar una base compacta. En un recipiente, bate el yogur, el queso crema light, los huevos, el endulzante, la vainilla y la ralladura de limón hasta obtener una mezcla homogénea. Vierte la mezcla sobre la base de galletas y distribuye de manera uniforme. Hornea a 160 °C durante 35-40 minutos o hasta que el centro esté firme. Enfría antes de servir.

Las opciones caseras permiten cierto control sobre los ingredientes, pero el aporte calórico sigue siendo elevado en comparación con otros postres.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Calorías aproximadas

Cheesecake bajo en calorías: una rebanada (100 gramos) aporta entre 140 y 180 calorías, dependiendo del tipo de ingredientes y tamaño de la rebanada.

Cheesecake tradicional: una rebanada similar aporta entre 300 y 400 calorías.

La versión baja en calorías tiene aproximadamente la mitad de calorías que el cheesecake tradicional, con menos grasas y azúcares gracias al uso de productos light y edulcorantes sin calorías.