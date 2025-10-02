México

Qué tan saludable es el cheesecake

A pesar de ser uno de los postres favoritos de muchas personas, su consumo debe realizarse con moderación

Por Abigail Gómez

Guardar
El cheesecake tiene orígenes que
El cheesecake tiene orígenes que se remontan a la Antigua Grecia, donde se preparaba una versión primitiva del postre para atletas de los Juegos Olímpicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un cheesecake es un postre compuesto por una base de galletas trituradas unidas con mantequilla y una capa principal de mezcla de queso crema, huevos y azúcar que se puede preparar horneado o en frío.

La superficie puede llevar mermelada, frutas frescas, chocolate u otros ingredientes, según la receta y es conocido por su textura cremosa y sabor suave.

Sin embargo, a pesar de ser reconocido como uno de los postres más ricos del mundo y el favorito de muchos, es importante consumirlo con moderación debido a que sus ingredientes son elevados en azúcar y calorias, tal como te contamos a continuación.

La receta moderna, con queso
La receta moderna, con queso crema, nació en Estados Unidos a finales del siglo XIX, gracias a la invención del queso crema tipo Philadelphia.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué tan saludable es comer cheesecake

El cheesecake no se considera un alimento especialmente saludable debido a su alto contenido de grasas, azúcares y calorías.

Está elaborado principalmente con queso crema, azúcar y huevos, ingredientes que aportan grasas saturadas y colesterol además de la base de galletas y mantequilla que también incrementa el aporte calórico y de grasas.

Consumido ocasionalmente y en porciones moderadas, el cheesecake puede formar parte de una dieta equilibrada.

Sin embargo, su consumo frecuente puede contribuir al aumento de peso y a elevar los niveles de colesterol y azúcar en sangre. Las personas con diabetes, problemas cardíacos o quienes buscan controlar su peso deben moderar su ingesta.

Y es que una rebanada de cheesecake estándar (aproximadamente 100 gramos) contiene entre 300 y 400 calorías aunque el valor puede variar según los ingredientes utilizados y el tamaño de la porción.

Su consumo regular peude incrementar
Su consumo regular peude incrementar el riesgo de desarrollar diabetes, pero incluso el comerlo de manera ocasional incrementa los niveles de glucosa en la sangre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las versiones comerciales suelen tener mayor cantidad de calorías debido a la utilización de más azúcar, grasas y toppings.

Existen alternativas más ligeras, como versiones bajas en grasa o sin azúcar, pero el valor nutricional suele seguir siendo elevado en comparación con otros postres menos calóricos.

Sin embargo, si deseas una versión más saludable, aquí te dejamos una receta que puede reducir casi a la mitad las calorías del cheescake tradicional.

Receta de cheesecake bajo en calorías

Ingredientes:

  • 200 gramos de yogur griego natural bajo en grasa
  • 200 gramos de queso crema light
  • 2 huevos
  • 2 cucharadas de endulzante sin calorías (eritritol o sucralosa)
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • Ralladura de limón (opcional)
  • Base: 100 gramos de galletas integrales bajas en azúcar y 2 cucharadas de margarina light derretida

Preparación:

  1. Tritura las galletas integrales y mézclalas con la margarina light.
  2. Coloca la mezcla en el fondo de un molde y presiona para formar una base compacta.
  3. En un recipiente, bate el yogur, el queso crema light, los huevos, el endulzante, la vainilla y la ralladura de limón hasta obtener una mezcla homogénea.
  4. Vierte la mezcla sobre la base de galletas y distribuye de manera uniforme.
  5. Hornea a 160 °C durante 35-40 minutos o hasta que el centro esté firme.
  6. Enfría antes de servir.
Las opciones caseras permiten cierto
Las opciones caseras permiten cierto control sobre los ingredientes, pero el aporte calórico sigue siendo elevado en comparación con otros postres.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Calorías aproximadas

  • Cheesecake bajo en calorías: una rebanada (100 gramos) aporta entre 140 y 180 calorías, dependiendo del tipo de ingredientes y tamaño de la rebanada.
  • Cheesecake tradicional: una rebanada similar aporta entre 300 y 400 calorías.

La versión baja en calorías tiene aproximadamente la mitad de calorías que el cheesecake tradicional, con menos grasas y azúcares gracias al uso de productos light y edulcorantes sin calorías.

Temas Relacionados

postresRecetasnutriciónglucosadiabetesobesidadmexico-noticias

Más Noticias

Óscar de la Hoya le sugiere a Canelo Álvarez dejar de entrenar con Eddy Reynoso

El “Golden Boy” explicó la razón por la que Saúl Álvarez debe buscar a un nuevo entrenador en la etapa final de su carrera

Infobae

Aurelio Nuño, exsecretario de Peña Nieto, aparece en evento de Movimiento Ciudadano

El ex titular de la SEP estuvo cerca este miércoles de su antigua compañera de gabinete, Claudia Ruiz Massieu

Aurelio Nuño, exsecretario de Peña

Así impidieron intento de robo en Patio Santa Fe; presuntos asaltantes agredieron a vigilantes

Los agresores eran dos mujeres y un hombre que hasta el momento no han sido identificados

Así impidieron intento de robo

Exatlón México: quién gana la primera medalla hoy 1 de octubre

El programa lleva pocos días de haber empezado, pero ya hay especulaciones sobre la temporada

Exatlón México: quién gana la

¿Qué tan efectivo es el té de jengibre con hierbabuena para bajar de peso?

Esta bebida natural ha ganado popularidad por sus propiedades digestivas, antioxidantes y metabólicas

¿Qué tan efectivo es el
MÁS NOTICIAS

NARCO

Rescate de dos personas secuestradas

Rescate de dos personas secuestradas en Uruapan desata enfrentamiento entre policías municipales y civiles armados

Estos son los crímenes ligados a “El Gárgola”, presunto miembro del CJNG asesinado durante enfrentamiento en Michoacán

Abaten en Uruapan a “El Gárgola”, presunto miembro del CJNG: enfrentamiento con policías deja dos agentes heridos

Cae en Iztapalapa “El Messi”, hombre ligado a una célula de la Familia Michoacana

Robo millonario en Los Mochis, Sinaloa: ladrones expertos entran a joyería y toman piezas de lujo sin obstáculos

ENTRETENIMIENTO

Exatlón México: quién gana la

Exatlón México: quién gana la primera medalla hoy 1 de octubre

Películas para ver esta noche en Netflix México

Ranking Prime Video: estas son las películas favoritas del público mexicano

Sebastián Yatra habría “firmado” su participación como habitante en la siguiente temporada de La Casa de los Famosos México

Aarón Mercury advierte a sus fans de estafas que habrían robado millones de pesos a su nombre

DEPORTES

México en el Mundial Sub-20:

México en el Mundial Sub-20: ¿Qué necesita para clasificar a Octavos de Final?

Abierto Mexicano de Tenis 2026: grandes figuras confirmadas, sorpresas y un embajador histórico

Esto dijo Gilberto Mora del doblete que le dio el empate a México ante España en el Mundial Sub-20

Martín Anselmi buscaría regresar a la Liga MX con Pumas: esto se sabe del posible remplazo de Efraín Juárez

Edson Álvarez está de vuelta: Fenerbahce lo activa para la Europa League tras superar lesión